Kultur-Neustart: Uffizien meldeten 7.300 Besucher in sechs Tagen

Trend steigend - Vor allem Besucher aus der Region

Nach einer 77 Tage währenden Schließung werden die Uffizien in Florenz von Besuchern geradezu gestürmt. In sechs Tagen wurden 7.300 Besucher gezählt, berichtete der Direktor des Museum, Eike Schmidt, am Montag. Der Trend sei steigend. Die Zahl sei beachtenswert, da angesichts geltender Reisebeschränkungen vor allem Besucher aus der Region gemeldet wurden.

"Wir sind mit dieser begeisterten Antwort des Publikums wirklich zufrieden. Kultur ist tief in der Seele der Florentiner und der Toskaner verankert. Wir hoffen, dass uns sinkende Infektionszahlen erlauben werden, auch am Wochenende offen zu halten", kommentierte Schmidt.

Die Monaten des Lockdowns haben die Uffizien genutzt, um den digitalen Auftritt stark auszubauen. Ohne Besucher wurde zügiger an der Renovierung verschiedener Museumssäle gearbeitet. Einige Räume, die dem Publikum bisher nicht zugängig waren und als Depots genutzt wurden, sollen wieder als Galeriesäle dienen. "Wir werden in diesem Frühjahr zunächst zwölf Säle eröffnen, die der Malerei des 16. Jahrhunderts gewidmet sind", sagte Schmidt.

Vom Kolosseum, über die Vatikanischen Museen bis zum archäologischen Park in Pompeji: Dank einer Auflockerung der Anti-Covid-Vorkehrungen sind die Museen in fast allen italienischen Regionen wieder offen, allerdings nur von montags und bis freitags. Mit der Schließung am Wochenende sollen große Menschenansammlungen verhindert werden. Die Museen waren Ende Oktober geschlossen worden, nachdem es zu einer zweiten Infektionswelle gekommen war.