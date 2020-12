Kulturkalender 2021 - Oberösterreich 3

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Einhaltung der derzeitigen Termine bzw. die Art der Abhaltung von Kulturveranstaltungen vielfach noch größeren Unsicherheiten unterworfen. Aufgrund künftig möglicher Restriktionen können sich weitere Verschiebungen und Absagen ergeben. Zudem haben vor allem Veranstalter im Theater- und Musiktheaterbereich ihre Premierentermine unter den neuen Bedingungen vielfach noch nicht bekanntgegeben. Stand: 28. Dezember.

21.1.-28.3. Ausstellung "Wunderkammer Linz, OÖ Kulturquartier Oberösterreich - Bunte Steine: was bleibt" 22.1. Konzert Mercedes Echerer Traun, Schloss 29.1. Konzert Bruckner Linz, Brucknerhaus, Orchester "Beethovens Großer Saal Siebte" 31.1. Musikalische Lesung Linz, Brucknerhaus, Franzobels "Hanni" Großer Saal 1.2. Premiere Junges Theater Linz, Kammerspiele "Alice im Wunderland" nach Lewis Carroll 3.2. Musikkabarett Bodo Wartke Linz, Posthof "König Ödipus" 4.2. Kabarett Lisa Fitz Traun, Spinnerei "Flüsterwitz" 5.2. Premiere Junges Theater Linz, Kammerspiele "Bambi" von Felix Salten 6.2. Premiere "Alte Meister" Linz, Kammerspiele von Thomas Bernhard 6.2. Premiere Musical Linz, Musiktheater, "Priscilla, Königin der Großer Saal Wüste" von Stephan Elliott 6.2. Musikkabarett Bodo Wartke Linz, Posthof "Antigone" 11.2. Premiere Oper "I Capuleti Linz, Musiktheater, e i Montecchi" von Großer Saal Vincenzo Bellini 11.2.-28.3. Ausstellung "Peter Linz, Schlossmuseum Kubovsky - Das geschnittene Frauenbild" 12.2. Premiere Musical "The Linz, Musiktheater, Wave" von Or Matias (UA) Großer Saal 13.2. Premiere "Der böse Geist Linz, Schauspielhaus Lumpazivagabundus" von Johann Nestroy 14.2. Konzert Götz Alsmann & Linz, Brucknerhaus Band 20.2. Premiere "Der zerbrochne Linz, Kammerspiele Krug" von Heinrich von Kleist 20.2. Konzert Stefan Jürgens Traun, Spinnerei 21.2. Konzert musica sacra Linz, Minoritenkirche "Laudate" 23.2. Premiere "Draußen vor der Linz, Theater Phönix Tür" von Wolfgang Borchert 27.2. Theaterfrühling mit Traun, Schloss Premiere "Viel Lärm um nichts" von William Shakespeare 28.2. Premiere Junges Theater Linz, Studiobühne "Die Zertrennlichen" von Fabrice Melquiot 28.2. Aufführung John Malkovich Linz, Brucknerhaus, "Just Call Me God" Großer Saal 3.3. Kabarett BlöZinger "Zeit" Linz, Posthof 4.-8.3. 15. "Internationales Bad Ischl, Kongress & Chorwettbewerb" und Theaterhaus, Trinkhalle, "Festival Bad Ischl" Stadtpfarrkirche, Kurpark 4.3. Konzert Kreiml & Samurai Linz, Posthof 5.3. Konzert "I am from Linz, Brucknerhaus, Austria" Großer Saal 5.3. Konzertreihe "Ahoi! Pop Linz, Posthof Spring": Lou Asril 5./6.3. Kabarett- und Freistadt, Local-Bühne Kleinkunstpreis "Freistädter Frischling" 6.3. Premiere Tanz Linz, Schauspielhaus "Liebesbriefe" von Mei Hong Lin (UA) 7.3. Konzert First Strings on Linz, Brucknerhaus Mars 8.3. Konzert Annett Louisan Linz, Brucknerhaus, Großer Saal 9.3. Konzert Harlem Linz, TipsArena Globetrotters 10.3. Konzert Lemo Linz, Posthof 10.3. Passionskonzert mit Michi Linz, Großer Saal Gaigg und L'Orfeo Barockorchester 11.3. Kabarett Manuel Rubey Linz, Posthof "Goldfisch" 11.