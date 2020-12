Kulturkalender 2021 - Geburts- und Gedenktage

Überblick über ausgewählte Geburts- und Gedenktage im Bereich Kultur im Jahr 2021:

Jänner:

1. Günther "Jim" Rakete (deutscher Fotograf) 70. GT 1. Sven Regener (deutscher Musiker/Schriftsteller/"Element 60. GT Of Crime") 2. Ilma Rakusa (Schweizer 75. GT Schriftstellerin/Literaturwissenschafterin/Übersetzerin) 2. Todd Haynes 60. GT (US-Schauspieler/Regisseur/Produzent/Cannes-Preisträger) 2. Pete Postlethwaite (englischer Schauspieler) 10. TT 2. Franz von Defregger (Maler) 100. TT 3. John Paul Jones (bürgerlich: John Baldwin) (englischer 75. GT Musiker/Grammy-Preisträger/"Led Zeppelin") 3. Mel Gibson (US-australischer 65. GT Schauspieler/Regisseur/Produzent/Oscar- und Golden-Globe-Preisträger) 4. Bernard Sumner (englischer Musiker/Produzent/"Joy 65. GT Division"/"New Order") 5. Alfred Brendel (Pianist) 90. GT 5. Robert Duvall (US-Schauspieler/Regisseur/Oscar-, 90. GT Golden-Globe- und Emmy-Preisträger) 5. Hayao Miyazaki (japanischer 80. GT Trickfilmer/Oscar-Preisträger) 5. Diane Keaton 75. GT (US-Schauspielerin/Produzentin/Regisseurin/Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin) 5. Friedrich Dürrenmatt+ (Schweizer Schriftsteller/Maler) 100. GT 6. Elizabeth Strout 65. GT (US-Schriftstellerin/Pulitzer-Preisträgerin) 7. Luis Murschetz (Karikaturist/Kinderbuchautor) 85. GT 7. Herbert Willi (Komponist) 65. GT 7. August Zirner (austro-amerikanischer Schauspieler) 65. GT 7. David Caruso (US-Schauspieler/Golden-Globe-Preisträger) 65. GT 7. Uwe Ochsenknecht (deutscher Schauspieler/Sänger) 65. GT 7. Leonard Lansink (deutscher Schauspieler) 65. GT 7. DJ Ötzi (bürgerlich: Gerhard "Gerry" Friedle) 50. GT (Popsänger/Entertainer) 7. Jeremy Renner (US-Schauspieler/Produzent/Musiker) 50. GT 7. Walter Hoesslin (Bühnenbildner/Reinhardt 25. TT Seminar-Leiter/Mitbegründer Bregenzer Festspiele) 7. Walter Eckert (Maler/Rektor/Secession-Präsident) 20. TT 8. Robert "Robby" Krieger (US-Musiker/"The Doors") 75. GT 8. John McTiernan (US-Filmregisseur/Produzent) 70. GT 8. Graham Chapman+ (englischer Komiker/Autor/"Monty 80. GT Python") 9. Joan Baez (US-Folksängerin/Grammy-Preisträgerin) 80. GT 9. Waltraud Meier (deutsche Kammersängerin) 65. GT 9. Imelda Staunton (englische Schauspielerin) 65. GT 11. Mary J(ane) Blige 50. GT (US-Singer-Songwriterin/Schauspielerin/Grammy-Preisträge rin) 12. Kirsten "Kirstie" Alley (US-Schauspielerin/Golden-Globe- 70. GT und Emmy-Preisträgerin) 13. Renato Bruson (italienischer Kammersänger) 85. GT 13. Inga Humpe (deutsche Pop-Sängerin/"DÖF"/"2raumwohnung") 65. GT 13. Julia Louis-Dreyfus 60. GT (US-Schauspielerin/Produzentin/Sängerin/Golden-Globe- und Emmy-Preisträgerin) 13. Wayne Marshall (englischer 60. GT Pianist/Organist/Komponist/Chefdirigent) 14. Caterina Valente (italienische 90. GT Sängerin/Tänzerin/Schauspielerin/Musikerin/Entertainerin ) 14. Faye