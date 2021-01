Kultur-Lockdowns im Ländervergleich: Europa ist dicht

Die Anti-Corona-Maßnahmen von Deutschland über Schweden bis Luxemburg

Die österreichische Kulturszene befindet sich weiterhin im Lockdown. Theater-, Opern- und Konzerthäuser sind ebenso geschlossen wie Kinos, Museen und Kunsthallen, Galerien und Bibliotheken, Veranstaltungen mit Publikum sind untersagt. Ein Rundblick zeigt: Die Situation anderswo ist meist nur in Details unterschiedlich. Zahlreiche Länder geben auch kein spezifisches Datum zur Wiedereröffnung an, die Maßnahmen gelten vielfach bereits seit November. Nur Luxemburg ist anders.

DEUTSCHLAND:

Im Nachbarland Deutschland unterscheiden sich die Maßnahmen je nach Bundesland und Infektionsgeschehen. So sind etwa in Sachsen Museen und Theater in Trägerschaft des Freistaats bis Ende Februar geschlossen, Sachsens Staatstheater - Semperoper und Schauspielhaus in Dresden - bleiben überhaupt bis Ende März zu. Auch in Hessen ruht an fünf Bühnen (Staatstheater Darmstadt, Kassel und Wiesbaden, das Landestheater Marburg und das Stadttheater Gießen) der Probenbetrieb bis mindestens Anfang Februar, der Vorstellungsbetrieb bis mindestens Ende März.

In u.a. Baden-Württemberg, Hamburg und Berlin sind die Häuser inklusive Bibliotheken bis zum 31. Jänner für den Publikumsverkehr geschlossen. Möglich sind Aufführungen ohne Publikum für Livestreams oder Aufzeichnungen, auch der Probebetrieb ist möglich. Berlins Kultursenator Klaus Lederer gab in der vergangenen Woche jedoch eine Einschätzung, die in den meisten deutschen Bundesländern geteilt und vor allem auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel vertreten wird: Einen Spielbetrieb gibt es - wenn überhaupt - wohl erst nach Ostern. (Überblick über Maßnahmen der deutschen Bundesländer, vor allem der Coronahilfen, unter: www.kulturrat.de )

SCHWEDEN: Lange Zeit ist Schweden einen eigenen Weg gegangen, nunmehr sieht das aktuelle Gesetz vor, dass sich nicht mehr als acht Personen treffen dürfen, was auch für Veranstaltungen gilt. Ein Enddatum dafür gibt es nicht, Museen bleiben vorerst bis zum 24. Jänner geschlossen. Die königlich Schwedische Oper in Stockholm ist bis zum 26. März geschlossen. Sollten ab dem 27. März mehr als 50 Personen zugelassen werden, will man den Spielbetrieb wieder aufnehmen. (www.krisinformation.se)

SCHWEIZ:

In der Schweiz hat der Bundesrat kürzlich die im Dezember beschlossenen Maßnahmen verlängert. Restaurants sowie Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen bleiben bis Ende Februar geschlossen. Auftritte ohne Publikum (etwa für Streaming oder Fernsehübertragungen) sind möglich (www.bag.admin.ch)

ITALIEN:

Museen, Ausstellungen, Theater und Konzertsäle sind in Italien seit dem 26. Oktober geschlossen. Die aktuellen Maßnahmen werden durch eine Coronaampel geregelt: Bei "rot", "orange" und "gelb" sind Theater und Museen geschlossen. Allerdings konnten zuletzt in gelben Regionen mit niedrigerem Reproduktionswert Museen "als symbolische Orte der Kultur" wieder öffnen. Auch die seit Anfang Oktober geschlossenen Vatikanischen Museen sollen am 1. Februar wieder öffnen. Die Uffizien in Florenz haben jedoch, obwohl die Toskana auf "gelb" steht, weiter geschlossen. Derzeit stehen 75 Prozent Regionen auf "gelb" und fünf auf "orange", darunter Kalabrien, die Lombardei oder Sizilien. Keine der 20 Regionen steht auf "rot" oder "weiß". (www.salute.gov.it)

