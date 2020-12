Kulturkalender 2021 - Kärnten 7

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Einhaltung der derzeitigen Termine bzw. die Art der Abhaltung von Kulturveranstaltungen vielfach noch größeren Unsicherheiten unterworfen. Aufgrund künftig möglicher Restriktionen können sich weitere Verschiebungen und Absagen ergeben. Zudem haben vor allem Veranstalter im Theater- und Musiktheaterbereich ihre Premierentermine unter den neuen Bedingungen vielfach noch nicht bekanntgegeben. Stand: 28. Dezember.

4.2. Premiere "Il canto Klagenfurt, Stadttheater s'attrista, perche?" von Salvatore Sciarrino nach Aischylos 5.2. Premiere "(R)evolution" von Villach, neuebuehnevillach Yael Ronen/Dimitrij Schaad 24.2. Kabarett Gery Seidl Klagenfurt, Konzerthaus "Hochtief!" 25.2. Premiere "Was ihr wollt" Klagenfurt, Stadttheater von William Shakespeare 3.3. Konzert Budapest Symphony Klagenfurt, Konzerthaus Orchestra MAV 7.3. Polly Adlers "Nymphen in Klagenfurt, Stadttheater Not" 12.3. Galakonzert der Klagenfurt, Konzerthaus Militärmusik Kärnten 13.3. Kabarett Viktor Gernot Klagenfurt, Messearena 13.3. 15. Klagenfurter Klagenfurt, Konzerthaus Kleinkunstpreis "Herkules" - "Best Of Preisträger" 18.3. Premiere "Il barbiere di Klagenfurt, Stadttheater Siviglia" von Gioacchino Rossini 18.3. Konzert Wiener Klagenfurt, Konzerthaus Concertverein 19.3. Premiere "Gemeinsam ist Villach, neuebuehnevillach Alzheimer schöner" von Peter Turrini 23.3. Ballett - Schwanensee Klagenfurt, Konzerthaus 28.3. Konzert KSO Kärntner Klagenfurt, Konzerthaus Sinfonieorchester - Deutsches Requiem 31.3. Konzert Neofonia Ensemble Klagenfurt, Konzerthaus 8.4. Aufführung "Reigen" - Zehn Klagenfurt, Stadttheater Dialoge von Arthur Schnitzler 10.4. Konzert Ina Regen Klagenfurt, Konzerthaus 10.4. Albecker Frühlingstheater Sirnitz, Schloss Albeck mit Premiere "Es war die Lerche" von Ephraim Kishon 16.4. Konzert Wiener Sängerknaben Klagenfurt, Konzerthaus 19.4. Konzert Neojiba Orchestra Klagenfurt, Konzerthaus Brazil 23.4. Konzert ATOS Trio Klagenfurt, Konzerthaus 28.4. Konzert Austria String Trio Klagenfurt, Konzerthaus 29.4. Premiere "Der Vogelhändler" Klagenfurt, Stadttheater von Carl Zeller Mai-Oktober Musikwochen Millstatt Millstatt, verschiedene Orte 1.5.-26.9. Ausstellung "Picasso" Gmünd, Stadtturmgalerie 1.5.-31.10. CARINTHIja2020: Ausstellung Bleiburg, Werner-Berg-Museum "doma / daheim" - Gegenüberstellung von Werken der Fotokunst Karlheinz Fessls mit Ölbildern und Holzschnitten Werner Bergs 3.5. Aufführung Alfred Dorfer & Klagenfurt, Konzerthaus Angelika Kirchschlager: Tod eines Pudels - Klassik trifft auf Komik 7.5. Konzert "Verdi ist der St. Veit, Burg Taggenbrunn Mozart Wagners" - Musik von Richard Wagner und Giuseppe Verdi 9.5. Kinderkonzert KSO Kärntner Klagenfurt, Konzerthaus Sinfonieorchester - "Ein Sommernachtstraum 14.