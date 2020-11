Kultur-Lockdown: Kunsthistoriker-Verband fordert Museen-Öffnung

Offener Brief: "Mit Besorgnis beobachten wir die Tendenz, Museen als Appendix der Freizeitkultur zu begreifen."

Der Verband österreichischer Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker (VöKK) fordert in einem Offenen Brief "eine ehest mögliche Öffnung der Museen, insbesondere der Bundesmuseen". Museen seien "keine Freizeiteinrichtungen, wie nun oft zu hören ist", sondern "Orte des Sammelns, des Archivierens, des Forschens, des Vermittelns", heißt es darin.

"Mit Besorgnis beobachten wir die Tendenz, Museen als Appendix der Freizeitkultur zu begreifen und nicht als das, was sie in unserem Selbstverständnis vor allem sind: Bildungsinstitutionen für alle Stufen des Bildungssystems des Landes und Orte des Forschens, Lehrens, Vermittelns", heißt es weiter. Es wird darauf hingewiesen, dass im gegenwärtigen zweiten Lockdown Bibliotheken richtigerweise geöffnet bleiben dürfen. Eine "Kulturnation" drohe sich durch die Hintertüre namens "Freizeitgestaltung" von seiner Geschichte und Grundlage zu entfernen, so das von den Vorstandsvorsitzenden Elisabeth Priedl und Daniela Hahn unterzeichnete Schreiben.

(S E R V I C E - https://www.voekk.at/ )