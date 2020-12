Kulturkalender 2021 - Salzburg 4

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Einhaltung der derzeitigen Termine bzw. die Art der Abhaltung von Kulturveranstaltungen vielfach noch größeren Unsicherheiten unterworfen. Aufgrund künftig möglicher Restriktionen können sich weitere Verschiebungen und Absagen ergeben. Zudem haben vor allem Veranstalter im Theater- und Musiktheaterbereich ihre Premierentermine unter den neuen Bedingungen vielfach noch nicht bekanntgegeben. Stand: 28. Dezember.

15.1. Online-Aufführung Salzburg, ARGEkultur kollektiv KOLLINSKI "AUSTROPOPO – "Weil's (ned) wurscht ist" 19.1. Premiere "Zug. Eine Reise Salzburg, Kleines Theater mit Erich Kästner" 21.-31.1. Online-Festival Salzburg "Mozartwoche" (Programm noch nicht veröffentlicht) 23.1.-6.3. Ausstellungen "Wolfgang Salzburg, Galerie Fotohof Vollmer - Projekte & Fotohof Archiv 2010-2020. Henry Rox - Fotografie 1935-1955"; "Wolfgang Vollmer - Vademecum" 30.1.-6.2. 39. MotzART Salzburg, ARGEkultur Kabarett-Festival 30.1. Landestheater-Premiere Salzburg, Szene "#Ersthelfer #Firstaid" 30.1. Premiere Salzburg, Kleines Theater "Mitterbachkirchen" von Peter Blaikner 2.2. Musical-Premiere "Der Salzburg, Landestheater Schuh des Manitu" 4.2. 10. Nacht des Fado Salzburg, Oval 4./5.2. Tanzaufführung "Chorus Salzburg, Szene Line" mit Adrienn Hod und BODHI PROJECT 6.2. Premiere "Heldenplatz" Salzburg, Landestheater von Thomas Bernhard 11.2. Kabarett Michael Salzburg, Salzburgarena Mittermeier "#13" 18.-21.2. Festival "Die Kabarett. Salzburg, Kleines Theater Die Fünfte" 18.2. Liederabend Elisabeth Salzburg, Großes Kulman Festspielhaus 20.2. Show Thommy Ten & Amelie Salzburg, Salzburgarena van Tass 23.2. Premiere "Der Hässliche" Salzburg, Kleines Theater von Marius von Mayenburg 27.2. Show "Profiler Suzanne: Salzburg, Salzburgarena Deppen-Detox" 28.2. Premiere "Die Salzburg, Landestheater Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart 3.-7.3. Aspekte Salzburg - Salzburg, Mozarteum Festival für Musik unserer Zeit 11.3. Konzert/Album-Präsentatio Salzburg, Oval n Wiener Blond 12.-14.3. Festival "3 Tage Jazz" Saalfelden, Kunsthaus Nexus 12.3. Premiere "Blauer als Salzburg, Landestheater sonst" von Eva Rottmann 13.3.-2.10.2022 Ausstellung "Bauklotz, Salzburg, Spielzeug Museum Ziegel, Holzbaustein!" 15./16.3. Konzert Pizzera & Jaus Salzburg, Salzburgarena 19.3. Premiere "Der Salzburg, Landestheater Barometermacher auf der Zauberinsel" von Ferdinand Raimund 19.3. Konzert Kreisky Salzburg, ARGEkultur 23.3. Kabarett Alfred Dorfer Salzburg, ARGEkultur "und..." 23.3.-31.10. Ausstellung "Outdoor - Salzburg, Spielzeug Museum Spiel und Spielzeug" 26.3. "Sound & Snow Gastein": Bad Hofgastein, Konzert Helene Fischer Freigelände bei der Talstation der Schlossalmbahn 27.3.-5.4. Osterfestspiele Salzburg Salzburg, Großes mit u.a. "Turandot Festspielhaus (konzertant) von Giacomo Puccini, Orchester-, Chor- und Kammerkonzerten 27.3.-13.4. Kunstmesse "Art & Salzburg, Residenz Antique" 29.3. Kabarett Lisa Eckhart Salzburg, Salzburg "Die Vorteile des Congress Lasters" 1.4. Premiere "Alte Meister" Salzburg, Schauspielhaus von Thomas Bernhard 1.4. Show "Simply the Best - Salzburg, Salzburgarena Die Tina Turner Story" 7.-11.4. 50. Rauriser Rauris, Haus für Kultur Literaturtage und Literatur, Gasthaus Grimming u.a. 10.4. Kabarett Martin Frank Salzburg, Salzburg "Einer für alle - Alle Congress für keinen!" 10.4. Kunst- und Designmarkt Salzburg, Panzerhalle Salzburg 13.4.-4.7. Ausstellung "Yinka Salzburg, Museum der Shonibare CBE: End of Moderne Mönchsberg Empire" 13.4. Konzert/Tourauftakt Salzburg, Szene Hubert von Goisern 15.4. Konzert Von Wegen Lisbeth Salzburg, Szene 15.4. Konzert Sean Keane Salzburg, Oval 16.4. Premiere Theatermarathon Salzburg, Landestheater "Mysterien: Ein Salzburger großes Welttheater" (UA) 16.4. Konzert Bausa Salzburg, Szene 24.4. Konzert Rainhard Fendrich Salzburg, Salzburgarena 25.4. Premiere "Blut an meinen Salzburg, Landestheater Händen" von Shlomo Moskovitz (UA) 29.4. "ABBA Mania - The Show" Salzburg, Salzburgarena 1.5. Ballett-Premiere "Anna Salzburg, Landestheater Karenina" (UA) 1.5. Premiere "Long Life" mit Salzburg, Szene der editta braun company 1.5.