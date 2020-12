Kulturkalender 2021 - Niederösterreich 2

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Einhaltung der derzeitigen Termine bzw. die Art der Abhaltung von Kulturveranstaltungen vielfach noch größeren Unsicherheiten unterworfen. Aufgrund künftig möglicher Restriktionen können sich weitere Verschiebungen und Absagen ergeben. Zudem haben vor allem Veranstalter im Theater- und Musiktheaterbereich ihre Premierentermine unter den neuen Bedingungen vielfach noch nicht bekanntgegeben. Stand: 28. Dezember.

ab 18.1. Schwechater Schwechat, Theater Satirefestival Forum 26.1. Premiere "Umsonst" von Mödling, Stadttheater Johann Nestroy 28.-30.1. 5. Internationales St. Pölten, Kulturvermittlungs-Sym Festspielhaus posium 13.2. Gastspiel-Aufführung St. Pölten, "Marie Antoinette" von Festspielhaus Malandain Ballet Biarritz 13.2.-21.11. Ausstellung "Maya" Mistelbach, MAMUZ 13.2.-25.4. Ausstellung "Hermann Mistelbach, nitsch Nitsch - Neue museum Arbeiten" 14.2. Lesekonzert "Spatz und St. Pölten, Stadtsaal Engel" von und mit Maria Happel und Sona MacDonald 17./18.2. Gastspiel-Aufführung St. Pölten, Les Theatres de la Landestheater Ville de Luxembourg "Süden" von Julien Green 19.2. Konzert Moka Efti St. Pölten, Orchestra feat. Festspielhaus Severija 20.2. Premiere "One Flea Mödling, Stadttheater Spare - Nur eine Laus" von Naomi Wallace (ÖEA) 21.2.-30.1.2022 Ausstellungen "Schätze Krems, Karikaturmuseum aus 20 Jahren. Karikaturen aus den Sammlungen des Landes Niederösterreich"; "Exkurs #6. Herr Wondrak von Janosch" 22.2. Eröffnung Abo-Konzerte Baden, Congress Casino - Beethoven Philharmonie 4.-6.3. Symposion Dürnstein Krems, Dominikanerkirche 5.3. Premiere "Theater in Schwechat, Theater der Vorstadt" von Karl Forum Valentin 5./6.3. Schloss-Konzerte: Walpersdorf, Schloss "Brüderlich virtuos - Lucas und Arthur Jussen 6.3. Haydnregion Hainburg, Kulturfabrik NÖ-Klassikfestival: "verspätetes" Neujahrskonzert mit Vienna Ensemble und Yury Revich 6.3. Lesung "Brief einer St. Pölten, Unbekannten" von Landestheater Stefan Zweig; es liest Ursula Strauss 6.3. Premiere "Die Ziersdorf, Konzerthaus Wunderübung" von Weinviertel Daniel Glattauer 7.3. Aufführung "Heiterkeit St. Pölten, Stadtsaal zu jeder Zeit" von Andrea Händler & Maresa Hörbiger 7.3.-1.11. Ausstellungen Krems, Karikaturmuseum "Volltreffer! Satirische Meisterwerke aus der Sammlung Grill"; "Exkurs #7. Gerhard Haderer" 11.3.-5.4. Osterfestival "Imago Krems-Stein, Klangraum Dei" Minoritenkirche 12.3. Premiere "Monte Rosa" St. Pölten, von Teresa Dopler (UA) Landestheater, Theaterwerkstatt 12.3. Konzert Etta Scollo St. Pölten, Festspielhaus 13.3. Premiere "Betrogen" Mödling, Stadttheater von Harold Pinter 13.3.-27.6. Ausstellung "Patricia Krems-Stein, Piccinini. Embracing Kunsthalle Krems the future" 19./20.3. Festival "Literatur im Heidenreichstein, Nebel" mit Liao Yiwu Margithalle 19.3. Aufführung Malpaso St. Pölten, Dance Company Festspielhaus 20.3. Premiere "Der St. Pölten, Talisman" von Johann Landestheater Nestroy 20.3. Schlossklänge: Konzert Grafenegg, Auditorium "Mahler 1" - Tonkünstler-Orchester 20.3.-7.11. Ausstellung "Sehnsucht Schallaburg Ferne. Aufbruch in neue Welten" 20.3.