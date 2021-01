Kultur-Lockdown - Salzburger Landestheater verlegt Premieren ins Netz

Streaming-Angebot startet am 30. Jänner mit einer Uraufführung

Das Salzburger Landestheater wird wegen der Verlängerung des Lockdowns seinen Aufführungsbetrieb ins Netz verlegen. Einige der geplanten Theater-Premieren werden über Internet-Stream stattfinden, kündigte das Theater am Sonntag in einer Aussendung an.

Das neue Streaming-Angebot startet am 30. Jänner mit der Uraufführung von "#Ersthelfer #FirstAid". Das dokumentarische Theaterprojekt von Nuran David Calis handelt von der Solidarität und Hilfsbereitschaft der Salzburger Bürger während der Flüchtlingskrise 2015. Das Stück wirft Fragen auf, die angesichts der gegenwärtigen Flüchtlingssituationen nach wie vor aktuell sind.

Am 6. Februar folgt dann die digitale Premiere von Thomas Bernhards "Heldenplatz" in der Inszenierung von Alexandra Liedtke. Auf der Streaming-Plattform werden auch Aufzeichnungen aktueller Inszenierungen, wie etwa von Friedrich Schillers "Die Räuber" oder die "Faust"-Inszenierung aus der Spielzeit 2009/2010, zu sehen sein.

Seit November 2020 finden am Salzburger Landestheater wegen des Lockdowns keine Aufführungen mehr statt. Im Rahmen des weiterhin laufenden Probenbetriebs können jedoch sechs Produktionen zur Premierenreife gebracht werden.