-17.3. Internationales Welser Wels, Stadthalle u. Figurentheaterfestival andere Orte 12.3. Konzert Voodoo Jürgens & Linz Posthof Die Ansa Panier 13.3. Konzert Gerald Gradwohl Enns, d'Zuckerfabrik Group 13.3. Konzert musica sacra Linz, Martin Luther "Christus ist mein Leben" Kirche 15.3. Konzert musica sacra Linz, Ursulinenkirche "Michael Oman spielt Balduin Sulzer" 15.3. Lesung Heiko Deutschmann Linz, Brucknerhaus, liest Proust Mittlerer Saal 15.-17.3. Austrian Blues Harp Traun, Spinnerei Festival 16.3. Konzert Avec Linz, Posthof 18.3.-1.8. Ausstellung "Taxidermie. Linz, Schlossmuseum Die Kunst des Präparierens" 18.3.-27.3 Festival "Nextcomic" Linz, Ursulinenhof 21.3. Konzert musica sacra Linz, Minoritenkirche "Wally Hase und die Bach-Suite" 24.3.-6.6. Ausstellung Linz, Kunstmuseum Lentos "Transformation und Wiederkehr" 26.3. Premiere "Biedermann und Linz, Schauspielhaus die Brandstifter" von Max Frisch 26.3.-11.4. LeharTheaterOstern mit Bad Ischl, Kongress & "Der Raub der TheaterHaus Sabinerinnen" von Franz und Paul Schönthan 28.3. Konzert musica sacra Linz, Ursulinenkirche "Park" 28.3. Premiere Oper "Europeras" Linz, Musiktheater, von John Cage BlackBox April Musical-Frühling Gmunden Gmunden, Stadttheater mit "Vincent Van Gogh" (ÖEA) 1.4. Weihnachts-Lesebühne Linz, Theater Phönix "Apfent, Apfent, das Auge tränt 6.0" 7./8.4. Kabarett Alfred Dorfer Linz, Posthof "und..." 8.4. Konzert Meute Linz, Posthof 8.4.-1.9. Ausstellung "Dirndl. Bad Ischl, Marmorschlössl Tradition goes Fashion" 14.4. Konzert Rea Garvey Linz, Brucknerhaus, Großer Saal 14.4. Konzert Candy Dulfer Linz, Posthof 14.4.-26.9. Ausstellung Natalia LL Linz, Francisco Carolinum "The mysterious world what will be" 15.-18.4. Linzer Kunstsalon Linz, Schlossmuseum 15.4. Kabarett Science Busters Linz, Posthof "Corona zweite Welle Spezial" 15.-17.4. Bluesharp Festival Traun, Spinnerei 16.4. Premiere Musical "Wie im Linz, Musiktheater, Himmel" von Kay und Carin Großes Haus Pollak (EA) 16.4.-15.8. Ausstellung "Der junge Linz, Stadtmuseum Nordico Hitler - Prägende Jahre eines Diktator 1889 - 1914" 17.4.-15.5. Salzkammergut Festwochen Gmunden, Laakirchen Frühjahr 18.4. Premiere "Verstehen Sie Linz, Studiobühne den Dschihadismus in acht Schritten!" von Sasha Marianna Salzmann 18.4. Konzert Brucknerchor Linz Linz, Großer Saal "Missa Solemnis" von Ludwig van Beethoven 18.4. Konzert musica sacra Linz, Minoritenkirche "Erschallet, Ihr Himmel, erfreue dich, Erde" 21.4. Konzert "950 Jahre St. Linz, Mittlerer Saal Florianer Sängerknaben" 21.-26.4. Filmfestival Crossing Linz, Moviemento u.a. Europe 23.4-7.11. Landesausstellung Steyr, Museum Arbeitswelt "Arbeit.Wohlstand.Macht" u. andere Orte 23.4. Premiere Junges Theater Linz, Kammerspiele "Die Weisse Rose" von Petra Wüllenweber 24.4. Konzert folkshilfe Linz, Posthof 24.4. Konzert Layla Zoe Enns, d'Zuckerfabrik 24.4. Konzert musica sacra Linz, Ursulinenkirche "Vocal Klezmer Sounds" 25.4. Konzert Rainhard Fendrich Linz, TipsArena und Band 29.4. Konzert Bruckner Linz, Brucknerhaus, Orchester "Schubert & Großer Saal Italien" 30.4.-2.5. Ulrichsberger Kaleidophon Ulrichsberg, Jazzatelier 30.4.-2.5. Internationale Nikolaus St. Georgen im Attergau Harnoncourt Tage 1.5. Premiere "Amadeus" von Linz, Schauspielhaus Peter Shaffer 2.5. Konzert "Karneval der Linz, Brucknerhaus, Tiere" Großer Saal 4.5. Kabarett Michael Linz, TipsArena Mittermeier "#13" 4.5. Kabarett Django Asül Linz, Posthof "Offenes Visier" 6.5. Premiere "Taumel und Linz, Theater Phönix Tumult" von Wolfgang Arzt (UA) 6.5. Konzert musica sacra Linz, Ursulinenkirche "Bach meets Armenian Music" 7.5. Musikkabarett Vaginas im Linz, Posthof Dirndl 7.5. Premiere Oper "Rinaldo" Linz, Musiktheater, von Georg Friedrich Großes Haus Händel 7.5.