-23.5. Klagenfurt Festival Klagenfurt 15.5. Konzert & Lesung "About St. Veit, Burg Taggenbrunn Brahms" 16.5. Kabarett Alfred Dorfer Klagenfurt, Stadttheater 17.5. Konzert KSO Kärntner Klagenfurt, Konzerthaus Sinfonieorchester - Aus der Neuen Welt 20.5. Premiere Theater am Schiff: Ossiacher See, Schifffahrt "All das Schöne" von Duncan Macmillan 21.5. Komödienspiele Porcia - Gmünd, Theaterwagen Premiere "My Cool Lady" 22.5.-15.8. St. Pauler Kultursommer St. Paul/Lavanttal, Stift 27.5. Konzert Wiener Mozart Trio Klagenfurt, Konzerthaus 27.5. Konzert Rammstein Klagenfurt, Wörthersee-Stadion 30.5. Konzert Trio Wien-Berlin St. Veit, Burg Taggenbrunn 9.-12.6. Festival "Wörthersee Klagenfurt, Konzerthaus Classics" 12.6. Aufführung "Alles Liebe" - St. Veit, Burg Taggenbrunn Ursula Strauss & Duo BartolomeyBittmann 15.6. Konzert Erwin Kropfitsch, Klagenfurt, Konzerthaus Milos Mlejnik 16.-20.6. 45. Tage der Klagenfurt, ORF-Theater deutschsprachigen Literatur mit Vergabe "Bachmann-Preis" 17.6. Klavierabend - Grigory St. Veit, Burg Taggenbrunn Sokolov 19.6.-18.9. Konzertreihe "Klassik im Klagenfurt, Burghof Burghof" 23.6. Liederabend - Christian St. Veit, Burg Taggenbrunn Gerhaher 23.6.-14.8. Friesacher Burghofspiele Friesach, Burghofbühne am mit "Der Geizige" von Petersberg Moliere 25.6. Schlagerfeuerwerk - mit Finkenstein, Burgarena Bernhard Brink & Band u. G.G. Anderson 26.6. Konzert Finkenstein, Burgarena Molden/Resetarits/Soyka/Wir th 3.7. Komödienspiele Porcia: Spittal, Schloss Porcia Premiere "Robin Hood, das Füchslein" 3.7. Albecker Sommertheater mit Sirnitz, Schoss Albeck Premiere "Die Perle Anna" von Marc Camoletti 3. 7. Rocky Horror Show in Finkenstein, Burgarena Concert 4.7. Komödienspiele Porcia - Spittal, Gaborhalle Premiere "Schon wieder Sonntag" 7.7. Kabarett Klaus Eckel "Ich Finkenstein, Burgarena werde das Gefühl nicht los" 7.-11.7. 28. Stadtfestival Spectrum Villach, Innenstadt 8.7. Die Nacht der Musicals Finkenstein, Burgarena 8.7.-14.8. Theater Sommer Klagenfurt Klagenfurt, Stadthaus 9.7. Liederabend - Pavol Breslik St. Veit, Burg Taggenbrunn 9.7. Komödienspiele Porcia - Spittal, Schloss Porcia Premiere "Die kluge Närrin" 9.7. Konzert Mnozil Brass - Finkenstein, Burgarena Phoenix 9./10.7. "Wenn die Musi spielt" Bad Kleinkirchheim Sommer Open Air 10.7. Konzert Gilbert & Band Finkenstein, Burgarena 11.7. The Spirit of Freddie Finkenstein, Burgarena Mercury 11.7.-15.8. Friesacher Burghofspiele Friesach, Burghofbühne am mit "Heidi" nach Johanna Petersberg Spyri 13.7. Servus - Srecno - Ciao - Finkenstein, Burgarena Kärntner Pop Orchester 15.7. Komödienspiele Porcia - Spittal, Schloss Porcia Premiere "Charleys Tante" 15.7. Konzert Die Paldauer Finkenstein, Burgarena 16.7. Kabarett Gery Seidl Finkenstein, Burgarena "Hochtief!" 16./17.7. Starnacht am Wörthersee Klagenfurt, Wörthersee-Ostbucht 16./17.7. Musikfestival Stockenboi, Naturarena "woodstockenboi" 17.7. Aufführung "Nabucco" Finkenstein, Burgarena 17.7. Komödienspiele Porcia - Spittal, Schloss Porcia Premiere "Kalender Girls" 18.-24.7. "World.Bodypainting.Festiva Klagenfurt l" (Haupttage: 22.-24.7.) 