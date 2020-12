Kulturkalender 2021 - Steiermark 6

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Einhaltung der derzeitigen Termine bzw. die Art der Abhaltung von Kulturveranstaltungen vielfach noch größeren Unsicherheiten unterworfen. Aufgrund künftig möglicher Restriktionen können sich weitere Verschiebungen und Absagen ergeben. Zudem haben vor allem Veranstalter im Theater- und Musiktheaterbereich ihre Premierentermine unter den neuen Bedingungen vielfach noch nicht bekanntgegeben. Stand: 28. Dezember.

21.1. Premiere "Hexe Hilary Graz, Next Liberty geht in die Oper" von Peter Lund 23.1. Kabarett Maschek "Das war Graz, Helmut List-Halle 2020" 23.1. Premiere "Die verkaufte Graz, Opernhaus Braut" 24.1. Premiere "Madama Graz, Opernhaus Butterfly" 27.1. Konzert Elisabeth Kulman, Graz, Stefaniensaal Musikverein 29.1. Konzert Schlagerduo Graz, Stadthalle Fantasy 29./30.1. Grazer Bluestage Graz, Orpheum 31.1. Musical "Schneewittchen" Graz, Helmut List-Halle 3.2. Show "Thommy Ten & Amelie Graz, Stadthalle van Taas" 5.-7.2. anderswo Festival Graz, Orpheum 7.2. Musical "Robin Hood" Graz, Helmut List-Halle 11.-21.2. Cirque Noel Graz, verschiedene Orte 19.2. Kabarett am Ring: Manuel Spielberg, Red Bull-Ring Rubey 20.2. Kabarett am Ring: Klaus Spielberg, Red Bull-Ring Eckel 3.-7.3. Elevate Festival Graz, verschiedene Orte 4.3. Musical "I am from Graz, Helmut List-Halle Austria" 9.3. Konzert Chick Corea, Graz, Stefaniensaal Musikverein 11.-14.3. 5. Internationales Gleisdorf Figurentheaterfestival "puppille" 13.3. Premiere "Pippi Graz, Next Liberty Langstrumpf" 16.-21.3. Filmfestival Diagonale Graz, verschiedene Kinos 13.3. Premiere "Der fliegende Graz, Opernhaus Holländer" von Richard Wagner 18.3. "Abba Gold - The Concert Graz, Helmut List-Halle Show" 22.3. Musical "Hair" Graz, Helmut List-Halle 27.3. Ausstellung "Fertig? Graz, Center of Science Los!" Activities 27.3. Ausstellung "Rosegger und Krieglach, Rosegger-Museum der Wald" 28.3.-6.4. Psalm 2021 Graz, verschiedene Orte 2.4. Musical "Simply the Best" Graz, Stadthalle 8.4. Konzert Cäcilia Bartoli, Graz, Stefaniensaal Musikverein 9.4. Premiere "Der große Graz, Schauspielhaus Diktator" nach Charlie Chaplin 9.4. Ausstellung "Was war - Graz, Museum für Historische Räume und Geschichte Landschaften" 9.4. Ausstellung "Wie es ist - Graz, Volkskundemuseum Welten, Wandel, Perspektiven" 9.4. Ausstellung Graz, Museum für "Kinderzimmer" Geschichte 9.4. Ausstellung "Was sein Graz, Kunsthaus wird - Von der Zukunft zu den Zukünften" 9.-13.4. Gesangswettbewerb Deutschlandsberg, Ferruccio Tagliavini verschiedene Orte 10.4. Premiere Ballett "Undine" Graz, Opernhaus 11.4. Konzert Günther Graz, Stefaniensaal Groissböck, Musikverein 12.4. Konzert Candy Dulfer Graz, Orpheum 13.4. Konzert Rea Garvey Graz, Orpheum 14.-16.4. Musikfestival "Autumn Graz, Orpheum Leaves" 16.4. Preisträgerkonzert Graz, Opernhaus Wettbewerb Ferruccio Tagliavini 17.4. Konzert Rainhard Fendrich Graz, Stadthalle 29.4. Ausstellung "Das Gold der Graz, Münzkabinett Erzbischöfe" 29.4. Ausstellung Graz, Bruseum "Brus/Schilling. Mallorca-Blätter" 30.4. Konzert/Tourauftakt Wurst Graz, ppc 30.4.-2.5. Klanglicht Graz, verschiedene Orte Mai Ausstellung "Go, Graz, Graz, Volkskundemuseum Go" 1.-29.5. Internationales Graz, verschiedene Orte Storytelling Festival: "grazERZÄHLT" 6.5. Ausstellung "Aspekte des Graz, Neue Galerie Weiblichen in der Kunst" 6.5. Ausstellung "Der große Graz, Alte Galerie Tod" 6.5. Konzert Mathea Graz, Kasemattenbühne 8.5. Premiere "Die Biene im Graz, Next Liberty Kopf" von Roland Schimmelpfennig 8.-9.5. PL Spring Festival Feldbach, K4 8.5.-6.6. Designmonat Graz Graz, verschiedene Orte 9.5. Premiere "Der Florentiner Graz, Opernhaus Hut" von Nino Rota 14.5. Premiere "Ein Graz, Schauspielhaus Sommernachtstraum" von William Shakespeare 14.5. Konzert Die Seer Graz, Freiluftarena B 16.5. Ausstellung "Es zwickt Stübing, Freilichtmuseum und zwackt. Volksmedizin" 20.5. Ausstellung "Kabinett Graz, Neue Galerie Josef Pillhofer" 20.5. Premiere Ballett "Zum Graz, Opernhaus Sterben zu schön" 20.5 Konzert/Tourauftakt Graz, Stadthalle Pentatonix 21.5. Show "Otto Live!" Graz, Stadthalle 21.