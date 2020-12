Kulturkalender 2021 - Wien 1

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Einhaltung der derzeitigen Termine bzw. die Art der Abhaltung von Kulturveranstaltungen vielfach noch größeren Unsicherheiten unterworfen. Aufgrund künftig möglicher Restriktionen können sich weitere Verschiebungen und Absagen ergeben. Zudem haben vor allem Veranstalter im Theater- und Musiktheaterbereich ihre Premierentermine unter den neuen Bedingungen vielfach noch nicht bekanntgegeben. Stand: 28. Dezember.

Jänner (geplant) Premiere "Die Akademietheater Jagdgesellschaft" von Thomas Bernhard Jänner (geplant) Wien-Premiere "Der Volkstheater Theatermacher" von Thomas Bernhard Jänner (geplant) Premiere "Der Raum. Volkstheater Szenisches Gedicht für Beleuchter und Tontechniker" von Ernst Jandl 1.1. Neujahrskonzert der Musikverein Wiener Philharmoniker, Dirigent: Riccardo Muti 8.1. Online-Premiere MuseumsQuartier, Halle Tanzquartier G "Precarious Moves" von Michael Turinsky 14.1. Online-Premiere MuseumsQuartier, Halle Tanzquartier "On G Abeyance" von Tanz Company Gervasi/David Altweger/Mira Loew 18.1. Premieren "Das weiße Theater Drachengasse Dorf" von Teresa Dopler und "Middle Management Of Happiness - Eine Büro-Arbeit" 19.1. Premiere "Thais" von Theater an der Wien Jules Massenet 19.1. Premiere "Fleischwade" Kosmos Theater von Anah Filou 20.1. Premiere "Cyborg Das TAG Sandmann" von Bernd Liepold-Mosser 20.1.-25.4. Ausstellung "Antunes, MAK Bayrle, Bratescu, Castoro, Pichler - Zeichensprache" 21.-24.1. 2. Filmcasino, Admiral "Queertactics"-Filmfes Kino, Blickle Kino tival 22.1. Premiere "Black Box. Volkstheater Phantomtheater für eine Person" von Stefan Kaegi/Rimini Protokoll 22.1. Premiere "Der Teufel Volksoper auf Erden" von Franz von Suppe 22.1. Premiere "The Parisian Kammerspiele Woman" von Beau Willimon 22.1.-29.8. Ausstellung "Im Blick: Oberes Belvedere Johann Jakob Hartmann" 23.1. Premiere "Der Theater in der Bockerer" von Ulrich Josefstadt Becher und Peter Preses 23.1. Resonanzen-Fest(ival): Konzerthaus "Mediterraneo" 23.1.-21.2. Ausstellung "Vergessen Künstlerhaus - Zapomneni" 24.1. Wiederaufnahme-Premier Staatsoper e "Le Nozze di Figaro" von Wolfgang Amadeus Mozart 24.1. Premiere "Disneys Volksoper Dschungelbuch" (halbszenisch) 26.1. Liederabend Erwin Staatsoper Schrott 27.1. Festival-Auftakt Theater Akzent "women ... Eine Verneigung vor der weiblichen Stimme" mit Konzert Pippa & Friends 27.1.-28.3. Ausstellung "Andreas MAK Duscha - Sky Glow" 28.1. Premiere "Oxytocin Schauspielhaus Baby" von Anna Neata 28.1. Konzert Peter Konzerthaus Cornelius 28.1. Online-Premiere MuseumsQuartier, Halle Tanzquartier "Stranger G Than Paradise" von Liquid Loft 28.1.