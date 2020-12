Kulturkalender 2021 - International 10

Bedingt durch die weltweite Corona-Pandemie ist die Einhaltung der derzeitigen Termine bzw. die Art der Abhaltung von Veranstaltungen vielfach noch größeren Unsicherheiten unterworfen. Aufgrund künftig möglicher Restriktionen können sich weitere Verschiebungen und Absagen ergeben. Stand: 28. Dezember.

2021 Eröffnung "Großes Kairo Ägyptisches Museum" ("Gizeh-Museum") 2021 Eröffnung Stockholm Tribute-Museum "Avicii Experience" 4.1. Bekanntgabe der London Gewinner der Einzelkategorien der "Costa Book Awards 2020" 6.1. Vergabe Barcelona "Nadal-Literaturpreis" 6.-26.1. Sydney Festival Sydney 15.1. Verleihung München "Bayerischer Filmpreis 2021" 17.-24.1. Online-Filmfestival Saarbrücken "Max Ophüls Preis" 20.-24.1. "Ultraschall Berlin" - Berlin Festival für Neue Musik (ohne Publikum) 20.-27.1. 56. "Solothurner Solothurn Filmtage" (Online) 21.1. Bekanntgabe Essen Nominierungen "Grimme-Preis 2021" 23.1. Eröffnung "Pinault Paris Museum" ab 23.1. "34. Transmediale" - Berlin Internationales Medienkunst-Festival 26.1. Bekanntgabe Costa Book London Award "Book Of The Year 2020" 28.1.-3.2. Sundance Film Festival Park City (Online) 31.1. 63. Vergabe "Grammy Los Angeles Awards" 1.-7.2. 50. Internationales Rotterdam Filmfestival (Teil 1) 10.-28.2. Biennale der Berliner Berlin Philharmoniker: "Die Goldenen Zwanziger" 11.-21.2. 30. Internationale Havanna Buchmesse 19.-28.2. 1. Biennale Hamburg "Elbphilharmonie Visions" 21.2. Verleihung "Deutscher Mainz Kleinkunstpreis 2021" 26.2. Vergabe französischer Paris Filmpreis "Cesar" 26.2.-2.3. 29. Kurt Weill Fest Dessau (Teil 1) 26.2.-7.3. Brechtfestival Augsburg 28.2. Verleihung "78. Golden Los Angeles Globes" 2.-6.3. Schlagerfestival Sanremo Sanremo 5.-8.3. WOMADelaide Adelaide 6.3. Vergabe "Goya Malaga Filmpreise" 12.-14.3. WOMAD New Zealand Taranaki 12.-14.3. "St'Art" - Europäische Straßburg Messe für zeitgenössische Kunst 14.3. Verleihung "Screen Los Angeles Actors Guild Awards" 15.3. Bekanntgabe der Los Angeles "Oscar"-Nominierungen 16.-20.3. SXSW Music Festival Austin (Online) 17.-20.3. Kunstmesse "Art Dubai" Dubai 20.3.-11.4. Passionsspiele 2021 Skofja Loka 20.3.-18.4. Internationales Heidelberg Musikfestival "Heidelberger Frühling" 24.3. Vergabe "Rathbone London Folio Prize" 26.3. Premiere "L'Orfeo" von Dresden Claudio Monteverdi; Regie: Nikolaus Habjan, Dirigent: Wolfgang Katschner 26.-28.3. Lucerne Luzern Frühjahrs-Festival 26.3.-5.4. Festtage der Berlin Staatsoper Unter den Linden April Vergabe britische London Theaterpreise "Olivier-Awards" April Wiedereröffnung New York Ausstellungskomplex "Dia:Chelsea" nach Sanierung 9.-14.4. 4. Festival für Serien Cannes "Cannesseries" 9.-18.4. Coachella Valley Music Indio/Coachella Valley and Arts Festival 11.4. Vergabe London "BAFTA-Filmpreise" 14.-18.4. Internationale Messe Köln für moderne und zeitgenössische Kunst "Art Cologne" 16.4. Verleihung "57. Marl Grimme-Preis" 22.4.-2.5. New Orleans Jazz & New Orleans Heritage Festival 23.4. Übergabe Alcala de Henares "Cervantes-Preis" 24.4. Verleihung "41. Los Angeles Goldene Himbeeren" 25.4. 93. "Oscar"-Verleihung Los Angeles 30.4.-29.5. Schwetzinger Schwetzingen, Speyer Festspiele Mai Bekanntgabe Gewinner Dublin "International Dublin Literary Award 2021" Mai Eröffnung "Mary Bath Shelley's House of Frankenstein" Mai-Oktober Skulpturenbiennale Bad Homburg und "Blickachsen 13" Frankfurt/Main 1.-24.5. 33. Bodensee-Festival rund um den Bodensee "glauben und wissen" 1.5.-19.6. Ruhrfestspiele Recklingshausen 1..5.