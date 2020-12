Kulturkalender 2021 - Tirol 8

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Einhaltung der derzeitigen Termine bzw. die Art der Abhaltung von Kulturveranstaltungen vielfach noch größeren Unsicherheiten unterworfen. Aufgrund künftig möglicher Restriktionen können sich weitere Verschiebungen und Absagen ergeben. Zudem haben vor allem Veranstalter im Theater- und Musiktheaterbereich ihre Premierentermine unter den neuen Bedingungen vielfach noch nicht bekanntgegeben. Stand: 28. Dezember.

21.1.-2.5. Ausstellungen Innsbruck, Ferdinandeum "Rembrandt. Druckgrafik"; "Giovanni Battista Piazzetta. Zeichnungen" 22.1. Erste Vorstellung "Wer Innsbruck, hat Angst vor Virginia Landestheater Woolf?" von Edward Albee 23.1. Erste Vorstellung Innsbruck, Kammerspiele "Königin der Berge" nach dem Roman von Daniel Wisser von Thomas Krauß 6.2. Premiere "L'Italiana Innsbruck, in Algeri" von Landestheater Gioachino Rossini 11.2. Unsinniger Donnerstag Axams mit Axamer Wampelerreiten 13.2. Premiere "Das Innsbruck, Kammerspiele Feuerwerk" von Paul Burkhard 17.2.-10.4. Ausstellung "Klüger Innsbruck, als der Osterhase" Volkskunstmuseum 18.2.-9.5. bzw. 22.8. Ausstellungen "Jeder Innsbruck, Ferdinandeum Künstler ist ein Mensch. Martin Kippenberger & Elde Steeg"; "Begehbare Gedanken #3: 'Reise zu einem anderen Kontinent" 27.2. Premiere "Romy Innsbruck, Schneider" von Enrique Landestheater Gasa Valga 28.2. Premiere "Jedermann Innsbruck, Kammerspiele (stirbt)" von Ferdinand Schmalz 5.3. Show Thommy Ten & Innsbruck, Congress Amelie van Tass 19.3.-4.4. Osterfestival Innsbruck/Hall in Tirol 21.3. "Schlager Open Air" Ehrwald, Ehrwalder Alm, u.a. mit Melissa Tiroler Haus Naschenweng, Alexander Eder & Band, Francine Jordi 21.3.-28.2.2022 Ausstellung Innsbruck, Alpenzoo "Artenvielfalt Tirols" 25.3. Eröffnungskonzert Erl, Festspielhaus Tiroler Festspiele Erl 26.3. Premiere Tiroler Erl, Festspielhaus Festspiele Erl "L'Amico Fritz" von Pietro Mascagni 27.3. Premiere Tiroler Erl, Festspielhaus Festspiele Erl "Don Pasquale" von Gaetano Donizetti 27.3. Premiere "Die Innsbruck, Zauberflöte" von Landestheater Wolfgang Amadeus Mozart 29.3.-2.4. Altitude Comedy Mayrhofen Festival 5.-10.4. Snowbombing-Festival Mayrhofen 8./9.4. Electric Mountain Sölden Festival 2021 12.4. Konzert Rea Garvey Innsbruck, Music Hall 15.4.-26.10. Ausstellung "Troppo Innsbruck, lavoro. Italienisches Volkskunstmuseum Leben in Tirol im 19. und frühen 20. Jahrhundert" 15.4.-3.10. Ausstellung "Mobilität Innsbruck, Zeughaus in Tirol" 18.4. Premiere "Cyrano de Innsbruck, Kammerspiele Bergerac" von Filip Veverka 22.4.-11.7. Ausstellung "Hallo Innsbruck, öffentlicher Nachbar*in! Eine Raum Installation im öffentlichen Raum" 23.4. Konzert Rainhard Innsbruck, Olympiahalle Fendrich 23./24.4. Konzert Pizzera & Jaus Innsbruck, Congress 24.4. Premiere "Blues Innsbruck, Brothers. Im Auftrag Landestheater des Herrn" 8.5. Premiere "Die Innsbruck, Kammerspiele Verwandlung" von Christina Gegenbauer nach Franz Kafka 8.5. Show "Welcome to Innsbruck, Olympiahalle Luckyland 2021" von und mit Luke Mockridge 15.5. Premiere "Maria de Innsbruck, Buenos Aires" von Landestheater Astor Piazolla 18.5. Show "Otto Live" Innsbruck, Olympiahalle 19.-24.5. Internationales Innsbruck, Leokino, Filmfestival Innsbruck Cinematograph (IFFI) 20.-23.5. Kammermusikfestival Wattens, Swarovski "Musik im Riesen" Kristallwelten 20.5.