-31.1.2022 Online-Ausstellung Museum für Volkskunde "Wir protestieren! - Von Demos, Hashtags und Gemüse" 29.1. Singin' in the MuTh 1. MuTh Die Wiener Sängerknaben in the MuTh 30.1. Ballett-Premiere "Ein Volksoper deutsches Requiem" von Johannes Brahms/Martin Schläpfer 30.1. Premiere "Rechnitz Theater in der (Der Würgeengel)" von Josefstadt Elfriede Jelinek Februar Premiere "Mein Burgtheater-Vestibül ziemlich seltsamer Freund Walter" von Sibylle Berg Februar Premiere "Der Fiskus" Kasino am von Felicia Zeller Schwarzenbergplatz Februar Premiere "Zdenek Burgtheater Adamec - Eine Szene" von Peter Handke Februar Wien-Premiere Volkstheater "Endspiel" von Samuel Beckett Februar Wien-Premiere "Drei Volkstheater Schwestern" von Susanne Kennedy nach Anton Tschechow Februar Premiere "Die N.N. Recherche-Show" von Kreation Kollektiv (Volkstheater in den Bezirken) Februar Premiere "Einsame Volkstheater Menschen" von Gerhart Hauptmann 2.2.-21.3. Ausstellung Museum für Volkskunde, "Impressionen unter Passage Covid-19" 4.2.-16.3. Ausstellung "Msgr. JesuitenFoyer Otto Mauer-Preisträgerin Barbara Kapusta" 6.2. Premiere "Carmen" von Staatsoper Georges Bizet 8.2. Premiere Vienna Theater Drachengasse Theatre Project "The Mountaintop" 11.2. Premiere Tanzquartier MuseumsQuartier, Halle "Go For It Let Go" von G Christine Gaigg/2nd Nature 11.2. Premiere Theater der Renaissancetheater Jugend "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" von Gerald Maria Bauer nach Adelbert von Chamisso 11.2.-31.5. Ausstellung "After the Theatermuseum End and Before the Beginning" (Video-Installation) 12.2. Finale Rabenhof Theater "Protestsongcontest 2021" 12./13.2. Konzert Ulrich Tukur & Theater Akzent Die Rhythmus Boys 12.2.-24.5. Ausstellung "Faces. Albertina Die Macht des Gesichts" 15.2. Premiere Theater der Theater im Zentrum Jugend "Die Abenteuer des Odysseus" von Michael Schachermaier 16.2. Premiere "Belisario" Theater an der Wien von Gaetano Donizetti 17.2. Konzert Max Herre Globe Wien 17.2. Konzert zum 95. Musikverein Geburtstag von Friedrich Cerha 18.2. Premiere "Die Stadt Theater in der der Blinden" von Josefstadt Thomas Jonigk nach Jose Saramago 18.2. Premiere "Gott ist Werk X-Petersplatz nicht schüchtern" von Olga Grjasnowa 19.2. Premiere Tanzquartier MuseumsQuartier, Halle "Mountains" von Jefta G van Dinther/Cullberg 19./20.2. Vienna Fingerstyle Porgy & Bess Festival 2021 19.-27.2. Online-Medienkunstfest N.N. ival "CIVA 2021: Social Distancing - Virtual Bonding" 19.2-11.4. bzw. 20.6. Ausstellung "Tess Secession Jaray, Frantisek Lesak, Yuji Agematsu" 20.2. Premiere "Wer hat Das TAG Angst vor Virginia Woolf?" von Edward Albee 20.2.-21.3. 22. Internationales verschiedene Locations Akkordeonfestival 22.2. Konzert Chick Corea Konzerthaus 25.2. Premiere "SHTF" Schauspielhaus 26.2. Auftakt "Spurwechsel Theater Drachengasse XVI - Das theatralische Musikfestival" 26.2. Premiere Tanzquartier MuseumsQuartier, Halle "Le Cercle" von Cie. G Nacera Belaza 27.2. Konzert Kreiml & Gasometer Samurai 27.2.