-30.5. Pfingstfestspiele Murau Murau, AK-Saal mit "Der Meineidbauer" 26.5. Verdi-Gala Graz, Kasematten 26.5. Konzert Camilla Nylund, Graz, Stefaniensaal Musikverein 27.5. Konzert Silbermond Graz, Kasematten 28.5.-29.8. Fotofestival Gesäuse Admont, Nationalpark Gesäuse 30.5. Konzert Hubert von Graz, Stefaniensaal Goisern Juni Ausseer Jazzfrühling Bad Aussee, verschiede Orte 2.-7.6. Spring Festival Graz, verschiedene Orte 3.6. Konzert Crash Test Graz, Orpheum Dummies 4.6. Konzert Nico Santos Graz, Freiluftarena B 5.6. Konzert Sarah Connor Graz, Freiluftarena B 9.-13.6. Dramatikerinnen-Festival Graz, Schauspielhaus 11.6. Premiere "Der Sturm" von Graz, Opernhaus Jean Sibelius 11./12.6. Mountainfilm-Festival Graz, verschiedene 2020 Örtlichkeiten 13.6. Premiere "Der Korridor" Graz, Opernhaus von Harrison Birthwistle 25.6.-25.7. styriarte Steiermark, verschiedene Orte 26.6. Konzert "Sketches of Graz, Opernhaus Spain" 26./27.6. Finale Ring Award Graz, Schauspielhaus 29.6. Festkonzert "70 Jahre Graz, Stefaniensaal Grazer Philharmoniker" 30.6. Konzert Zucchero Graz, Stadthalle 9.-24.7. Judenburger Sommer Judenburg, verschiedene Orte 10.-25.7. Neuberger Kulturtage Neuberg, verschiedene Orte 15.7. Konzert Tom Jones Graz, Stadthalle 16.-30.7. Musical-Festspiele mit Hartberg, Schlosshof Premiere "Jesus Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice 17.7. Konzert Wanda Graz, Freiluftarena B 23.7. Konzert Ina Regen Graz, Kasematten 24.7. Konzert Toto Graz, Messe Open Air 24.7.-1.8. Internationales Seckau Gitarrenfestival 26.7. Herr der Ringe & The Graz, Kasematten Hobbit Concert 27.7. Konzert "The Magic music Graz, Kasematten Of Harry Potter" 28.7. Konzert Slipknot Graz, Stadthalle 29.7. Konzert Konstantin Wecker Graz, Kasematten 30.7.-7.8. Figurenfestival "La Graz, verschiedene Orte Strada" 31.7. Konzert/DJ-Set "Electric Graz, Messe Open Air Nation Graz" mit u.a. David Guetta 31.7./2.-3.8. Sommerserenaden mit Graz, August-Musger-Gasse Aufführung "La finta 12 giardiniera" von Wolfgang Amadeus Mozart 31.7.-5.9. Steirisches Kammermusik zahlreiche Orte in der Festival Steiermark (25-Jahr-Jubiläum) 6.8. Konzert Capital Bra Graz, Messe 6.8. Konzert Die Paldauer Graz, Kasematten 11.-21.8. Internationales Dixie & Fürstenfeld, Stadthalle Swing Festival u.a. 14.-29.8. Festival St. Gallen St. Gallen, verschiedene Orte 27.8. Konzert David Garrett & Graz, Freiluftarena B Band September Neuberger Herbst Neuberg, verschiedene Orte 1.9. Ausstellung "Gold, Gold, Graz, Naturkundemuseum nur du allein..." 8.-12.9. Kammermusikfestival Graz, Schloss Eggenberg Arsonore 18.9. Operettenspiele Murau mit Murau, AK-Saal Premiere "MS Melody" Herbst Literasee Wortfestival Bad Aussee, Hotel Die Wasnerin 23.9.-17.10. steirischer herbst Graz, verschiedene Orte 24.9.- Operettenspiele Murau mit Murau, AK-Saal Premiere "Der fidele Bauer" 7.10. Ausstellung "Günter Brus Graz, Bruseum & Alfred Kubin" 22./23.10. Gala/Fest der Fantasie Vorau Internationales Storytelling-Festival 23./24.10. Gala/Fest der Fantasie Bad Gleichenberg Internationales Storytelling-Festival 24.10. Konzert Herman van Veen Graz, Stefaniensaal 4.11. Ausstellung "Der Fotograf Graz, Museum für Eugen Hauber" Geschichte 4.11. Ausstellung "Gerhard Graz, Volkskundemuseum Roth" 19./20.11. Abschiedskonzerte Graz, Orpheum Stefanie Werger 25.11. Ausstellung "Superflex" Graz, Kunsthaus 25.11. Ausstellung "Johanna und Graz, Kunsthaus Helmut Kandl" 1.12. Ausstellung "Kabinett Graz, Neue Galerie Karl Stark & Elfriede Stark-Petrasch" 3. Adventspiele Murau mit Murau, AK-Saal Premiere "Hans im Glück" 5.12. Konzert Die Seer Graz, Stadthalle 17.12.-6.1.2022 Cirque Noel Graz, verschiedene Orte 22.12. Ballett "Schwanensee" Graz, Helmut List-Halle