-21.11. Ausstellung Asparn/Zaya, Schloss "Experimentelle Archäologie" 21.3. Haydnregion Prellenkirchen, NÖ-Klassikfestival: Pfarrkirche Konzert Ensemble Barucco 24.3.-29.4. Kabarett- und Ybbs Kleinkunstfestival "Ybbsiade" 25./26.3. Gastspiel-Aufführung St. Pölten, Berliner Ensemble Landestheater "Kunst" von Yasmina Reza 27.-29.3. Special "Lola Blau" Mödling Stadttheater von Georg Kreisler 27.3.-6.2.2022 Ausstellung "Auf zu Krems, Landesgalerie Neuem. Drei Jahrzehnte NÖ von Schiele bis Schlegel aus Privatbesitz" 28.3. Haydnregion Rohrau, Haydn NÖ-Klassikfestival: Geburtshaus Konzert "Haydn und die Frauen" 2.4. Schlossklänge - Grafenegg, Auditorium Konzert "Parsifal" - Tonkünstler-Orchester 4.4. Osterkonzert - Grafenegg, Auditorium Orchester Wiener Akademie, Martin Haselböck 6./7.4. Gastspiel-Aufführung St. Pölten, Nikolaus Habjan "F. Landestheater Zawrel - erbbiologisch und sozial minderwertig" 10.4. Premiere "The Effect - Mödling, Stadttheater Nebenwirkungen" von Lucy Prebble 10.4. Schloss-Konzerte: Walpersdorf, Schloss "Hungarian Romance" - Philharmonic Five 10.4.-1.11. Ausstellung "Wo sind Krems, museumkrems sie geblieben? Die Frauen von Krems" 11.4. Haydnregion Rohrau, Haydn NÖ-Klassikfestival: Geburtshaus Rohrauer Gespräche mit Franz Fischler und Arnold Mettnitzer 15.-18.4. Festival "Loisiarte" Langenlois, Loisium 16.4. Konzert "aufhOHRchen" St. Pölten, Festspielhaus 17.4. Premiere "Die Retz, Erlebniskeller Wunderland-Affäre. Was Alice vertuschte..." nach Lewis Carroll 17.-25.4. NÖ Kunst & Laxenburg, Schloss Antiquitätenmesse 18.4. Konzert "Best of St. Pölten, Stadtsaal Swing" 22./23.4. Gastspiel-Aufführung St. Pölten, Schauspiel Köln "Die Landestheater Reise der Verlorenen" von Daniel Kehlmann 22.-25.4. Internationales Furth, Stift Göttweig Kulturenfestival "Literatur & Wein" 23.4. Eröffnung "Museum am St. Pölten, Museum am Dom" (vorm. Dom Diözesanmuseum) mit Ausstellung "Himmlische Seelen - Knöcherne Juwelen" 24.4. Premiere "Der Vetter Baden, Stadttheater aus Dingsda" von Eduard Künneke 30.4.-9.5. Donaufestival Krems, diverse Spielorte 30.4.-27.6. Ausstellung Krems, Kunsthalle "Metahaven. Chaos Theory" 1.5. Aufführung "Jedermann St. Pölten, Reloaded Symphonic", Festspielhaus mit Philipp Hochmair und der Philharmonie Salzburg 5.5. Premiere Schwechat, Theater "Schnurrdiburr - Die Forum etwas andere Peter Alexander Show" 6.5. Gastspiel-Aufführung St. Pölten, Bejart Ballet Lausanne Festspielhaus 7.5. Schloss-Konzerte: Walpersdorf, Schloss "Schubertiade Walpersdorf" - Elisabeth Leonskaja 8.5. Premiere "Tod eines Mödling, Stadttheater Handlungsreisenden" von Arthur Miller 8.5. Schlossklänge Grafenegg, Auditorium "Scheherazade" - Tonkünstler-Orchester 13.5.-19.9. Sommerakademie Motten Motten 14.5. Premiere "Die Reise" - St. Pölten, ein Landestheater, grenzüberschreitendes Theaterwerkstatt Theaterprojekt nach Franz Kafka, W.G. Sebald u.a. 14./15.5. Konzert Hubert von St. Pölten, Goisern Festspielhaus 14.-16.5. BordunMusikTage Groß Schönau 14.5.-15.8. Viertelfestival NÖ Mostviertel, zahlreiche Orte 21.-23.5. Pfinxt'n Festival Heidenreichstein, Burg 21.-23.5. Haydnregion Rohrau, Schloss und NÖ-Klassikfestival: 3. Haydn Geburtshaus Internationaler Haydn-Wettbewerb für Klassisches Lied und Arie 21.-24.5. Internationale Melk, Stift Melk Barocktage 22.5.-3.10. Ausstellung "Adi und Krems-Stein, Forum Art Brut" Frohner 22.5.