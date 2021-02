Kultur-Neustart: Mayer nach Gespräch mit Experten optimistisch

Kunst- und Kulturstaatssekretärin: "Live-Kultur mit Präventionskonzepten kalkulierbares Risiko" - "Öffnungsschritte natürlich vom Verlauf des allgemeinen Infektionsgeschehens abhängig"

Nach einem Austausch mit deutschen Studienautoren zum Thema Sicherheit im Kulturbereich in Corona-Zeiten zeigte sich Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Freitagabend nach Videokonferenz optimistisch: "Live-Kultur mit entsprechenden Präventionskonzepten ist ein kalkulierbares Risiko", heißt es in einer Aussendung.

"Wir haben immer gesagt, dass das Infektionsrisiko im Theater-, Kino-, Opern- oder Konzertsaal ein kalkulierbares ist. Dass das jetzt auch mehrere Studien bestätigen, ist erfreulich", so Mayer. Gleichzeitig müsse man aber die Gesamtsituation im Auge behalten. "Etwaige Öffnungsschritte sind natürlich weiterhin vom Verlauf des allgemeinen Infektionsgeschehens abhängig." Gesprochen hatte Mayer per Videokonferenz mit Wolfgang Schade vom Fraunhofer Heinrich Hertz Institut und Martin Kriegel von der TU Berlin. Das Fraunhofer Institut hat in einer Aerosol-Studie im Auftrag des Konzerthauses Dortmund experimentell die Ausbreitung von Aerosolen und die CO2-Belastung in einem Konzertsaal erforscht und dabei nachgewiesen, "dass bei entsprechender Lüftung und unter Berücksichtigung des Mund-Nasen-Schutzes eine Infektion im Saal nahezu ausgeschlossen werden kann", wie es heißt.

Die TU Berlin hat indes in ihren Berechnungen die Aerosolbelastung verschiedener Innenräume mit unterschiedlichen Sicherheitsvorkehrungen und Präventionskonzepten verglichen und dabei das Risiko, sich in Kulturveranstaltungen zu infizieren, "unter den geringsten Infektionswahrscheinlichkeiten gereiht". Für Mayer bedeutet das: "Die Studien zeigen, dass die Kultur - von der Staatsoper bis zum kleinen Bühnenverein - sichere Räume für Kulturerlebnisse bieten kann." Es sei ihr wichtig, "den Menschen sagen zu können, dass niemand im Publikum Angst haben muss, sobald es wieder losgehen kann".

An der Videokonferenz haben neben der Staatssekretärin auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (beide ÖVP), die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ), Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und der steirische Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) sowie eine Reihe von Vertreterinnen und Vertretern der Kunst- und Kulturbranche teilgenomen.