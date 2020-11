Kultur-Lockdowns im Ländervergleich: Nur geringfügige Unterschiede 1

Die österreichische Kulturszene befindet sich bis - vorerst - 30. November in einem zweiten Lockdown. Theater-, Opern- und Konzerthäuser sind ebenso geschlossen wie Kinos, Museen und Kunsthallen, Veranstaltungen mit Publikum sind untersagt. Geöffnet sind nur Galerien und Bibliotheken. Ein Rundblick in andere Länder zeigt: Die Situation anderswo ist meist nur in Details unterschiedlich.

DEUTSCHLAND:

Im Nachbarland Deutschland gilt seit Montag wegen der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen ein Teil-Lockdown in bestimmten Bereichen. Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen wie in Österreich den ganzen November über schließen. Schon im Frühjahr hatten viele Einrichtungen bundesweit geschlossen, in den vergangenen Monaten galten - je nach Bundesland - teilweise deutlich strengere Regeln bei den Besucherzahlen als in Österreich. Der Kultursektor reagierte mit Protest und Unverständnis auf die neuerlichen Einschränkungen. Zahlreiche Theater, Kinos und Orchester kritisierten die pauschale Schließung von Bühnen. Auch die deutsche Kulturministerin Monika Grütters bezeichnete die Schließungen als "echte Katastrophe".

Um die Einnahmenausfälle auszugleichen, sollen Betroffene aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche immerhin einen "fiktiven Unternehmerlohn" vom Staat erhalten. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert kündigte am Mittwoch an, Kulturunternehmen bekämen im November 75 Prozent ihres Umsatzes als direkte Hilfe. Solo-Selbstständige könnten dabei wahlweise den Umsatz des Novembers 2019 oder ihren monatlichen Durchschnittsverdienst des Vorjahres zugrunde legen. Staatliche Hilfen sollen auch jene erhalten, die indirekt von den coronabedingten Schließungen betroffen sind. Anspruchsberechtigt sind alle Unternehmen, die regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit den jetzt geschlossenen Einrichtungen erzielen.

SCHWEIZ:

In der Schweiz setzt man landesweit seit Ende Oktober auf eine Höchstbesucherzahl von 50 Personen bei Kulturveranstaltungen, Theater und Museen können unter diesen Umständen offen halten. Allerdings gibt es regional starke Unterschiede, in einigen Kantonen wurden Schließungen verordnet. Da sich diese regionalen Maßnahmen fast täglich ändern, ist ein Überblick schwierig. Bei der 50-Personen-Grenze handelt es sich allerdings um "Mindestmaßnahmen", wie es auf der Website des Bundesamts für Gesundheit heißt.

Zusätzlich zu Unterstützungsleistungen wie etwa der Kurzarbeit gibt es in der Schweiz umfassende Hilfsangebote. So können Kulturunternehmen, "die aus der Absage, Verschiebung oder eingeschränkten Durchführung von Veranstaltungen und Projekten oder aufgrund betrieblicher Einschränkungen infolge der Umsetzung staatlicher Maßnahmen einen finanziellen Schaden erlitten haben", bei den Kanton eine Ausfallentschädigung (von maximal 80 Prozent der Schadenssumme) beantragen. Es gibt auch Beiträge für "Transformationsprojekte", die die strukturelle Neuausrichtung oder die Publikumsgewinnung zum Gegenstand haben. Darüber hinaus gibt es eine "Nothilfe für Kulturschaffende", wobei maximal 196 Franken (183 Euro) pro Tag ausgezahlt werden. Für 2021 wurden für Hilfen 130 Millionen Franken (rund 120 Mio. Euro) reserviert: Dabei fließen 100 Millionen Franken in die Unterstützung der Kulturunternehmen, dem Verein Suissculture Sociale werden 20 Millionen Franken für die Unterstützung der Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt, die Dachverbände erhalten 10 Millionen Franken für die Unterstützung der Kulturvereine im Laienbereich.