Dunaway 80. GT (US-Schauspielerin/Regisseurin/Produzentin/Oscar-, Golden-Globe- und Emmy-Preisträgerin) 14. Howard Carpendale (südafrikanischer Schlagersänger) 75. GT 14. Martin Auer (Schriftsteller/Kabarettist/Liedermacher) 70. GT 14. Ben Heppner (kanadischer Tenor) 65. GT 14. Karl Bednarik (Schriftsteller/Maler) 20. TT 16. Katia Ricciarelli (italienische Kammersängerin) 75. GT 17. Todd "James" Earl Jones (US-Schauspieler/Oscar-, 85. GT Golden-Globe- und Emmy-Preisträger) 17. Hans-Peter Feldmann (deutscher Konzeptkünstler) 80. GT 17. Paul Young (englischer Popsänger) 65. GT 17. Kid Rock (bürgerlich: Robert Ritchie) (US-Musiker) 50. GT 18. Christoph Pregardien (deutscher Tenor) 65. GT 18. Michail Schischkin (russischer Schriftsteller) 60. GT 18. Franz Blei+ 150. GT (Schriftsteller/Übersetzer/Literaturkritiker) 19. Ingrid Andree (bürgerlich: Ingrid Unverhau) (deutsche 90. GT Schauspielerin) 19. Dolly Parton 75. GT (US-Musikerin/Schauspielerin/Unternehmerin/Grammy-Preist rägerin) 19. Julian Barnes (Pseudonym: Dan Kavanagh) (englischer 75. GT Schriftsteller) 19. Patricia Highsmith+ (bürgerlich: Mary Plangma) 100. GT (US-Schriftstellerin) 20. David Lynch 75. GT (US-Regisseur/Produzent/Drehbuchautor/Fotograf/Maler/Kom ponist/Cannes- und Cesar-Preisträger) 20. Herbert Fritsch (deutscher 70. GT Schauspieler/Regisseur/Autor/Filmemacher) 20. Ivan Fischer (ungarischer Dirigent) 70. GT 20. Alexander "Axel" Rot (Musiker/Komponist/Dirigent) 65. GT 20. Gary Barlow (englischer 50. GT Singer-Songwriter/Musiker/Produzent/"Take That") 21. Placido Domingo (spanischer Opernsänger/Dirigent/Emmy- 80. GT und Grammy-Preisträger) 21. Virginia "Geena" Davis 65. GT (US-Schauspielerin/Produzentin/Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin) 23. Gerald Jatzek (Autor/Musiker) 65. GT 23. Karola Kraus (deutsche 60. GT Kunsthistorikerin/mumok-Direktorin) 24. Neil Diamond (US-Singer-Songwriter/Golden-Globe- und 80. GT Grammy-Preisträger) 24. Nastassja Kinski (bürgerlich: Nastassja Nakszynski) 60. GT (deutsche Schauspielerin/Golden-Globe-Preisträgerin) 24. Alissa Walser (deutsche 60. GT Schriftstellerin/Malerin/Bachmann-Preisträgerin) 24. Bernd Eichinger (deutscher 10. TT Filmproduzent/Drehbuchautor/Regisseur) 25. Libgart Schwarz (Schauspielerin) 80. GT 25. Bill Viola (US-Videokünstler) 70. GT 26. Christopher Hampton (englischer 75. GT Dramatiker/Drehbuchautor/Regisseur/Oscar- und Cannes-Preisträger) 26. Richard "Rick" Kavanian (deutscher 50. GT Schauspieler/Synchronsprecher) 27. Donna Reed+ (bürgerlich: Donna Mullenger) 100. GT (US-Schauspielerin/Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin) 28. Alan Alda (bürgerlich: Alphonso D'Abruzzo) 85. GT (US-Schauspieler/Regisseur/Drehbuchautor/Golden-Globe- und Emmy-Preisträger) 28. Jochen Busse (deutscher Schauspieler) 80. GT 28. Pierre "Peter" Schilling" (deutscher Popmusiker) 65. GT 28. Joseph Brodsky (US-russischer 25. TT Schriftsteller/Literaturnobelpreisträger) 29. Peter