-5.9. MAK-Ausstellung Los Angeles, Schindler "Autonomous Design" House 5.-9.5. Kunstmesse "Frieze New New York York 2021" 5.-10.5. 67. "Internationale Oberhausen Kurzfilmtage" 6.5.-11.7. Ludwigsburger Ludwigsburg Schlossfestspiele 7.-8.5. Preisverleihung Karlsruhe "Salzburger Stier" an u.a. Thomas Stipsits 7.-23.5. Theatertreffen Berlin deutschsprachiger Bühnen 8.-29.5. "Stücke 2021" - 46. Mülheim/Ruhr Mülheimer Theatertage 8.5.-26.9. Triennale Brügge Brügge "Trauma" 8.5.-31.10. Bad RagARTz - Bad Ragaz Triennale der Skulptur 11.5. Vergabe 41. "Brit London Awards" 11.-22.5. Filmfestspiele Cannes Cannes 12.-15.5. Eröffnung 19. WRO Wroclaw (Breslau) Media Art Biennale 2021 "Reverso" 12.5.-3.6. 76. Internationales Prag Musikfest "Prager Frühling" 13.5. Verleihung "Leonie Kopenhagen Sonning Music Prize 2020" an Barbara Hanningan 19.5.-30.9. Triennale der Hamburg Photographie Hamburg 20.5.-29.8. Glyndebourne Festival Glyndebourne Opera 21.-24.5. Internationale Messe Karlsruhe für Klassische Moderne und Gegenwartskunst "art Karlsruhe" 22.5. Übergabe "Polar Music Stockholm Prize 2020" 22.5. Finale "Eurovision Rotterdam Song Contest" (Semifinals 18. und 20.5.) 22.5.-21.11. 17. Venedig Architektur-Biennale 26.5.-16.6. Biennale de la danse Lyon 27.-30.5. Leipziger Buchmesse Leipzig 30.5.-13.6. Literaturfestival Köln "Lit.Cologne" 31.5. Bekanntgabe Stockholm Preisträger "Astrid-Lindgren-Gedäc htnis-Preis 2021" 31.5.-6.6. Kunstmesse "TEFAF" Maastricht Juni 71. Filmfestspiele Berlin "Berlinale" Juni Holland Festival Amsterdam Juni-Mitte August Epidaurus Festival Athen 1.-4.6. Internationale Cannes Musikmesse "MIDEM" 2.-6.6. 50. Internationales Rotterdam Filmfestival (Teil 2) 2.-6.6. Open-Air-Festival Barcelona "Primavera Sound" 2.-27.6. London Design Biennale London "Resonance" 4.-5.6. Elbjazz 2021 Hamburg 4.-6.6. Download Musikfestival Derby 5.6. Verleihung "Leonie Kopenhagen Sonning Music Prize 2021" an Unsuk Chin 5.6.-10.10. NordArt 2021 Büdelsdorf 9.-20.6. Internationales New York Tribeca-Filmfestival 11.-13.6. Rock am Ring/Rock im Nürburgring/Nürnberg Park 11.-13.6. + 17.-19.6. 26. Festival "Uzes Uzes Danse" 15.6. Übergabe München "Ernst-von-Siemens-Mus ikpreis 2020" an Tabea Zimmermann 17.-20.6. Internationale Basel Kunstmesse "Art Basel" 18.-20.6. "Southside-" und Neuhausen ob Eck und "Hurricane"-Open-Air-M Scheeßel usikfestival 18.-27.6. Cork Midsummer Cork Festival 18.6.-25.7. 69. Europäische Wochen Passau und Umgebung Passau 19.-20.6.+ 26.-27.6. Rock in Rio Lisboa Lissabon 19.6.-4.9. Opernfestspiele Verona 21.6.-30.7. 31. Ravenna Festival Ravenna (Teil 1) 22.6.-18.7. Tollwood Musik-Arena München 23.-27.6. Glastonbury Festival Glastonbury 24.-27.6. Jazz Baltica Timmendorfer Strand 24.6.-3.7. Filmfest München München 24.6.-10.7. Musikfestival Milwaukee "Summerfest 2021" 25.6.-4.7. Südtirol Jazzfestival Südtirol Alto Adige 25.6.-31.7. Opernfestspiele München München 25.6.-8.8. Bad Hersfelder Bad Hersfeld Festspiele 26.6.-3.7. Roskilde Festival Roskilde 27.6. Verleihung Berlin "Kleist-Preis 2020" an Clemens J. Setz 29.6.-1.7. London Book Fair London 29.6.-4.7. 52. Internationale Burghausen Jazzwoche 30.6.-25.7. Festival Aix-en-Provence Aix-en-Provence Juli Essence Music Festival New Orleans Juli/August Puccini Festival Torre Torre del Lago del Lago ab 2.7. Opernfestival Orange "Choregies d'Orange" 2.-4.7. Lollapalooza Festival Stockholm 2.-4.7. Musikfestival Ypern "Ieperfest" 2.-4.7. Wireless Musikfestival London 2.-4.7. Summerjam Festival Köln 2.-10.7. Internationales Karlovy Vary Filmfestival Karlovy Vary 2.-17.7. 55. Jazzfestival Montreux Montreux 2.-31.7. Savonlinna Opera Savonlinna Festival 2.7.