ITALIEN:

Die italienische Regierung hat vergangene Woche im Kampf gegen das Coronavirus Kinos, Theater und Konzertsäle geschlossen. Mit dem gestrigen Donnerstag wurden außerdem Museen, darunter auch die Vatikanischen Museen, und Ausstellungen bis zum 3. Dezember dicht gemacht. Eingeführt wurde zudem eine landesweite Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr. Vier Regionen - Lombardei, Piemont, Aostatal und Kalabrien - wurden von der Regierung aufgrund hoher Infektionszahlen zur "roten Zone" erklärt, in denen mit dem heutigen Freitag ein Lockdown mit kompletter Ausgangssperre gilt.

Auch die seit der Vorwoche geschlossene Scala unter Intendant Dominique Meyer muss dadurch auf ihre traditionsreiche Eröffnungspremiere am 7. Dezember verzichten. Die Saisoneröffnung, ein Highlight der Mailänder Kulturszene, soll durch einen Galaabend ohne Zuschauer ersetzt werden, den die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI übertragen wird. Kulturschaffende gehen seit Tagen in großer Zahl gegen die Schließungen und die Coronapolitik der Regierung auf die Straße. Museen seien sichere Orte ohne Menschenandrang, in denen die Schutzvorkehrungen streng eingehalten werden, kritisierte auch Uffizien-Chef Eike Schmidt den Beschluss. Kulturminister Dario Franceschini kündigte diese Woche an, dass die italienische Regierung bis Ende 2020 neun Milliarden Euro an Unterstützungsmaßnahmen für die Branchen Kultur, Tourismus und Freizeit locker machen wird. Kulturschaffende sollen monatlich Beiträge zwischen 600 und 1.000 Euro erhalten.

SPANIEN:

Spanien ist eines der von der Coronakrise am schwersten getroffenen Länder Westeuropas. Wegen der rapide steigenden Zahlen rief Ministerpräsident Pedro Sanchez am 25. Oktober einen zweiwöchigen Notstand (vorerst bis 9. November) aus und ordnete im Rahmen dieser Maßnahme praktisch im ganzen Land eine nächtliche Ausgangssperre an. Nur die Kanaren sind davon ausgenommen. In einigen Regionen, darunter in Katalonien, gelten zusätzliche Einschränkungen wie die Schließung von Kultureinrichtungen wie Kinos und Theater. Museen, Ausstellungen und Galerien sind in Katalonien jedoch mit verringerter Besucherkapazität weiter geöffnet. Es gilt allerdings Maskenpflicht, auch im Freien. Vergangene Woche stimmte das Parlament der Verlängerung des Alarmzustandes - der dritthöchsten Notstandsstufe - bis zum 9. Mai zu. So wie in Italien wächst der Unmut über die Corona-Maßnahmen. Am Wochenende lieferten sich Demonstranten unter anderem in Madrid und Barcelona gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei, es gab Verletzte und Festnahmen.

FRANKREICH:

Frankreich hat mit 30. Oktober den zweiten Lockdown des Jahres verhängt und allen "nicht-essenziellen" Branchen eine Schließung verordnet. Somit sind sowohl Theater als auch Museen erneut zumindest bis Ende November geschlossen. Bereits davor hatte es durch nächtliche Ausgangssperren in einigen Regionen massive Einschnitte ins Kulturleben gegeben.

Laut der Website des Kulturministeriums hat die französische Regierung im März ein 5 Mrd. Euro umfassendes Paket geschnürt, um die Auswirkungen der Coronakrise auch auf den Kultur- und Mediensektor zu bewältigen. Ende Mai wurde ein 2,9 Mrd. Euro schwerer Fonds aufgelegt, aus dem u.a. ein Solidaritätsfonds, staatlich garantierte Darlehen und Steuerbefreiungen gespeist wurden. Für Branchen wie die Filmindustrie gab es Ausfallshaftungen. Erst vor wenigen Wochen wurde erneut ein Hilfspaket mit 115 Mio. Euro Volumen auf den Weg gebracht. 85 Millionen Euro sollen an die darstellenden Künste gehen, darunter Theater, Oper und Tanz, und 30 Millionen Euro an die Kinobranche.