Cornelius (bürgerlich: Peter Korunka) 70. GT (Musiker/Liedermacher) 29. Max Weiler (Maler) 20. TT 30. Philip "Phil" Collins (englischer 70. GT Musiker/Schauspieler/Produzent/Autor/Oscar-, Golden-Globe- und Grammy-Preisträger) 30. John Barry (bürgerlich: John Prendergast) (englischer 10. TT Filmkomponist/Oscar-, Golden-Globe- und Grammy-Preisträger) 30. Hilde Rössel-Majdan+ (Kammersängerin) 100. GT 31. Ulrich Khuon (deutscher Dramaturg/Intendant) 70. GT 31. Johnny Rotten (bürgerlich: John Lydon) (englischer 65. GT Punkmusiker/"Sex Pistols") 31. Mario Lanza+ (italoamerikanischer Tenor/Schauspieler) 100. GT

Februar:

1. Houchang Allahyari 80. GT (Filmemacher/Psychiater) 1. Pascal Bonitzer (französischer 75. GT Filmregisseur/Drehbuchautor) 1. Michael C(arlyle) Hall 50. GT (US-Schauspieler/Golden-Globe-Pr eisträger) 1. Raoul Hausmann 50. TT (österreichisch-deutscher Dadaist) 1. Uraufführung von "La Boheme" von 125. JT Giacomo Puccini im Teatro Regio in Turin 2. Georg Markus (Autor) 70. GT 2. Eugene "Gene" Kelly 25. TT (US-Tänzer/Schauspieler/Sänger/R egisseur/Produzent/Choreograf/Os car-, Golden-Globe- und Emmy-Preisträger) 3. Michael Scharang 80. GT (Schriftsteller) 5. Boris Bukowski (Musiker) 75. GT 5. Charlotte Rampling (englische 75. GT Schauspielerin/Cesar-Preisträger in) 5. Vincent "Vinnie" Colaiuta 65. GT (US-Schlagzeuger) 5. Dietmar Bär (deutscher 60. GT Schauspieler) 5. Terezia Mora (ungarische 50. GT Schriftstellerin/Bachmann-Preist rägerin) 8. Elisabeth Orth 85. GT (Kammerschauspielerin) 8. Nicholas "Nick" Nolte 80. GT (US-Schauspieler/Golden-Globe-Pr eisträger) 8. James Dean+ 90. GT (US-Schauspieler/Golden-Globe-Pr eisträger) 8. Julia "Lana" Turner+ 100. GT (US-Schauspielerin) 8. Moritz von Schwind (Maler) 150. TT 9. Andre Pohl (deutscher 65 GT Schauspieler) 9. Thomas Bernhard+ 90. GT (Schriftsteller) 10. Michael Apted (englischer 80. GT Regisseur/Grammy-Preisträger) 10. Carlo Baumschlager (Architekt) 65. GT 10. Alexander Payne 60. GT (US-Regisseur/Oscar- und Golden-Globe-Preisträger) 10. Claus Helmut Drese 10. TT (Regisseur/Intendant/Staatsopern direktor) 11. Sergio Mendes (brasilianischer 80. GT Komponist/Musiker/Arrangeur/Gram my-Preisträger) 11. Damian Lewis (englischer 50. GT Schauspieler/Golden-Globe- und Emmy-Preisträger) 12. Joe Don Baker (US-Schauspieler) 85. GT 12. Martial Raysse (französischer 85. GT Maler/Bildhauer/Objektkünstler) 12. Arsenio Hall 65. GT (US-Schauspieler/Komiker) 12. Peter Alexander (bürgerlich: 10. TT Peter Neumayer) (Schauspieler/Sänger/Entertainer ) 12. Hans Koller+ (Jazzmusiker) 100. GT 13. Boris "Bo" Svenson 80. GT (US-Schauspieler/Regisseur/Produ zent) 13. Katja Lange-Müller (deutsche 70. GT Schriftstellerin/Bachmann-Preist rägerin) 13. Peter Hook (englischer 65. GT Musiker/"Joy Division"/"New Order") 14. Katharina Fritsch (deutsche 65. GT Objektkünstlerin) 14. Martin Crimp (englischer 65. GT Dramatiker) 15. Claire Bloom (englische 90. GT Schauspielerin) 15. Jane