-7.3. Internationale Kunst- Palais Ferstel & und Antiquitätenmesse Palais "wikam" Niederösterreich März Premiere "Fräulein Akademietheater Julie" von August Strindberg März Premiere "Die Burgtheater Troerinnen" von Euripides März Premiere "Ode" von Kasino am Thomas Melle Schwarzenbergplatz März Premiere "Monster" von Burgtheater-Vestibül David Greig März Premiere "Erniedrigte Volkstheater und Beleidigte" nach Fjodor Dostojewski März Premiere "KAMPF Volkstheater L.O.L.I.T.A. (EVOLUTION IST CHEF) oder L.O.L.I.T.A.D.Z.I.O. (Zardoz fliegt wieder!) oder L.O.L.I.T.A. DE LARGE (Das 3. Baby) oder DIE BARBARENLOLITAS (Kampf um Kunst) oder DR. ERZLOLITA DE L.O.L.I.T.A. (ZARDOZ LEBT) oder DIE ZARDOZLOLITAS (Keine Angst)" März Premiere "In den Volkstheater Alpen/Apres les Alpes (nach den Alpen)" von Elfriede Jelinek/Fiston Mwanza Mujila März Premiere "Die Odyssee" Schauspielhaus März Premiere "Bedrohung Werk X eines unbescholtenen Bürgers" von Matthias Rippert und Jakob Nolte März imagetanz 2021 verschiedene Locations 1.3. Premiere "(R)evolution Theater Drachengasse - Eine Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert" von Yael Ronen und Dimitrij Schaad ab 3.3. Performance "Ganymed Kunsthistorisches in Power - Museum der Museum Macht" 3.3.-6.4. Ausstellung "Veronika Künstlerhaus Burger, Om Bori, Christina Werner - Auto Archive Reloaded" 4.3. Premiere "La Traviata" Staatsoper von Giuseppe Verdi 4.3.-13.6. Ausstellung "Joseph Belvedere 21 Beuys. Denken. Handeln. Vermitteln." 5.3. Premiere "Il barbiere Kammeroper di Siviglia" von Gioachino Rossini 5.3.-24.5. Ausstellung Albertina "Landschaften - Von Albrecht Dürer bis Rudolf von Alt" 10.-14.3. Filmfestival "Tricky N.N. Women/Tricky Realities" 10.-28.3. Festival "Foto Wien" verschiedene Locations 11.3. Premiere "Die Kammerspiele Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht 11.3. Premiere Theater der Rabenhof Theater Jugend "König Drosselbart" von Roman Freigaßner-Hauser nach den Gebrüdern Grimm 12.-14.3. Internationale Messe Hofburg für Kunst und Design "Art Vienna" 12.3.-20.6. Ausstellung "Fiktion Museum für Volkskunde Galizien - Zur visuellen Entwicklung einer Landschaft" 12.3.-29.8. bzw. 16.5. Ausstellungen "Elfie Kunst Haus Wien Semotan - Haltung und Pose"; "Herwig Turk - Anamnese einer Leidenschaft" 13.3. Premiere "Into The Volksoper Woods" von Stephen Sondheim 13.3. Premiere Das TAG "Galileo-Projekt" 14.3. Konzert Loredana Gasometer 15.3. Premiere English Theater Drachengasse Lovers "In And Out" 17.3. Premiere "Der feurige Theater an der Wien Engel" von Sergei Prokofjew 17.3. Wien-Premiere "Gruber Werk X-Petersplatz geht" von Doris Knecht 17.3.-11.4. Ausstellung "Franz MAK Josef Altenburg - Werkschau" 18.3. Konzert Avril Lavigne Stadthalle 18.3.-2.5. Ausstellung " Borjana Bank Austria Ventzislavova" Kunstforum, tresor 18.3.-12.9. Ausstellung "Carlone Oberes Belvedere Contemporary: Christine & Irene Hohenbüchler" 19.3. Show ABBA Gold Stadthalle, Halle F 19.-21.3. Kabarett Michael Globe Wien Mittermeier "Zwischenwelt" 19.3.-27.6. Ausstellung "Xenia Albertina Hausner" 20.3. Konzert The 12 Tenors Stadthalle, Halle F 20.3.-30.4. ViennaBluesSpring Reigen, Theater Akzent u.a. 23.3.-6.6. Ausstellung Museum für Volkskunde, "Schlüsselerlebnisse" Passage 24.3.