-1.11. Ausstellung "Herz aller Salzburg, Volkskunde liebst" Museum 4.5. Konzert Mathea Salzburg, Szene 6.-8.5. Salzburger Galerientage Salzburg, zahlreiche Galerien 7.5. Premiere Landestheater Salzburg, Probebühne Aigen Salzburg "The Sound of Non(n)sens" von Dan Goggin (UA) 7.5.-2.8. Ausstellung "Feuer am Hallein, Keltenmuseum Dach, Wasser im Keller - 150 Jahre Feuerwehr Hallein" 9.5. Premiere Landestheater Salzburg, Probebühne Aigen Salzburg "Happs und weg!" 11.5. Premiere "Lamm Gottes" Salzburg, Schauspielhaus von Michael Köhlmeier 14.5. Show/Tourauftakt "Otto - Salzburg, Salzburgarena Live!" 14.-23.5. Festival "Supergau" Flachgau 16.5. Premiere "Anthropozän" Salzburg, Landestheater von Stuart MacRae (ÖEA) 16.5.-27.6. Ausstellung Salzburg, Panorama Museum "Stadtansichten und Wasserwelten - Mit Hubert Sattler um die Welt" 18.5. Premiere "Das Haus" von Salzburg, Schauspielhaus Brian Park (ÖEA) 21.-24.5. Salzburger Festspiele Salzburg, Großes Pfingsten mit u.a. "Il Festspielhaus/Felsenreitsc trionfo del Tempo e del hule/Haus für Mozart Disinganno" von G. F. Händel, "La clemenza di Tito" von W. A. Mozart (konzertant), "Tosca" von Giacomo Puccini (konzertant) und mehrere Konzerte 26.5. Kabarett Sebastian Salzburg, Szene Pufpaff "Wir nach" 27.5. Kabarett Thomas Maurer Salzburg, Schauspielhaus "Woswasi" 1.6. Kabarett "Africa Twinis" Salzburg, OVAL mit Roland Düringer 8.-19.6. Sommerszene 2021 - Salzburg, Szene International Performing Arts Festival 12.6. Premiere "Die Laborantin" von Ella Road (ÖEA) 19.6. Internationale Salzburg, Landestheater Ballettgala 21.6. Konzert Molden, Salzburg, ARGEkultur Resetarits, Soyka, Wirth 22.6. Konzert Bellamy Brothers Salzburg, Szene 1.7. Kabarett Heilbutt & Rosen Salzburg, ARGEkultur 2./3.7. Kabarett Manuel Rubey Salzburg, ARGEkultur "Goldfisch" 5.-7.7. Aufführung kollektiv Salzburg, ARGEkultur KOLLINSKI "AUSTROPOPO – "Weil's (ned) wurscht ist" 8.-10.7. Festival "Electric Love" Hof, Salzburgring 9.7. Konzert Zucchero Salzburgarena 17.7.-31.8. Salzburger Festspiele mit Salzburg, u.a. u.a. "Don Giovanni" von Felsenreitschule/Großes W. A. Mozart, "Elektra" Festspielhaus/Haus für von Richard Strauss, "Il Mozart/Landestheater/Dompl Trionfo Del Tempo E Del atz/Kollegienkirche; Disinganno" von G. F. Hallein, Pernerinsel Händel, "Cosi fan tutte" von W. A. Mozart, "Intolleranza 1960" von Luigi Nono, "Tosca" von Giacomo Puccini, "Neither" von Morton Feldman (konzertant), "La Damnation De Faust" von Hector Berlioz (konzertant), "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal, "Richard The Kid & The King" nach William Shakespeare mit Texten von Tom Lanoye, "Das Bergwerk zu Falun" von Hugo von Hofmannsthal, "Maria Stuart" von Friedrich Schiller und zahlreichen Konzerten, Liederabenden und Lesungen 23.7.-17.4.2022 Ausstellung "Traumstadt. Salzburg, Panorama Museum Salzburg um 1920" 19.-22.8. 41. Internationales Saalfelden, Congress Jazzfestival Saalfelden 26.8. Konzert/Tourauftakt David Bad Hofgastein, Talstation Garrett Schlossalmbahn 10.9. Konzert Semino Rossi Salzburg, Salzburgarena 7.10. Premiere/Tourauftakt Salzburg, Salzburgarena Musical "Bibi Blocksberg - Alles wie verhext" 21./22.10. Kabarett Harry G. Salzburg, Szene 22.10. Premiere/Tourauftakt "Der Salzburg, Salzburgarena Watzmann ruft" 11.11. Konzert DAME Salzburg, Szene 16.11.-6.2.2022 Ausstellung Salzburg, Spielzeug Museum "Weihnachtszauber im Spielzeug Museum" 18.11. Konzert Peter Cornelius Salzburg, Szene 19.-28.11. Festival "Dialoge" Salzburg, u.a. Großer Saal der Stiftung Mozarteum 25.11. Konzert folkshilfe Salzburg, Szene 26.11.-12.1 Salzburger Adventsingen Salzburg, Große Festspielhaus 3.12.-27.2.2022 Ausstellung "Alfred Salzburg, Salzburg Museum, Haberpointner - Werke Neue Residenz/Kunsthalle 2000-2020" 11.12. "Sound & Snow Gastein": Bad Hofgastein, Konzert Die Ärzte Freigelände bei der Talstation der Schlossalmbahn 11.12. Konzert Seiler & Speer Salzburg, Salzburgarena