FRANKREICH:

Auch in Frankreich können Kinos, Theater und Museen ihren Betrieb nicht vor dem 1. Februar wieder aufnehmen. Und wohl auch danach nicht: Seit Samstag gilt eine landesweite nächtliche Ausgangssperre ab 18 Uhr. (www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions)

GROSSBRITANNIEN:

In England sind derzeit alle Theater, Museen und Kinos geschlossen (Maßnahmenüberblick unter www.gov.uk). Für Schottland, Wales und Nordirland gilt (bis auf lokale Ausnahmen) ebenfalls Stufe 4, in der kulturelle Veranstaltungen untersagt und Museen geschlossen sind.

BELGIEN:

In Belgien sind Theater, Opernhäuser und Kinos derzeit geschlossen, Museen und Bibliotheken dürfen jedoch offen halten. (www.info-coronavirus.be)

UNGARN:

Bis zum 1. Februar sind in Ungarn alle Kultureinrichtungen geschlossen. (www.wko.at/service/aussenwirtschaft/)

SLOWAKEI und TSCHECHIEN:

Alle Kulturveranstaltungen sind verboten. (www.wko.at/service/aussenwirtschaft/)

SPANIEN

In Spanien gilt nach derzeitigem Stand bis 9. Mai der Alarmzustand, was unter anderen in den meisten Regionen nächtliche Ausgangssperren bedeutet. Viele Gebiete sind ob hoher Infektionszahlen abgeriegelt, was bedeutet, dass das Verlassen oder Betreten nur für definierte Aufgaben wie dem Weg zur Arbeit oder zum Arzt möglich. In diesen Gebieten sind die Kultureinrichtungen geschlossen, wohingegen andere Einrichtungen wie der weltberühmte Prado oder das Teatro Real in Madrid geöffnet sind.

LUXEMBURG:

In Luxemburg gilt zwar weiterhin eine nächtliche Ausgangssperre (ab 23 Uhr), ein vorheriger Theaterbesuch geht sich aber nicht nur theoretisch aus: Während Gastronomiebetriebe weiter geschlossen sind, durften Theater und Kinos ebenso wie der Einzelhandel am 11. Jänner wieder aufsperren. Maximal 100 Personen mit Mund-Nasen-Schutz dürfen in den Saal, mindestens zwei Meter Abstand müssen zwischen Personen, die nicht im selben Haushalt leben, gewahrt sein. Museen, Ausstellungen und Bibliotheken sind geöffnet, das Tragen von Masken ist dabei jedoch Pflicht. Die Regierung müsse nicht nur die - weiterhin hohen - Zahlen, sondern auch die "seelische Gesundheit" der Bürger im Blick haben, meinte der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel. Im benachbarten Saarland gab es herbe Kritik für die Lockerung. (https://mc.gouvernement.lu)

USA:

In den USA hat der Staat in der Kunst traditionell nicht viel zu melden - schon gar nicht der Bund. Zu föderal sind die Vereinigten Staaten hier organisiert. MET-Operndirektor Peter Gelb schockierte bereits im Herbst mit der Ankündigung, die gesamte Saison bis Ende September 2021 in der weltberühmten New Yorker Institution zu streichen, derzeit gibt es nur Streamingangebote. Die Broadwaytheater haben bis Ende Mai alle Aufführungen gecancelt. Und auch die renommiertesten Orchester des Landes sind zumindest einstweilen verstummt - die New Yorker Philharmoniker gehen von einer Pause bis Mitte 2021 aus. Das Metropolitan Museum in New York bietet einer beschränkten Anzahl von Besuchern unter vorheriger Anmeldung Zugang, das Smithsonian in Washington ist ebenso wie das Art Institute in Chicago und das Getty Center in Los Angeles geschlossen.