-5.9. Ausstellungen "Dürers Innsbruck, Ferdinandeum Reise in die Niederlande"; "Komm ins Offene, Freund! Die Romantik in der Grafischen Sammlung" 26.5.-28.8. Theaterfestival Uderns/Zillertal Steudltenn 27.5.-15.8. Ausstellung "Bernd Innsbruck, Ferdinandeum Oppl" 29.5. Premiere "Die Niere" Innsbruck, Kammerspiele von Stefan Vögel 3.-5.6. Musikfestival "Heart Innsbruck, u.a. Haus of Noise" der Musik 3.-6.6. 3. Blechlawine - Open Mayrhofen, Air der Blasmusik im Waldfestplatz Zillertal 4.6. Konzert Wanda Innsbruck, Olympiahalle 11.-13.6. Pop- und Rockfestival Kufstein, Festung und "Kufstein Unlimited" Innenstadt 17.6.-3.10. Ausstellung "Mode Innsbruck, Schloss Schauen - Fürstliche Ambras Garderobe vom 16. bis 18. Jahrhundert" 17.6.-26.10. Ausstellung Innsbruck, Ferdinandeum "Gelitin/Museum Liquide" 18.6.-6.8. Kulturfestival Stumm, verschiedene "stummer schrei" mit Orte Premiere "Die Akte Jedermann" von Beda Percht (UA) 19.6. Premiere "The Rape of Innsbruck, Kammerspiele Lucretia" von Benjamin Britten Juli-August Schwazer Schwaz, u.a. Sommerkonzerte Stadtpfarrkirche Juli-August Geierwally Elbigenalp, Freilichtbühne mit Freilichtbühne "Die reiche Lisabeth" Juli-August Operettensommer Kufstein, Festung Kufstein mit "Evita" 2.7. Konzert Zucchero Innsbruck, Olympiahalle 2.7.-6.8. Haller Gassenspiele Hall, Altstadt mit "George Dandin oder der betrogene Ehemann" von Moliere 4.7.-1.8. Innsbrucker Innsbruck, Hofburg Promenadenkonzerte Innenhof 8.-11.7. Kunstmesse "ART Innsbruck, Messe Innsbruck" 13.7.-29.8. Festwochen der Alten Innsbruck, verschiedene Musik Orte 17./18.7. Electronic Musik Innsbruck, Seegrube Festival "Nordkette Wetterleuchten" 17.7.-29.9. Tiroler Telfs, verschiedene Volksschauspiele Telfs Orte 22.-25.7. New Orleans Festival Innsbruck, Landhausplatz 24.7.-12.9. Ausstellung "It's on Innsbruck, Ferdinandeum turn" 29.7.-20.8. 20. Sommertheater Kitzbühel, Kitzbühel K3-Kitz-Kongress 1.8. Hochzeiger Sommer Open Jerzens, Hochzeiger, Air u.a. mit Nik P. Mittelstation 5.-7.8. Musikfestival Schwaz, SZentrum "Outreach" 5.-8.8. Metal-Rock-Festival Radfeld "Innrock Reloaded" 19.-22.8. Blumenkorso Open Air Kufstein, Festung mit Hansi Hinterseer 20.-21.8. Musikfestival Kitzbühel, Kitzbühel mit Konzert Tennisstadion Andreas Gabalier 23.-29.8. Filmfestival Kitzbühel Kitzbühel, Zentrum 25.-28.8. Filmfest St. Anton St. Anton 2.9.-7.11. Ausstellung Innsbruck, Ferdinandeum "RLB-Kunstpreis: Oliver Laric" 9.9.-23.1.2022 Ausstellung "Florian Innsbruck, Raditsch" Volkskunstmuseum 10.-12.9. Internationale Hall in Tirol Literaturtage Sprachsalz 10.-26.9. Klangspuren Schwaz Schwaz, verschiedene Orte 11.9. Konzert Semino Rossi Innsbruck, Olympiahalle 16.9.- Frühjahr 2022 Ausstellung "Begehbare Innsbruck, Ferdinandeum Gedanken #4: 'Objets perdus'" 30.9.-9.1.2022 Ausstellungen Innsbruck, Ferdinandeum "Hendrick Goltzius"; "Passepartoutnotizen" 8.10. Konzert James Blunt Innsbruck, Olympiahalle 14.10.- Frühjahr 2022 Ausstellung Innsbruck, "Kriegspropaganda" Kaiserjägermuseum 15.-16.10. Blasmusik Festival Ellmau 2021 7.11. Konzert Hubert von Innsbruck, Congress Goisern 11.11.-6.3.2022 Ausstellung "Bellum et Innsbruck, Zeughaus artes" 25.11.- Frühjahr 2022 Ausstellung "Chanukka. Innsbruck, Ferdinandeum Die jüdischen Leuchter des Weihnachtsfestes" 25.11.-2.2.2022 Ausstellung "Il tempo Innsbruck, dei presepi - Krippen Volkskunstmuseum aus Genua" 2.12.-18.4.2022 Ausstellung "Werden. Innsbruck, Ferdinandeum L'Accademia del disegno di Firenze und die Kunstakademie Düsseldorf" 9.12. Konzert Seiler & Speer Innsbruck, Congress ab 26.12. Tiroler Erl, Festspielhaus Winterfestspiele Erl