-29.8. Young Art Triennale Luxemburg "Brave New World Order" 3.-14.7. 32. Internationales Colmar MusikFestival 5.-25.7. 75. Festival d'Avignon Avignon 5.7.-26.9. Festival "Les Arles Recontres de la Photographie" 7.-11.7. 40. Internationale Madrid Kunstmesse "ARCO" 8.-10.7. Pohoda Musikfestival Trencin 8.-11.7. Exit Musikfestival Novi Sad 8.-11.7. North Sea Jazz Rotterdam Festival 8.-17.7. Festival Gent Jazz Gent 8.-18.7. Musikfestival d'ete de Quebec Quebec 9.-11.7. Musikfestival "Ultra Split Europe" 9.-18.7. Umbria Jazz 2021 Perugia 14.-17.7. Musikfestival "Colours Ostrava (Ostrau) Of Ostrava" 15.-18.7. Deichbrand Cuxhaven Musikfestival 16.-18.7.+ 23.-25.7. Open-Air-Musikfestival Boom "Tomorrowland 2021" 16.7.-1.8. Nibelungen Festspiele Worms 17.-18.7. Lollapalooza Festival Paris 19.-25.7. 35. Paleo-Festival Nyon 20.7.-1.8. Herrenchiemsee Chiemsee Festspiele 22.-25.7. WOMAD - UK Malmesbury/Wiltshire 25.7.-28.8. 109. Bayreuth Richard-Wagner-Festspi ele ab 26.7. Kunstmesse "Frieze Los Los Angeles Angeles 2021" 29.-31.7. WOA - Wacken Open Air Wacken 29.-31.7. Pol'and'Rock Festival Kostrzyn nad Odra 31.7. Konzert/Show/Fan-Festi München val Andreas Gabalier 4.-14.8. 74. Internationales Locarno Filmfestival Locarno 6.-30.8. Edinburgh Edinburgh International Festival & Edinburgh Festival Fringe 6.-30.8. Rossini Opera Festival Pesaro 10.-14.8. Metal-Festival "Brutal Festung Josefov, Assault" Jaromer 10.8.-12.9. Lucerne Festival Luzern Sommer 13.-15.8. Highfield Großpösna bei Leipzig Musikfestival 19.8. Bekanntgabe Berlin Nominierungen "Deutscher Filmpreis 2021" 19.8.-5.9. Zürcher Zürich Theaterspektakel 20.-22.8. Fuji Rock Festival Yuzawa 20.8.-10.9. Beethovenfest 2021 Bonn 21.8.-10.10. Northern Alps Art Omachi Festival 22.8.-3.10. Triennale "visarte Vaduz Liechtenstein" 25.8.-11.9. Kunstfest Weimar Weimar 27.8. Vergabe "MTV Video New York Music Awards" 27.8.-5.9. 29. Kurt Weill Fest Dessau (Teil 2) 28.8. Verleihung Bonn "Europäischer Kulturpreis 2021" an Tobias Moretti 28.-29.8. Reading and Leeds Reading, Leeds Festivals 29.8.-6.9. Festival "Burning Man" Black Rock Desert Nevada September Kaaboo Festival San Diego September Toronto Film Festival Toronto September Filmfestival San San Sebastian Sebastian 1.-11.9. 78. Filmfestspiele Venedig Venedig 10.-12.9. Lollapalooza Festival Sao Paulo 10.-26.9. Triennale Grenchen Grenchen 11.9.-14.11. Istanbul Biennale Istanbul 17.-19.9. Musikfestival "Life Is Las Vegas Beautiful" 24.-26.9. + 30.9. + Rock in Rio Rio de Janeiro 1.-3.10. Ende September Eröffnung "Academy Los Angeles Museum Of Motion Pictures" Anfang Oktober Bekanntgabe Stockholm "Nobelpreis für Literatur" (genaues Datum wird kurzfristig bekannt gegeben) Oktober Film Festival Rom Rom Oktober Vergabe "Deutscher Frankfurt Buchpreis" 1.10. Verleihung "Deutscher Berlin Filmpreis" 1.-3.10. + 8.-10.10. Austin City Limits Austin Music Festival 1.10.-31.3.2022 EXPO 2020: "Connecting Dubai Minds, Creating the Future" 2.10.-20.2.2022 MAK-Ausstellung Los Angeles, Schindler "Florian Pumhösl, House Vincent Fecteau" 20.-24.10. Frankfurter Buchmesse Frankfurt/Main - Gastland: Kanada 21.-24.10. Internationale Paris zeitgenössische Kunstmesse "FIAC" 26.-31.10. 55. Internationale Hof/Saale Hofer Filmtage November Vergabe französische Paris Literaturpreise "Goncourt" und "Renaudot" 4.-10.11. 31. Ravenna Festival Ravenna (Teil 2) 26.-28.11. Lollapalooza Festival Santiago de Chile Dezember Vergabe "Europäischer xxxxxx Filmpreis 2021" Dezember Eröffnung erster München Bauabschnitt "Deutsches Museum" nach Sanierung 2.-5.12. Internationale Miami Kunstmesse "Art Basel Miami Beach" 10.12. Übergabe Stockholm Literaturnobelpreis