-17.10 Ausstellung Krems-Stein, "Steinbrener/Dempf & Landesgalerie NÖ Huber. Cliffhanger. Die Ausstellung" 23.5. Konzert St. Pölten, Stadtsaal Trio-Highlights 28.5. Aufführung "Le Grand St. Pölten, Continental: Sylvain Festspielhaus Emard Danse" 28.5. Gastspiel-Aufführung St. Pölten, "Cion: Requiem of Festspielhaus Ravel's Bolero" - Gregory Maqoma's Vuyani Dance Theatre 29.5. Best of European Grafenegg, Reitschule Chamber Music Academy 29.5. 40 Jahre Hainburg, Kulturfabrik Haydngesellschaft 29.5. Premiere "Revanche - Mödling, Stadttheater Mord mit kleinen Fehlern" von Anthony Shaffer 29.5. Kabarett Maschek "Das Tulln, Donabühne war Corona" 30.5. Konzert Simply Quartet Grafenegg, Reitschule Juni-Okober Internationales Bad Schönau Storytelling Festival: Ein fabelhaftes Dorf erzählt 2.6. Konzert Chilly St. Pölten, Gonzales Festspielhaus 2.6. Premiere "Eine Stadt St. Pölten, sucht ihr Theater" von Landestheater Bernhard Studlar 4.6. Premiere "Hin & Her" Sitzenberg, Schloss von Ödön von Horvath 10./11.6. Sommernachtsgala - Grafenegg Tonkünstler- Orchester 12.6. 4. Brucker Bruck/Leitha Theatermeile 13.6. Premiere "Raumschiff - Laxenburg, oder das Drama des Franzensburg begabten Hundes" von Christian Deix und Olivier Lendl 13.6. Haydnregion Rohrau, Haydn NÖ-Klassikfestival: Geburtshaus Rohrauer Gespräche mit Johannes Huber und Arnold Mettnitzer 16.6. Premiere "Die 10 Melk, Sommerarena Gebote" von zehn Autorinnen und Autoren 17.-20.6. NÖ Volkskulturfestival Hollabrunn aufhOHRchen 18.6. Premiere "Eine Nacht Baden, Sommerarena in Venedig" von Johann Strauß 18.6. Galakonzert "15. MM St. Pölten, Jazz Festival" Festspielhaus 18.-20.6. Konzerthaus Ziersdorf, Konzerthaus Weinviertel Festival Weinviertel mit The Henry Girl, Connla und Aoife Scott 18.6.-17.10. Festival "La Baden Gacilly-Baden Photo 2021" 19.6. Premiere "Hochzeit" Mödling, Stadttheater von Elias Canetti 20.6. Eröffnungsmatinee Gutenstein, Schloss Meisterklassen Gutenstein 22.6. Kabarett Michael Tulln, Donaubühne Mittermeier "#13" 23.6. Kabarett Eckart von Tulln, Donaubühne Hirschhausen "Endlich" 24.6. Premiere "Ein Käfig Rosenburg, Burgwiese voller Narren" von Jean Poiret 26.6. Premiere "Der alte Schwechat, Schloss Mann mit der jungen Rothmühle Frau" von Johann Nestroy 26./27.6. Haydn-Tage Schloss Rohrau, Schloss Rohrau 26.6.-7.8. Sommerkonzerte Grafenegg Grafenegg 30.6. Premiere "Der Haag, Hauptplatz Zerrissene" von Johann Nestroy Ende Juni bis Anfang Art Carnuntum Petronell-Carnuntum, August Welt-Theater-Festival Amphitheater Anfang Juli bis Anfang Festspiele Reichenau Reichenau, Theater August mit "Umsonst" von Johann Nestroy, "Arme reiche Erbin" von Henry James, "Die Wasserfälle von Slunj" von Heimito von Doderer, "Des Teufels General" von Carl Zuckmayer und "Die Geschichte von der 1002. Nacht" von Joseph Roth Anfang Juli Premiere "Der Perchtoldsdorf, Burg zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist 2.7. Premiere "Wiener Blut" Weitra, Schloss von Peter Hofbauer nach Johann Strauß 2.7. Premiere "Evita - Das Winzendorf, Steinbruch Musical" von Andrew Lloyd Webber 2.7. Premiere "Das Neulengbach, Theater Geheimnis der 3 im Gerichtshof Tenöre" von Ken Ludwig 3.7. Premiere "La forza del Klosterneuburg, destino" von Giuseppe Kaiserhof Verdi 3.7. Konzert Martin Tulln, Donaubühne Grubinger & Friends 3.