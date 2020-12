Kultur-Lockdown: Salzburger Mozartwoche im Jänner nur online

"Planungssicherheit nicht gewährleistet" - Umgekrempeltes Programm wird erneut verkürzt und nur im Streaming angeboten - Kartenverkauf wird rückabgewickelt

Aufgrund der weiterhin sehr ungewissen Corona-Lage hat die Internationale Stiftung Mozarteum in Salzburg die traditionelle Mozartwoche - rund um den Geburtstag des großen Komponisten Ende Jänner - für 2021 abgesagt. Intendant Rolando Villazon kündigte am Dienstag in einer Aussendung aber eine verkürzte Version an, die zumindest online angeboten wird.

Villazon hatte das Programm erst Mitte November "umgekrempelt", um es trotz der Corona-Maßnahmen noch durchführbar zu machen, nun musste die Stiftung aber auch diese absagen. 56 Veranstaltungen an elf Tagen rund um den 265. Geburtstag Mozarts (27. Jänner) hätten es sein sollen. "Trotz der theoretischen Möglichkeit der Durchführung von Veranstaltungen mit Publikum während des Tages ist es uns mit Blick auf die vielfältigen organisatorischen und rechtlichen ungeklärten Fragen bis dato nicht möglich, eine Planungssicherheit für unsere in- und ausländischen BesucherInnen und KünstlerInnen zu gewährleisten", heißt es in der Aussendung.

Geplant ist nun ein abgespecktes Programm, das allerdings nur online angeboten wird. "Wir krempeln erneut die Ärmel hoch und werden ein komprimiertes, aber gewohnt hochkarätiges Programm zusammenstellen, die Mozartwoche findet im Streaming statt", kündigte Villazon an. Das genaue Programm wird in Kürze bekannt gegeben. "Wir analysieren die Entwicklungen weiter, sollten die offenen Fragen zur Publikumsbeteiligung Mitte Jänner geklärt sein, wird die Möglichkeit geprüft, einzelne Veranstaltungen tagsüber mit getestetem Publikum durchzuführen."

Die Stiftung Mozarteum wird daher den gesamten Kartenverkauf rückabwickeln, alle Kunden sollen umgehend informiert werden.

(S E R V I C E - Das Kartenbüro steht telefonisch von Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr unter der Nummer 0662 / 87 31 54 oder per E-Mail unter tickets@mozarteum.at zur Verfügung; www.mozarteum.at).