-17.10. Höhenrausch "Wie im Linz, Oö. Kulturquartier Paradies" 8.5. Konzert MoZuluArt & Erika Traun, Spinnerei Pluhar 8.5. Premiere "Geschichten aus Linz, Schauspielhaus dem Wiener Wald" von Ödön von Horvath 9.5. Premiere Kinderoper "Die Linz, Musiktheater, Foyer Katze, die ihre eigenen Wege ging" von Mike Svoboda (UA) 9.5. Kabarett Dieter Nuhr Linz, TipsArena "Kein Scherz!" 12.5. Konzert Paul Weller Linz, Posthof 12.5.-12.9. Ausstellung "Wilde Linz, Kunstmuseum Lentos Kindheit" 14.5. Premiere Tanz "Credo" von Linz, Musiktheater, Urs Dietrich BlackBox 16.5. Lesung Brandauer liest Linz, Brucknerhaus, Zweig Großer Saal 21.5. Konzert Naked Cameo Linz, Posthof 22.5. Premiere Junges Linz, Studiobühne Theater"Der Trollspion" von Wolfram Hänel (ÖEA) 23.5. Konzert Pentatonix Linz, TipsArena 27.-29.5. Musikfestival Stream Linz, Donaupromenade Urfahr ab 29.5. Oberösterreichische Stifte St. Florian, Stiftskonzerte Kremsmünster, Lambach 29.5. Premiere "Schnee Weiss" Linz, Kammerspiele von Elfriede Jelinek (ÖEA) 30.5. Konzert Nathalie Brun Linz, Brucknerhaus 1.-6.6. Biennale "LINZ FM[Ai]R - Linz, verschiedene Orte Kunst in digitalen Kontexten und öffentlichen Räumen" 1.6. Konzert Ina Regen Linz, Musiktheater, Großer Saal 1.6. Konzert Crash Test Linz, Posthof Dummies 4.6. Konzert Wurst Linz, Posthof 5.6. Konzert Bruckner Linz, Brucknerhaus, Orchester "Don Juan & Großer Saal Till Eulenspiegel" 12.6.-27.6. Pramtaler Sommeroperette Pram, Schloss Zell mit "Gräfin Mariza" von Julius Brammer und Alfred Grünwald 17.-27.6. Theaterfestival für Linz junges Publikum "Schäxpir" 18.6.-18.7. Festival KlangBadHall mit Bad Hall, Theater "Der Vogelhändler" von Carl Zeller 21.6. Kabarett Günter Grünwald Linz, Posthof "Definitiv vielleicht" 25.6.-4.7. Festival der Regionen: Bad Ischl/Hallstatt "Unter Tag/Underground" 25.6.-29.8. Ausstellung "Emmy Linz, Kunstmuseum Lentos Haesele" 28.6. Sommerkonzert Haindling Linz, Brucknerhaus, Großer Saal 1.-4.7. Woodstock der Blasmusik Ort im Innkreis 8.7. Klassik am Dom: Elina Linz, Domplatz Garanca mit Freunden 9.7. Open Air Konzert Wanda Linz, Donaulände "Ciao" 9.7. Konzert Clam Rock mit Klam, Burg Clam u.a. Deep Purple, Uriah Heep, The Sweet 10.7.-21.8. Mondseer Jedermann Mondsee, Freilichtbühne im Karlsgarten 10.7. Klassik am Dom: Linz, Domplatz "Jedermann Reloaded Symphonic" mit Philipp Hochmair 10.7. Open Air Konzert Linz, Donaulände folkshilfe / Edmund 10.7. Konzert Zucchero Klam, Burg Clam 10.7.-31.8. Lehar-Festival "Die Bad Ischl, Kongress & Csardasfürstin", "Der Theaterhaus Zarewitsch","Dein war mein ganzes Herz" 11.7. Klassik am Dom: Gregory Linz, Domplatz Porter & Band 14.7. Gastspiel Premiere Linz, Musiktheater, Musical "Bodygard" Großer Saal 14.7. Opern Air Konzert Sido Linz, Donaulände 14.7. Konzert The Lumineers Klam, Burg Clam 14.7. Premiere "Der Revisor" Wilhering, von Nicolai Gogol theaterSPECTACEL 15.7.-1.8. Musicalfestwochen Bad Bad Leonfelden, Sporty Leonfelden "Respect - A Tribute to the Blues Brothers" 15.7.-7.8. Burgfestspiele Reichenau Reichenau/Mühlkreis, Burg 15.+31.7. Open-Air-Show Gernot Traun, Spinnerei Kulis 16./17.7 Konzert Pizzera & Jaus Klam, Burg Clam 16.7.-7.8. theaterZeit Freistadt Freistadt, Messehalle 16.7.