Kulturkalender 2021 - Burgenland 5

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Einhaltung der derzeitigen Termine bzw. die Art der Abhaltung von Kulturveranstaltungen vielfach noch größeren Unsicherheiten unterworfen. Aufgrund künftig möglicher Restriktionen können sich weitere Verschiebungen und Absagen ergeben. Zudem haben vor allem Veranstalter im Theater- und Musiktheaterbereich ihre Premierentermine unter den neuen Bedingungen vielfach noch nicht bekanntgegeben. Stand: 28. Dezember.

18.1. Lesung Hamed Abboud Eisenstadt, "In meinem Bart Buchhandlung Nentwich versteckte Geschichten" 20.1. Themenabend Stadtschlaining, Haus "Gesellschaft und International Kulturen im Mittleren Osten" 5.2.-16.5. Ausstellung "kgb Eisenstadt, polychrom - Zeichen Landesgalerie der Zeit" Burgenland 18./19.2. Kabarett Viktor Gernot Oberschützen, "Nicht wahr?" Kulturzentrum 21.2. Aufführung "Geliebte Eisenstadt, Kultur- Hexe" und Kongresszentrum 24.2. Kabarett Alex Kristan Güssing, Kulturzentrum "Lebhaft" 26.-28.2. Show Thommy Ten & Eisenstadt, Kultur- Amelie van Tass und Kongresszentrum 27.2. Aufführung "Die Güssing, Kulturzentrum Udo-Jürgens-Story - sein Leben, seine Liebe, seine Musik" 5.3. Kabarett RaDeschnig Großwarasdorf, KUGA "Doppelklick" 6.3. Kabarett Klaus Eckel Oslip, Cselley Mühle "Ich werde das Gefühl nicht los" 11.3. Aufführung "Die Eisenstadt, Kultur- Udo-Jürgens-Story - und Kongresszentrum sein Leben, seine Liebe, seine Musik" 12.3. Aufführung "Meine Güssing, Kulturzentrum rosarote Hochzeit - Eine durchgeknallte Verwechslungskomödie" 12.3. Kabarett Roland Oslip, Cselley Mühle Düringer "Africa Twinis" 13.3. Konzert Voodoo Jürgens Oslip, Cselley Mühle 17.3.-11.11. Ausstellung "Franz Raiding, Liszt-Haus Liszt - Wunderkind - Weltstar - Abbe" 26.3. Konzert Eisenstadt, Schloss Classic.Esterhazy Esterhazy "Ostern mit Haydn" 26.3. Aufführung "Schlimmer Oberschützen, wird's nimmer" Kulturzentrum 26.3.-11.11. Ausstellungen "Haydn @ Eisenstadt, HaydnHaus Home"; "Haydns Comeback" 26.3.-14.11. Ausstellung "Bei Halbturn, Schloss Genießern zu Gast - Von der Antike bis heute" 26.3.-23.12. Ausstellung "Unsere Eisenstadt, Amerikaner - Landesmuseum Burgenländische Burgenland Auswanderergeschichten " 27.3. Kabarett Manuel Rubey Großwarasdorf, KUGA "Goldfisch" 10.4. Kabarett Lainer & Güssing, Kulturzentrum Putscher "WurstSalat" 15.4. "Kabarett am Platz" Güssing, Hauptplatz 17.4. Aufführung "Schlimmer Eisenstadt, Kultur- wird's nimmer" und Kongresszentrum 17.4. Konzert Eisenstadt, Schloss Classic.Esterhazy Esterhazy "Virtuosität und Fantasie" 22.4. Konzert Marla Glen Eisenstadt, Kultur- und Kongresszentrum 23.4. Konzert "Nockis Live - Oberschützen, Die Schlagerparty" Kulturzentrum 25.4. Aufführung "Himmlische Eisenstadt, Kultur- Zeiten" und Kongresszentrum 25.4. Aufführung "Die Oberschützen, Wunderübung" Kulturzentrum 30.4. Kabarett Blözinger Oslip, Cselley Mühle "Zeit" Mai/Juni/Juli/Septembe Festival Stadtschlaining, Burg r "KLANGfrühling" Schlaining 5.5. Kabarett Viktor Gernot Eisenstadt, Kultur- "Nicht wahr?" und Kongresszentrum 9.5. Konzert Eisenstadt, Schloss Classic.Esterhazy Esterhazy "Matinee zum Muttertag" 13.5. Konzert Die Paldauer Eisenstadt, Kultur- "Frühlingsfest" und Kongresszentrum 15.5. Aufführung "Lucky Dean Eisenstadt, Kultur- Luciano Birthday Show" und Kongresszentrum 18.5. Kabarett Andreas Güssing, Kulturzentrum Vitasek "Austrophobia" 20.5. Kabarett Omar Sarsam Eisenstadt, Kultur- "Herzalarm" und Kongresszentrum 21.5. Festival "Punk in Wiesen, Drublic" Festivalgelände 28.5.