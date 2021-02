Kultur-Neustart: Deutsche Orchester für Öffnung der Konzerthäuser

Orchestervereinigung plädiert für Wiederaufnahme des Kulturbetriebs in Landkreisen mit geringer Neuinfektionsrate

Die deutschen Orchestermusiker drängen auf eine baldige Öffnung der Konzert- und Opernhäuser. In den Landkreisen mit aktuell weniger als 50 Coronainfektionen je 100.000 Einwohner wäre schon jetzt die Wiederaufnahme des Kulturbetriebs unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung (DOV), Gerald Mertens, am Dienstag in Berlin.

Sollte der vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) ins Spiel gebrachte Stufenplan überall gültig werden, wäre eine Wiederöffnung der Musiksäle voraussichtlich erst im September möglich. "Wenn eine Stadt oder ein Landkreis bei besonders hohen Inzidenzwerten Schulen und Kitas schließen und Ausgangssperren anordnen darf, so muss es möglich sein, bei niedrigen Werten auch Konzertsäle, Theater und Museen wieder zu öffnen", sagte Mertens.

Von den 129 Berufsorchestern in Deutschland sind laut DOV derzeit 109 Orchester wegen des Lockdowns in Kurzarbeit. Verlängert wurde die Option auf Kurzarbeit bis Ende Juli. Nicht betroffen sind unter anderem die elf Rundfunkorchester, die weiter an Produktionen arbeiten, sowie die Berliner Philharmoniker, die ihre Programme streamen.

Seit Ausbruch der Pandemie habe die Kurzarbeit in den Orchestern durchweg alle Arbeitsplätze gesichert. Notwendig sei aber jetzt eine Stützung der Kulturhaushalte durch den Bund in den Kommunen. Es wäre fatal, wenn Musiker oder Orchester die Pandemie überstehen, aber dann unter Kürzungen öffentlicher Kulturausgaben leiden müssten, sagte Mertens.

Freischaffende Musiker sollten kurzfristig Hilfe erhalten. Die Künstlersozialversicherung sollte befristet höhere Nebenverdienste jenseits von Minijobs zulassen. Die Arbeitslosenversicherung sollte für Selbstständige ein Kurzarbeitergeld für Zeiten mit geringer oder keiner Beschäftigung schaffen.

Die DOV ist die Gewerkschaft der Berufsmusiker in Orchestern, Chören, Theatern und freien Ensembles. In Deutschland gibt es 129 Berufsorchester mit rund 9.700 Planstellen.