21.7. Kabarett Barbara Balldini Finkenstein, Burgarena "g'hörig durchgeknallt" 22.7. Konzert Matakustix Finkenstein, Burgarena 23./24.7. Konzert Die Seer Finkenstein, Burgarena 28.7. Carinthischer Sommer: Ossiach, Stiftskirche kollektiv whale 29.7. Carinthischer Sommer: Villach, Stadtpfarrkirche Cecilia Rangwanasha & Patrick Milne 29.7. Konzert Nik P. & Band Finkenstein, Burgarena 31.7. Konzert Konstantin Finkenstein, Burgarena Wecker-Trio mit Fany Kammerlander und Jo Barnikel 1.8. Konzert Philharmonia St. Veit, Burg Taggenbrunn Schrammeln 4.-8.8. 14. Internationales Millstatt Gitarrenfestival 7.8. Carinthischer Sommer: Wernberg, Schloss Damtschach Picknick-Konzert von Prisma Wien 7.8. Walter Grechenig & seine Finkenstein, Burgarena Fegerländer - 15 Jahre JubiläumsGALA 8.8. Festival der Chöre Finkenstein, Burgarena 12. 8. "A Song Celebration" von St. Veit, Burg Taggenbrunn Sona McDonald & The Whizkey Brothers 13.8. Lachen ohne Ende mit Finkenstein, Burgarena Wölbitsch, Lagler, Stuppnig, Kammerhofer 13./14.8. Auftaktkonzerte "Trigonale N.N. - Festival der Alten Musik" 14.8. Konzert Nico Santos Finkenstein, Burgarena 15.8. Konzert Annett Louisan Finkenstein, Burgarena 15.8. Carinthischer Sommer: Villach, Congress Center Austria String Trio 18.8. Konzert Die Draufgänger Finkenstein, Burgarena 20.8. Kabarett Martina Finkenstein, Burgarena Schwarzmann "genau richtig" 20.8. Konzert Sido Klagenfurt, Wörthersee-Stadion (Freigelände) 21.8. Konzert Capital Bra Klagenfurt, Wörthersee-Stadion (Freigelände) 21./22.8. Konzert Herbert Pixner Finkenstein, Burgarena Projekt 25.8. "Que alegria!" Ein Finkenstein, Burgarena Liederabend mit Rolando Villazon 27.8. Kabarett Alex Kristan Finkenstein, Burgarena "Lebhaft" 27.8. Konzert Wanda Klagenfurt, Wörthersee-Stadion (Freigelände) 28.8. Konzert Julian le Play Finkenstein, Burgarena 28.8. Konzert David Garrett Klagenfurt, Wörthersee-Stadion (Freigelände) 29.8. Carinthischer Sommer: Villach, Congress Center Abschlusskonzert Mozarteumorchester Salzburg 31.8. Liederabend - Andre Schuen St. Veit, Burg Taggenbrunn 2.-12.9. Trigonale - Festival der N.N. Alten Musik 11.9. Konzert Andrea Bocelli Klagenfurt, Wörthersee-Stadion 12.9. Konzert Opernstudio der St. Veit, Burg Taggenbrunn Wiener Staatsoper 18.-25.9. "Pelzverkehr" - Festival Klagenfurt, diverse Orte für zeitgenössischen Tanz 24.9. Liederabend - Krassimira St. Veit, Burg Taggenbrunn Stoyanova 25.9. Konzert "Die Wiener Klagenfurt, Konzerthaus Symphoniker spielen Beethoven" 1.10. Klavierabend - Elisabeth St. Veit, Burg Taggenbrunn Leonskaja 9.10. Konzert Willi Resetarits, St. Veit, Burg Taggenbrunn die Strottern und Freunde 14.10. Liederabend - Mauro Peter St. Veit, Burg Taggenbrunn 19.10. Fantasy - Die große Villach, Stadthalle Casanova Arena Tour 27.10. Show The Chippendales Klagenfurt, Messearena 20.11. Konzert Herbert Pixner Klagenfurt, Konzerthaus Projekt 25./26.11. Nachspiel-Konzerte N.N. "Trigonale - Festival der Alten Musik" 26.11. Ballett - Schwanensee Klagenfurt, Konzerthaus 3.12. Konzert Die Seer Klagenfurt, Konzerthaus 15.-19.12. K3 Film Festival Villach, Stadtkino u.a. 21.12. St. Petersburger Ballett - Klagenfurt, Konzerthaus Der Nussknacker 31.12. Wiener Johann Strauß Klagenfurt, Konzerthaus Konzert-Gala