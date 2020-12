Kultur-Neustart: Zahlreiche Ausstellungen nun erstmals zugänglich

Am zweiten Öffnungstag nach dem Lockdown zogen viele Museen nach - BILD

Nachdem gestern, Montag, Museen und Ausstellungshäuser in Österreich nach dem zweiten Lockdown erstmals wieder geöffnet sein durften, zogen am Dienstag viele Kunstinstitutionen nach. Dabei wurden - etwa im MAK, im mumok, im Belvedere 21, im Leopold Museum oder im Museum der Moderne Salzburg - auch zahlreiche neue Ausstellungen erstmals dem Publikum präsentiert. Pro Besucher müssen mindestens zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen, ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen.

Die APA hat über zahlreiche der nun erstmals zugänglichen Ausstellungen bereits in Einzelmeldungen berichtet. Im Folgenden ein kurzer Überblick:

Am morgigen Mittwoch folgen Berichte zu den neuen Ausstellungen im Architekturzentrum Wien, im tresor des Bank Austria Kunstforums und zu "Sheila Hicks. Garn, Bäume, Fluss" im MAK.