Seymour (bürgerlich: Joyce 70. GT Frankenberg) (US-britische Schauspielerin/Produzentin/Golde n-Globe- und Emmy-Preisträgerin) 15. Nils Landgren (schwedischer 65. GT Jazzmusiker) 16. Eliahu Inbal (israelischer 85. GT Dirigent) 17. Friedrich Cerha 95. GT (Komponist/Dirigent) 17. Andre Dussolier (französischer 75. GT Schauspieler/Cesar-Preisträger) 17. Denise Richards 50. GT (US-Schauspielerin/Model) 17. Herbert Seiter (Pianist) 25. TT; am 23.5. auch 100. GT 18. Balthus (bürgerlich: Balthasar 20. TT Klossowski de Rola) (polnisch-deutsch-französischer Maler) 18. Josef Meinrad (bürgerlich: Josef 25. TT Moucka) (Kammerschauspieler/Iffland-Ring -Träger) 19. György Kurtag (ungarischer 95. GT Komponist/Pianist) 20. Karl (auch: Carl) Spiehs 90. GT (Filmproduzent) 20. Brenda Blethyn (englische 75. GT Schauspielerin/Golden-Globe- und Cannes-Preisträgerin) 21. Tyne Daly 75. GT (US-Schauspielerin/Emmy-Preisträ gerin) 23. Reinhold Beckmann (deutscher 65. GT TV-Moderator/Sänger) 23. John Keats (englischer 200. TT Schriftsteller) 24. Uri Orlev (polnisch-israelischer 90. GT Kinder- und Jugendbuchautor) 24. Gabriele Schnaut (deutsche 70. GT Kammersängerin) 25. Rolf Lyssy (Schweizer 85. GT Filmregisseur) 25. Franz Xaver Kroetz (deutscher 75. GT Schriftsteller/Regisseur/Schausp ieler) 26. Michel Houellebecq 65. GT; n.a.A. Geburtsjahr 1958 (französischer Schriftsteller) 27. Steve Harley (bürgerlich: Steven 70. GT Nice) (englischer Musiker/Komponist) 28. Annie Girardot (französische 10. TT Schauspielerin/Cesar-Preisträger in) 28. Ludwig Hirsch+ 70. GT; am 24.11. auch 10. TT (Liedermacher/Schauspieler) 28. Herwig Seeböck 10. TT (Schauspieler/Regisseur) 28. Saul Zaentz+ 100. GT (US-Filmproduzent/Oscar-Preisträ ger)

März:

1. Elliott Sharp (US-Musiker/Komponist) 70. GT 1. Richard Wilbur+ 100. GT (US-Schriftsteller/Übersetzer/Pulitzer-Preisträger) 2. Roman Gregory (Musiker/Moderator/"Alkbottle") 50. GT 3. Elisabeth Leopold (Kunstsammlerin/Kuratorin/Ärztin) 95. GT 3. Dunja Rajter (deutsche Schauspielerin/Sängerin) 75. GT 3. Marguerite Duras (französische 25. TT Schriftstellerin/Regisseurin) 3. Michael Thonet 150. TT (Kunsttischler/Techniker/Industrieller/Möbeldesigner) 4. Aribert Reimann (deutscher 85. GT Komponist/Pianist/Musikwissenschafter) 4. Adrian Lyne (englischer Regisseur) 80. GT 4. Christopher "Chris" Rea (englischer Musiker) 70. GT 5. Murray Head (englischer Popsänger/Schauspieler) 75. GT 6. David Gilmour (englischer 75. GT Musiker/Grammy-Preisträger/"Pink Floyd") 7. Matthew Fisher (englischer Musiker/"Procol Harum") 75. GT 7. Bryan Cranston (US-Schauspieler/Regisseur/Golden-Globe- 65. GT und Emmy-Preisträger) 7. (John) Peter Sarsgaard (US-Schauspieler) 50. GT 8. Heinz Mack (deutscher Künstler) 90. GT 8. Maja Haderlap (Schriftstellerin/Bachmann-Preisträgerin) 60. GT 11. Janosch (bürgerlich: Horst Eckert) (deutscher 90. GT Illustrator/Kinderbuchautor/Schriftsteller) 11. Johnny Knoxville (bürgerlich: Philip Clapp jr.) 50. GT (US-Schauspieler/Regisseur/Stuntman) 11. Astor Piazzolla+ (argentinischer Musiker/Komponist) 100. GT 12. Ricky King (bürgerlich: Hans Lingenfelder) (deutscher 75. GT Gitarrist) 12. Liza Minnelli (US-Schauspielerin/Sängerin/Oscar-, 75. GT Golden-Globe-, Grammy- und Emmy-Preisträgerin) 12. Stephen "Steve" Harris (englischer 65. GT Musiker/Grammy-Preisträger/"Iron Maiden") 12. Robert Ludlum (US-Schriftsteller/Schauspieler/Produzent) 20. TT 13. Abraham "Al" Jaffee (US-Cartoonist) 100. GT 13. Wolfgang Kohlhaase (deutscher 90. GT Drehbuchautor/Regisseur/Schriftsteller) 13. Yann Arthus-Bertrand (französischer Fotograf) 75. GT 13. Krzysztof Kieslowski (polnischer 25. TT Filmregisseur/Drehbuchautor/Cannes-Preisträger) 14. Gerhard Botz (Historiker) 80. GT 14. Wolfgang Petersen (deutscher 80. GT Filmregisseur/Produzent/Drehbuchautor) 15. Francisco Ibanez (Talavera) (spanischer Cartoonist) 85. GT 15. Michael "Mike" Love (US-Musiker/"The Beach Boys") 80. GT 15. Wilfried Hiller (deutscher Komponist) 80. GT 15. Kurt Drawert (deutscher 65. GT Schriftsteller/Bachmann-Preisträger) 15. Ella Fitzgerald (US-Jazzsängerin/Grammy-Preisträgerin) 25. TT 16. Waltraud Neuwirth (Kunsthistorikerin) 80. GT 16. Guesch Patti (bürgerlich: Patricia Porrasse) 75. GT (französische Sängerin/Schauspielerin/Tänzerin) 17. Kurt Russell (US-Schauspieler) 70. GT 17. Richard Eybner+ (Kammerschauspieler/Bariton) 125. GT 18. William "Bill" Frisell (US-Gitarrist) 70. GT 18. Odysseas Elytis (griechischer 25. TT Schriftsteller/Literaturnobelpreisträger) 19. Marie-Therese Escribano (Sängerin/Kabarettistin) 95. GT 19. Ursula Andress (Schweizer 85. GT Schauspielerin/Golden-Globe-Preisträgerin) 19. Thomas "Tommi" Piper (deutscher Schauspieler) 80. GT 20. Supermax (bürgerlich: Kurt Hauenstein) (Musiker) 10. TT 20. Erste belegte öffentliche Filmvorführung in Österreich 125. JT in der Wiener Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie und Reproduktionsverfahren 21. Timothy Dalton (walisischer Schauspieler) 75. GT 21. Hubert Kah (bürgerlich: Hubert Kemmler) (deutscher 60. GT Musiker/Komponist/Produzent) 22. William Shatner 90. GT (US-Schauspieler/Sänger/Autor/Golden-Globe- und Emmy-Preisträger) 22. Roger Whittaker (britischer Schlagersänger) 85. GT 23. Peter "Pepe" Lienhard (Schweizer 75. GT Bandleader/Musiker/Arrangeur) 23. Herbert Knaup (deutscher Schauspieler) 65. GT 23. Elizabeth "Liz" Taylor (US-englische 10. TT Schauspielerin/Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin) 24. Peter Waterhouse (Schriftsteller) 65. GT 24. Karl Schönböck (Schauspieler) 20. TT 25. Giora Feidman (argentinischer Klarinettist) 85. GT 25. Simone Signoret+ (bürgerlich: Simone Kaminker) 100. GT (französische Schauspielerin/Schriftstellerin/Oscar-, Emmy-, Cannes- und Cesar-Preisträgerin) 26. Erich Urbanner (Komponist) 85. GT 27. Heinrich Mann+ (deutscher Schriftsteller) 150. GT 28. (Jorge) Mario Vargas Llosa (peruanischer 85. GT Schriftsteller/Literaturnobelpreisträger) 