Kultur-Neustart - Koudelka-Fotoausstellung in Rom eröffnet

100 Bilder der wichtigsten archäologischen Gelände des Mittelmeerraums

Rom feiert die Wiedereröffnung der Museen am Montag mit einer Ausstellung des tschechischen Kult-Fotografen Josef Koudelka im Ausstellungsgelände der Ara Pacis, dem Friedensaltar des römischen Kaisers Augustus. "Josef Koudelka - Die Wurzeln" lautet der Titel der Schau, die bis zum 16. Mai besichtigt werden kann. Eingeweiht wurde sie am Montag von der Kulturbeauftragten der Gemeinde Rom, Lorenza Fruci.

100 Bilder des 1938 geborenen Fotografen, der in einem Zeitraum von 30 Jahren einige der wichtigsten archäologischen Gelände im Mittelmeerraum ablichtete, werden gezeigt. "Koudelka lädt uns zu einer außerordentlichen Reise auf der Suche nach den Wurzeln unserer Geschichte ein. In Zeiten der Pandemie haben wir alle begriffen, dass Kunst unser Leben nährt. Kultur ist das Mittel, um nach vorne zu schauen und unsere Zukunft neu zu planen", sagte Fruci.

Aufgenommen wurden die Bilder unter anderem in Italien, in Griechenland, Spanien, Portugal, Syrien, der Türkei, Nord- und Südzypern sowie Marokko. Gezeigt werden zeitlose Landschaften, die in der Kulisse des Museums Ara Pacis noch beeindruckender wirken, betonten die Kuratoren der Ausstellung.

Koudelkas Schwarzweiß-Fotografien waren prägend für Generationen von Fotojournalisten. Insbesondere seine Fotografien während der sowjetischen Besetzung des "Bruderstaates" CSSR 1968, die das Ende des Prager Frühlings bedeutete, machten ihn auch im Westen einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

Die meisten Museen in Italien sind seit Montag wieder offen. Nach den Uffizien haben seit Montag auch die Vatikanischen Museen geöffnet. Der Besuch muss online gebucht werden. Zu besuchen sind wieder zahlreiche Ausstellungen, die Ende Oktober geschlossen wurden.