-5.9. Ausstellung "In Landesgalerie interessanten Zeiten Burgenland leben - Sepp Laubner - 50 Jahre für die Kunst" 29.5. Konzert Eisenstadt, Schloss Classic.Esterhazy "Von Esterhazy Haydn zu Hummel" 2.-5.6. Festival "Nova Rock" Nickelsdorf, Pannonia Fields 4.6. Konzert Peter Forchtenstein, Ratzenbeck Kulturverein Achazium 4.6. Kabarett Alfred Dorfer Oslip, Cselley Mühle "und..." 4.6. Kabarett Omar Sarsam Güssing, Kulturzentrum "Herzalarm" 4.6. Konzert Seer Wiesen, Festivalgelände 5.6. Konzert Eisenstadt, Schloss Classic.Esterhazy Esterhazy "Building Bridges" 5.6.-29.8. Passionsspiele St. St. Margarethen, Margarethen Steinbruch 6.6. Konzert Eisenstadt, Schloss Classic.Esterhazy Esterhazy "Wiener Klassik am Piano" 11.-12.6. Aufführung "Artists, Wiesen, Drums & Fire" Festivalgelände 21.6. Kabarett Tricky Niki Großwarasdorf, KUGA "NIKIpedia - Wenn das die Omi wüsste..." 26.6. Güssinger Kultursommer Güssing, Burg mit Premiere "Arsen und Spitzenhäubchen" von Joseph Kesselring ab 30.6. Sommerfestival Kittsee Kittsee, Schloss 6.7.-1.8. Schlossspiele Kobersdorf, Schloss Kobersdorf mit Premiere "Außer Kontrolle" von Ray Cooney 7.7. Konzert Sting Eisenstadt, Schlosspark Esterhazy 8.7.-14.8. Seefestspiele Mörbisch Mörbisch, Seebühne mit Premiere "West Side Story" von Leonard Bernstein 8.-17.7. Kammermusikfest Lockenhaus, Schloss "Sinneserwachen" 9.7. Kabarett Klaus Eckel Wiesen, "Ich werde das Gefühl Festivalgelände nicht los" 10.7. Konzert "Lovely Days" Eisenstadt, Schlosspark 10.7. Burgspiele Güssing mit Güssing, Festwiese Premiere "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll 13.7. Konzert "Die Mörbisch, Seebühne Schlagernacht am Neusiedler See" 14.7.-21.8. Oper im Steinbruch mit St. Margarethen, Premiere "Turandot" Steinbruch von Giacomo Puccini 14.7. Konzert Roland Kaiser Mörbisch, Seebühne 15.-18.7. Konfrontationen Nickelsdorf, Nickelsdorf 2021 Jazzgalerie 20.7. Konzert Van Morrison St. Margarethen, Steinbruch 22.-24.7. Festival "Heyfield" Wiesen, Festivalgelände 28.7. Burgspiele Güssing mit Güssing, Festwiese Premiere "Das Phantom der Oper" von Gaston Leroux 1.8. Konzert Konstantin Oslip, Cselley Mühle Wecker 3.8. Konzert Andrea Berg Mörbisch, Seebühne 4.8. Konzert "La Notte Mörbisch, Seebühne Italiana - Die große italienische Schlagernacht" 5.-15.8. jOPERA Jennersdorfer Neuhaus am Festivalsommer mit Klausenbach, Schloss "Die lustige Witwe" Tabor von Franz Lehar 6.-7.8. One Love Festival Wiesen, Festivalgelände 6.8. Premiere Musical Güssing, Burg Güssing "Flashdance" 6.8. Konzert 5/8erl in Neuhaus am Ehr'n Klausenbach, Schloss Tabor 9.8. Konzert Rainhard St. Margarethen, Fendrich Steinbruch 10.8. Konzert "Musicalstars St. Margarethen, im Steinbruch" Steinbruch 13.-14.8. Festival "picture on" Bildein 14.-15.8. Classic.Esterhazy Eisenstadt, Schloss "Picknick-Konzert" Esterhazy 20.8. Konzert Bilgeri - Opus Wiesen, - Minisex Festivalgelände 21.8. Aufführung "ABBA Wiesen, Mania" Festivalgelände 10.9. Konzert Eisenstadt, Schloss Classic.Esterhazy Esterhazy "Haydn a la francaise" 15.-26.9. Herbstgold Festival Eisenstadt, Schlosspark 17.9.-23.12. Ausstellung Eisenstadt, "Stillleben - Birgit Landesgalerie Sauer" Burgenland 26.-29.9. Gitarrenfestival Rust Rust, Seehof (30.9.: Musikverein Wien) 1.10. Konzert Herbert Pixner Eisenstadt, Kultur- Projekt und Kongresszentrum 15.10. Kabarett Gery Seidl Eisenstadt, Kultur- "Hochtief" und Kongresszentrum 24.11. Kabarett Gernot Kulis Eisenstadt, Kultur- "Best of 20 Jahre und Kongresszentrum Ö3-Callboy" 3.12. Kabarett Gery Seidl Oberschützen, "Aufputzt is" Kulturzentrum 4.12. Konzert Rebekka Bakken Eisenstadt, Kultur- und Kongresszentrum 7.12. Konzert Die Seer Eisenstadt, Kultur- und Kongresszentrum