-13.8. Attergauer Kultursommer St. Georgen im Attergau u. a. 18.7. Klassik am Dom: "Karneval Linz, Domplatz der Tiere" mit Günther Lainer 18.7. Konzert Lionel Richie Klam, Burg Clam 20.7. Musikalische Lesung Fritz Linz, Landhaus, Karl "Ach. Amerika..." Arkadenhof 20.7.-1.8. Freiluft-Jazzfestival Diersbach, Buchmannhof INNtöne 22.-24.7. Straßenkunstfestival Linz, Innenstadt "Pflasterspektakel Linz" 22.7.-8.8. Musikfestival Steyr Steyr, Schlossgraben 23.7.+24.7. Klassik am Dom: David Linz, Domplatz Garrett & Band 24.7. Konzert Judas Priest Klam, Burg Clam 28.7. Klassik am Dom: James Linz, Domplatz Blunt 29.7.-22.8. Rainbacher Rainbach im Innkreis Evangelienspiele mit Premiere "Ysop auf dem Feld" ab 30.7. Frankenburger Würfelspiel Frankenburg, Freiluftbühne Leitrachstetten 30.7.-22.8. donauFESTWOCHEN im Grein, Schloss Greinburg Strudengau u.a. mit u. andere Orte L'Orfeo Barockorchester 31.7. Konzert Parov Stelar Klam, Burg Clam 7.8. Konzert Capital Bra Linz, TipsArena 7.8. Konzert Seiler und Speer Klam, Burg Clam 7.8. donauFESTWOCHEN im Grein, Schloss Greinburg Strudengau: Premiere "Siroe, Re di Persia" von Georg Friedrich Händel 14.-21.8. St. Florianer St. Florian, Stift Brucknertage 16.-21.8. Junge Brucknertage St. Florian, Stift "Bruckner Mosaik" 20.8. Konzert Hubert von Klam, Burg Clam Goisern 25.-29.8. Festival "Der neue Freistadt Heimatfilm" 27.8.-4.9. Musiktage Mondsee Mondsee, Schloss und Basilika 29.8. Konzert The Hollywood Klam, Burg Clam Vampires 1.9. Konzert Julian le Play Linz, Posthof ab 3.9. Ausstellung "Gebaut für Linz, Stadtmuseum Nordico alle - Curt Kühne und Julius Schulte planen das soziale Linz" 4.9.-11.10. Internationales Linz, Brucknerhaus, u.a. Brucknerfest Linz 2020 8.-12.9. Ars Electronica Festival Linz, Johannes Kepler 2020 Universität u.a. ab 8.9. Ausstellung "Cyber Arts" Linz, OK-Centrum Ars Electronica Exhibition 10.9.-12.9. Fest der Volkskultur Molln 11.9. Visualisierte Klangwolke Linz, Donaupark 12.9. Kinderklangwolke Linz, Donaupark 18.-19.9. Klassik Musiktage Oberneukirchen, Oberneukirchen Schnopfhagenstadl 18.9. Klassische Klangwolke Linz, Brucknerhaus 23.-28.9. Festival der Nationen Lenzing, Lichtspielhaus 2021 26.9. Comedy Sascha Grammel Linz, TipsArena 28.9.-30.1.2022 Ausstellung "He Yunchang Linz, Francisco Carolinum - Golden Sunshine" 1.10.- 10.1.2022 Ausstellung "Frauen - Linz, Kunstmuseum Lentos Feministische Avantgarde als der Sammlung im Verbund" 3.10. Konzert Selig Linz, Posthof 9.10.-13.11. Musicalfestwoche Bad Hall Bad Hall, Stadttheater "Hair - The American Tribal Love" 16.10. Konzert Tina Naderer Linz, Posthof ab 21.10. Ausstellung "Ida Maly - Linz, Kunstmuseum Lentos Zwischen den Stilen" 22.10. Konzert Herman van Veen Linz, Brucknerhaus, Großer Saal 23.10. Konzert Josh Linz, Posthof 23.10. Konzert Helge Schneider Linz, Brucknerhaus ,Großer Saal 24.10. Konzert "Der Watzmann" Linz, TipsArena 30.10. Konzert Semino Rossi Linz, Kulturkalender 31.10. Konzert Max Raabe & Linz, Brucknerhaus, Palast Orchester Großer Saal 9.11. Abschiedskonzert Opus Linz, Brucknerhaus, Großer Saal 17.11. Konzert Konstantin Wecker Linz, Brucknerhaus, Großer Saal 19.11. Konzert "Die große Linz, TipsArena Schlagerparty 2021" 3.12. Konzert "The Elton Show" Linz, Brucknerhaus, Großer Saal 5.12. Konzert Rebekka Bakken Linz, Brucknerhaus, Großer Saal 9.12. Konzert Salzburger Advent Linz, Brucknerhaus, "Alle Jahre wieder" Großer Saal