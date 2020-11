Kultur-Lockdown: Scala plant Gala-Abend mit Starsängern

Ersatz für die Saisoneröffnung am 7. Dezember

Die seit Ende Oktober geschlossene Scala muss ihre traditionsreiche Eröffnungspremiere am 7. Dezember streichen, sie verzichtet jedoch nicht auf ein Event am Tag des Mailänder Schutzpatrons, dem Heiligen Ambrosius. So plant das Opernhaus unter der Führung von Intendant Dominique Meyer am 7. Dezember einen Gala-Abend mit Starsängern, der von der RAI und online übertragen wird. Wegen des Lockdowns in der Lombardei sind keine Zuschauer im Theater erlaubt.

Am Gala-Abend unter der Regie des Italieners Davide Livermore beteiligen sich Starsänger wie Juan Diego Florez, Lisette Oropesa, Vittorio Grigolo, Francesco Meli und Ildar Abrazakov, hieß es in Mailand. Das genaue Programm des Abends wird Intendant Meyer bei einer Videokonferenz am Mittwoch vorstellen. Geplant war der Saisonstart am 7. Dezember ursprünglich mit der Aufführung von Gaetano Donizettis Oper "Lucia di Lammermoor" unter dem Dirigat von Musikdirektor Riccardo Chailly mit den Starsängern Florez und Oropesa in den Hauptrollen. Das Mailänder Theater musste den Beginn der neuen Saison vom 14. Dezember auf Februar verschieben.

"Angesichts der aktuellen Lage sind die Bedingungen für eine Saisoneröffnung mit Zuschauern vom Niveau, das eine Premiere erfordert, nicht gegeben", hieß es zuletzt in einem Schreiben des Aufsichtsrats unter der Leitung des Mailänder Bürgermeisters Giuseppe Sala. Intendant Meyer muss somit auf seine erste Premiere seit seinem Wechsel von der Wiener Staatsoper nach Mailand verzichten. Seit den Bombenangriffen im Jahr 1943, derentwegen die Scala zwei Jahre lang geschlossen blieb, war keine Premiere abgesagt worden.