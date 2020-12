Kulturkalender 2021 - Vorarlberg 9

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Einhaltung der derzeitigen Termine bzw. die Art der Abhaltung von Kulturveranstaltungen vielfach noch größeren Unsicherheiten unterworfen. Aufgrund künftig möglicher Restriktionen können sich weitere Verschiebungen und Absagen ergeben. Zudem haben vor allem Veranstalter im Theater- und Musiktheaterbereich ihre Premierentermine unter den neuen Bedingungen vielfach noch nicht bekanntgegeben. Stand: 28. Dezember.

31.1. Premiere "Lenz" von Bregenz, Theater am Georg Büchner Kornmarkt 17.2. Premiere "Alle meine Bregenz, Theater am Söhne" von Arthur Kornmarkt Miller 7.3. Premiere "Jephtha" von Bregenz, Theater am Georg Friedrich Händel Kornmarkt (Produktion Landestheater mit Symphonieorchester Vorarlberg) 25.-27.3. Internationales Dornbirn, Spielboden Tanzfestival "tanz ist exceptional" (Teil I) 27.3.-27.6. Ausstellung "2.000 Bregenz, vorarlberg Meter über dem Meer. museum Vorarlberg, Silvretta und die Kunst" 27.3.-4.7. Ausstellung "Pamela Bregenz, Kunsthaus Rosenkranz" 10.4. Premiere "Sprich nur Bregenz, Theater am ein Wort" von Kornmarkt Maximilian Lang (UA) 16.4.-1.9. "Freudenhaus - Bühne Lustenau, beim für Circus, Theater und Millennium-Park Musik" 28.4.-2.5. Festival "Schubertiade Hohenems, Hohenems" (Zyklus I) Markus-Sittikus-Saal 29.4. Premiere "Schlafes Bregenz, Theater am Bruder" von Robert Kornmarkt Schneider 30.4.-2.5. 12. Hohenemser Hohenems, verschiedene Kulturfest "Emsiana" Orte 1.-24.5. "33. Internationales verschiedene Orte rund Bodenseefestival" unter um den See dem Motto "glauben und wissen" 6.-14.5. "30 Jahre Homunculus - Hohenems, Löwensaal Festival für Puppen, Pointen & Poesie" 26.-31.5. Festival "Schubertiade Hohenems, Hohenems" (Zyklus II) Markus-Sittikus-Saal 29.5. Premiere "Die Vögel" Bregenz, Theater am von Aristophanes Kornmarkt 29.5.-Frühjahr 2023 Ausstellung "Auf eigene Bregenz, vorarlberg Gefahr. Vom riskanten museum Wunsch nach Sicherheit" 4.6. Premiere "Ihr seid Bregenz, Festspielhaus bereits eingeschifft" von Silvia Kosta (UA) 17.-19.6. Internationales Dornbirn, Spielboden Tanzfestival "tanz ist exceptional" (Teil II) 19.-27.6. Festival "Schubertiade Schwarzenberg, Schwarzenberg" (Zyklus Angelika-Kauffmann-Saal I) 26.6.-Jänner 2022 Ausstellung "Karl Bregenz, vorarlberg Sillaber und C4. Neues museum Bauen in Tirol und Vorarlberg" 3.-5.7. 20. Kunstmesse "art Dornbirn, Messegelände bodensee" 8.7.-15.8. 28. Poolbar Festival Feldkirch, Altes Hallenbad 17.7.-21.8. Montafoner Silbertal, Sagenfestspiele mit Freilichtbühne "Peppino der Alpenmagier" 17.7.-3.10. Ausstellung "Nino Bregenz, vorarlberg Malfatti - Im Großen museum und Ganzen" 17.7.-10.10. Ausstellung "Anri Sala" Bregenz, Kunsthaus 21.7.-22.8. 75. Bregenzer Bregenz, Festspielhaus, Festspiele - Spiel auf verschiedene Orte dem See: "Rigoletto" von Giuseppe Verdi; Oper im Haus: "Nero" von Arrigo Boito; u.a. 29.-31.7. Festival "31. Szene Lustenau, Alter Rhein Openair 2021" 5.8.-17.9. Volksmusikfestival verschiedene Orte im "Montafoner Resonanzen" Montafon 10.-14.8. 36. Kurzfilmfestival Bludenz, Remise "Alpinale" 20.8.-12.9. Festival "Walserherbst" Großes Walsertal, verschiedene Orte 21.-29.8. Festival "Schubertiade Schwarzenberg, Schwarzenberg" (Zyklus Angelika-Kauffmann-Saal II) 9.-11.9. Internationales Dornbirn, Spielboden Tanzfestival "tanz ist exceptional" (Teil III) 22.-26.9. 24. Philosophicum Lech Lech, Neue Kirche "Als Ob! Die Kraft der Fiktion" 30.9.-5.10. Festival "Schubertiade Hohenems, Hohenems" (Zyklus III) Markus-Sittikus-Saal 14.-16.10. Internationales Dornbirn, Spielboden Tanzfestival "tanz ist exceptional" (Teil IV) 17.10.-April 2022 Ausstellung "Am Rand. Hohenems, Jüdisches Zusammenleben in der Museum Untergasse" 23.10.-9.1.2021 Ausstellung "Otobong Bregenz, Kunsthaus Nkanga" 23.10.-März 2022 Ausstellung "Heinz Bregenz, vorarlberg Greissing - Letzte museum Bilder" Im November POTENTIALe Messe & Feldkirch, Festival Reichenfeldareal 10.12. Konzert Seiler & Speer Hohenems, Eventcenter

Das Theater Kosmos sowie der Kunstraum Dornbirn werden ihre Programme für 2021 erst im neuen Jahr bekannt geben, das Freudenhaus Lustenau wird sein Programm noch ergänzen. Terminlich noch nicht fixiert sind das internationale Tanzfestival "Bregenzer Frühling" und das Festival "Montforter Zwischentöne".