-11.7. Konzertfestival Zwettl, "Zusammenspiel" Zisterzienserstift 4.7.-15.8. Sommertheater mit Mödling, Innenstadt "Geschichten aus dem Wiener Wald" von Ödon von Horvath (Stationentheater) 7.7. Premiere "So What?!", Melk, Sommerarena Musikrevue von Alexander Hauer und Lukas Wachernig 7.7. Konzert "Klassik unter Furth, Stift Göttweig Sternen" 8.7. Premiere Poysbrunn, Schloss "Schneewittchen - neu verzwergt!" beim Märchensommer NÖ 8.7. Auftakt Weinviertler Limberg, Felsarena Festspiele "Der Ring des Nibelungen" 9.7. Premiere "Neun" von Baden, Stadttheater Arthur Kopit und Maury Yeston 9.-18.7. Schrammel.Klang.Festiv Litschau, diverse al Spielstätten 9.-25.7. Festival Spitz, Göttweig, Krems "Glatt&Verkehrt" u.a. 9.7.-5.9. Kultur.Sommer.Semmerin Semmering, g 2021 Südbahnhotel 10.7. Konzert Peter Kraus & Tulln, Donaubühne Band 10.-16.7. Festival "Intertonale" Scheibbs 11.-24.7. Altenburger Altenburg, Stift Musikakademie Mitte Juli Premiere "Der Bauer Gutenstein, als Millionär" von Theaterzelt Ferdinand Raimund und Wiederaufnahme "Brüderlein fein" von Felix Mitterer 15.7. Premiere "Carmen" von Gars, Burgruine Georges Bizet 15.7. Premiere "On Your Amstetten, Pölz-Halle Feet!" von Gloria Estefan und Alexander Dinelaris 15.7. Premiere "Into the Brunn/Gebirge, Bruno Woods" von Stephen Sondheim 16.-18.7. Wackelsteinfestival Amaliendorf 16.-31.7. Festival Lunz/See, Seebühne "wellenklaenge" 17.7.-1.11. Ausstellung "Christian Krems, Helwing - (B)EAST!" Dominikanerkirche, Kunsthalle 17.7.-1.11. Ausstellung "Margot Krems, Kunsthalle Pilz. Selbstauslöserin" 20.7. Premiere "Göttin in Weißenkirchen, weiß" (sic) von Teisenhoferhof Florentina Hofbauer 24.7. Premiere "Sister Act" Staatz, Felsenbühne von Alan Menken 26.7.-1.8. 6-Tage-Spiel des Prinzendorf, Schloss Orgien Mysterien Theaters 27.7. Kabarett Kaya Yanar Tulln, Donaubühne "Fluch der Familie" 28.7. Premiere "Die Langenlois, Schloss Fledermaus" von Johann Haindorf Strauß 29.7. Premiere "Der Floh im Stockerau, Ohr" von Georges Dr.-Karl-Renner-Platz Feydeau 29.7 Premiere "Die Trilogie Klosterneuburg, St. der Sommerfrischler" Martin nach Carlo Goldoni 30.7. Premiere "Eva" von Baden, Sommerarena Franz Lehar 31.7. Premiere "Il Signor Kirchstetten, Schloss Bruschino" von Kirchstetten Gioachino Rossini 31.7. Premiere "Im Tal des Kollersdorf, Arena Todes" Wagram (Winnetou-Spiele) 31.7. Konzert Reinhold Tulln, Donaubühne Bilgeri & Band 1.8.-7.8. NÖ Jazzakademie Zeillern, Schloss 5.8. Premiere "Ladies Berndorf, Stadttheater Night" von Stephan Sinclair und Anthony McCarten 5.-21.8. Korneuburger Korneuburg, Rathaushof Musiksommer und Werfthalle 6.8. Premiere "Ritter Reinsberg, Burgarena Rüdiger - Die Zeitreise" 6.8.-19.9. 40. Waldviertel, diverse Kammermusikfestival Spielorte "Allegro Vivo" 7.8. Konzert Rainhard Tulln, Donaubühne Fendrich 8.8. Kabarett Dieter Nuhr Tulln, Donaubühne "Kein Scherz!" 8.-14.8. 43. Internationales Kirchberg/Wechsel Wittgenstein Symposium 11.-15.8. Kasumama Afrika Moorbad Harbach Festival 13.-15.8. 37. Chopin-Festival Gaming, Kartause 13.-22.8. Theaterfestival "Hin & Litschau, Weg" Herrenseetheater und weitere Örtlichkeiten 13.8.-5.9. Grafenegg Festival Grafenegg 14.8. Konzert Angelo Kelly & Tulln, Donaubühne Family 15.8. Haydnregion Göttlesbrunn, Weingut NÖ-Klassikfestival: 20er Schulz Konzert "Schrammel.Sound und Haydn.Kl