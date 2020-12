Kultur-Neustart: Die Volksoper setzt im Jänner auf den Teufel

Nach Lockdownsperre macht am 22. Jänner die Operette "Der Teufel auf Erden" den Auftakt - Auch Ballett "Deutsches Requiem", halbszenisches "Dschungelbuch" und "Zauberflöte" angesetzt

Nachdem die Bundestheater am Wochenende übereingekommen sind, nach Ende der Lockdown-Verlängerung mit 22. Jänner in einen eingeschränkten Spielbetrieb an Freitagen und Wochenenden zu gehen, hat am Dienstag die Volksoper nun als erstes Hauses ihren geplanten neuen Spielplan veröffentlicht, der eine ganze Latte an Premieren aufweist - ausgangssperrenkonform jeweils am Nachmittag oder Morgen.

Den Auftakt macht am 22. Jänner Franz von Suppes Operette "Der Teufel auf Erden" in der Gestaltung von Hinrich Horstkotte, der sich tags darauf in einer Doppelvorstellung die neue "Zauberflöte" in der Deutung von Henry Mason anschließt, die im Oktober Premiere am Gürtel gefeiert hatte. Am Sonntagvormittag (24. Jänner) ist dann im Rahmen der neuen Matineereihe "Junge Volksoper am Sonntag" die halbszenische Fassung von Disneys "Das Dschungelbuch" als Kinderstück angesetzt. Und in der Woche darauf präsentiert am 30. Jänner Martin Schläpfer mit seinem Staatsballett in Wien seine Choreografie "Ein Deutsches Requiem" zur Musik von Johannes Brahms.

"Wir planen im Einklang mit der abendlichen Ausgangssperre Vorstellungen für je 500 Personen", kündigte Volksoperndirektor Robert Meyer in einer Aussendung an. Als kleinen Bonus für die treuen Besucher würden bei Buchungen für "Teufel auf Erden", "Zauberflöte" und "Deutsches Requiem" jeweils die Preise der nächstunteren Kategorie berechnet.

In der Staatsoper ist indes der neu adaptierte Spielplan noch nicht festgezurrt. Hier geht man davon aus, Anfang kommenden Jahres die neuen Vorhaben präsentieren zu können, hieß es auf APA-Anfrage.