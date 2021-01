Kultur-Lockdown: nextcomic-Festival 2021 auf Mai verschoben

Veranstaltungsreihe zum Thema "next family" von 30. April bis 8. Mai in Linz und Steyr - Begleitend Online-Veranstaltungen geplant, Event-Organisation kurzfristig

Das nextcomic-Festival 2021 wird um einige Wochen verschoben: Statt von 18. bis 27. März findet die Veranstaltungsreihe von 30. April bis 8. Mai statt, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Man hofft, dass sich die Corona-Situation bis dahin etwas entspannt hat und ein Besuch der Ausstellungen leichter möglich sein wird. Dennoch sollen einige Programmpunkte auch ins Netz ausweichen.

Thematisch steht die 13. Ausgabe des Festivals unter dem Motto "next family", wobei der Begriff durchaus weit gefasst wird - von der Patchwork- über die Freundes-Familie bis hin zu den Haustieren - schließlich ist es in Comics durchaus üblich, mit "andersartigen Wesen" zusammenzuleben. Darüber hinaus stehen Fragen der sozialen Kontakte in einer Pandemie - physisch eingeschränkt, digital erweitert - im Fokus.

Insgesamt gibt es heuer acht Ausstellungsorte in Linz und Steyr, Festivalzentrum ist das OÖ Kulturquartier, wo 22 Schauen von insgesamt 70 Künstlern aus dem In- und Ausland zu sehen sein werden. Das begleitende zweitägige Symposium der Kunstuniversität Linz mit internationalen Referenten und Teilnehmern findet online statt, auch alle Ausstellungsbeiträge können online abgerufen werden. Wenn zusätzlich Events möglich sind, werden diese kurzfristig auf der Webseite und auf Facebook angekündigt.