28. Alf Clausen (US-Komponist/Emmy-Preisträger) 80. GT 28. Antonio Fian (Schriftsteller) 65. GT 28. Barbara Wussow (Schauspielerin) 60. GT 28. Dirk Bogarde+ (bürgerlich: Derek van den Bogaerde) 100. GT (englischer Schauspieler) 29. Nikolaus "Klaus" Bachler (Intendant/Schauspieler) 70. GT 29. Michael Winterbottom (englischer 60. GT Regisseur/Cannes-Preisträger) 30. Wolfgang Niedecken (deutscher Musiker/Autor/Maler/"BAP") 70. GT 31. Ewan McGregor (schottischer 50. GT Schauspieler/Regisseur/Golden-Globe-Preisträger)

April:

1. E(rich) A. Richter 80. GT (Autor/bildender Künstler) 2. Elton (bürgerlich: Alexander 50. GT Duszat) (deutscher TV-Moderator) 3. Edward "Eddie" Murphy 60. GT (US-Schauspieler/Sänger/Golden-Glo be-, Emmy- und Grammy-Preisträger) 4. Angelica Domröse (deutsche 80. GT Schauspielerin) 4. Helme Heine (deutscher 80. GT Kinderbuchautor/Illustrator) 5. Roger Corman 95. GT (US-Filmregisseur/Produzent/Oscar- Preisträger) 5. Michael Moriarty 80. GT (US-Schauspieler/Drehbuchautor/Sch riftsteller/Golden-Globe-, Emmy- und Tony-Preisträger) 5. Andrea Arnold (englische 60. GT Regisseurin/Schauspielerin/Oscar- und Cannes-Preisträgerin) 6. Hans W(ilhelm) Geißendörfer 80. GT (deutscher Regisseur/Produzent/Autor) 6. Gheorghe Zamfir (rumänischer 80. GT Panflötist) 6. Igor Strawinsky 50. TT (US-russisch-französischer Komponist/Dirigent) 7. Heinz Zuber (deutscher 80. GT Schauspieler) 8. Justin Sullivan (englischer 65. GT Musiker/"New Model Army") 9. Sidney Lumet 10. TT (US-Regisseur/Drehbuchautor/Schaus pieler/Oscar-und Golden-Globe-Preisträger) 9. Charles Baudelaire+ (französischer 200. GT Schriftsteller) 10. Paul Theroux (US-Schriftsteller) 80. GT 10. Heinrich Steinfest 60. GT (Schriftsteller) 11. Franz Herre (deutscher 95. GT Historiker/Publizist) 12. Edward "Ed" O'Neill 75. GT (US-Schauspieler) 12. Herbert Grönemeyer (deutscher 65. GT Musiker/Produzent/Schauspieler) 12. Andy Garcia (bürgerlich: Andres 65. GT Menendez) (US-kubanischer Schauspieler/Regisseur/Produzent/G rammy-Preisträger) 12. Walter Salles (brasilianischer 65. GT Filmregisseur/Produzent/Drehbuchau tor/Cannes-Preisträger) 12. Shannen Doherty 50. GT (US-Schauspielerin) 13. Michel Deville (französischer 90. GT Regisseur/Drehbuchautor/Cesar-Prei sträger) 13. Al(bert) Green 75. GT (US-Sänger/Prediger/Grammy-Preistr äger) 14. Julie Christie (britische 80. GT; n.a.A. geboren 1940 Schauspielerin/Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin) 14. Charles Lewinsky (Schweizer 75. GT Drehbuchautor/Schriftsteller) 14. Barbara Bonney (US-Sopranistin) 65. GT 14. Robert Carlyle (schottischer 60. GT Schauspieler) 14. Rainald Grebe (deutscher 50. GT Kabarettist/Schauspieler/Liedermac her/Autor) 15. Joey Ramone (bürgerlich: Jeffr(e)y 20. TT Hyman) (US-Musiker/"Ramones") 16. Peter Ustinov+ 100. GT (englisch-schweizerischer Schauspieler/Regisseur/Schriftstel ler/Oscar-, Golden-Globe, Emmy- und Grammy-Preisträger) 17. William "Bill" Ramsey 90. GT (US-d