-27.6. Ausstellung "Daniel Bank Austria Spoerri" Kunstforum 24.3.-15.8. Ausstellung "Maybe I Kunsthistorisches Manifested It - Museum Bildende Meets Kunsthistorisches" 26./27.3. Konzert Helge Stadthalle, Halle F Schneider 26.3.-16.1.2022 bzw. Ausstellungen "Enjoy - mumok 15.8. Die mumok Sammlung im Wandel" und "Heimo Zobernig" 27.3. Konzert Parov Stelar Konzerthaus 27./28.3. Konzert Ehrlich Stadthalle Brothers 29.3. Liederabend Diana Staatsoper Damrau, Helmut Deutsch 30.3. Konzert Parkway Drive Stadthalle April Premiere "Die Welt ist Akademietheater alles, was der Fall ist" von Dead Centre nach Ludwig Wittgenstein April Premiere "Kinder der Burgtheater Sonne" von Simon Stone nach Maxim Gorki April Premiere "Die Volkstheater Politiker" von Wolfram Lotz April Premiere N.N. "Heldenplätze" von Calle Fuhr (Volkstheater in den Bezirken) April Premiere "Uncanny Volkstheater, Valley/Unheimliches Dunkelkammer Tal" von Thomas Melle/Stefan Kaegi/Rimini Protokoll April Premiere "Bataillon" Schauspielhaus 1.4. Premiere "Parsifal" Staatsoper von Richard Wagner 1.4. Premiere "Feed The Werk X-Petersplatz Troll" 6.4. Liederabend Juan Diego Staatsoper Florez 6.4. Premiere Neue Oper Atelierhaus Wien "Solaris" von Dai Fujikura, Saburo Teshigawara nach Stanislaw Lem 6.4. Konzert Kummer Gasometer 7.4. Premiere "Rozznjogd" Rabenhof Theater von Peter Turrini 13.4. Premiere Theater der Renaissancetheater Jugend "Frühlings Erwachen" von Thomas Birkmeir nach Frank Wedekind 13.4. Konzert Gotthard Gasometer 14.-18.4. Porn Film Festival N.N. 14.4.-2.5. Ausstellung "Breathe MAK Earth Collective - Klima-Kultur" 14.4. The Brahms Song Book MuTh von mathias rüegg & Lia Pale 15.4. Premiere "Der Weg ins Theater in der Freie" von Susanne Josefstadt Wolf nach Arthur Schnitzler 15.4. Konzert Rea Garvey Ottakringer Brauerei 15.4. Konzert Johannes Gasometer Oerding 15.4.-13.3.2022 Ausstellung "Fritz Belvedere 21 Wotruba - Die Kirche in Wien-Mauer" 16.-18.4. Konzert Pizzera & Jaus Stadthalle 16.4. Konzert Great Voices: Konzerthaus Piotr Beczala Mitte/Ende April Festival du film Votiv Kino francophone 2021 16.4. Wiederaufnahme-Premier Theater an der Wien e "Saul" von Georg Friedrich Händel 16.-18.4. Wiedereröffnung Papyrusmuseum Papyrusmuseum 16.4.-26.9. Ausstellung "The Body Leopold Museum Electric - Erwin Osen und Egon Schiele" 17.4. Premiere "Tod in Volksoper Venedig" von Benjamin Britten 20.4. Premiere Theater der Theater im Zentrum Jugend "Krieg der Welten" von Jethro Compton nach H. G. Wells 21.4.-3.10. Ausstellung "Die MAK Frauen der Wiener Werkstätte" 22.4.-8.8. Ausstellung "Kein Künstlerhaus Mensch ist eine Insel - Von Gemeinschaft und Isolation in der zeitgenössischen Kunst" 22.4.-5.9. Ausstellung "Ane Mette mumok Hol - Im Werden" (Arbeitstitel) 22.4.-3.10. Ausstellung "Susanna Theseustempel Fritscher" 23.4. Premiere "Faust" von Staatsoper Charles Gounod 23./24.4. Kabarett Dieter Nuhr Globe Wien "Kein Scherz!" 23.4.-5.9. Ausstellung "Daniel Secession Dewar & Gregory Gicquel" 24.4.-1.11. Ausstellung "your age, Belvederegarten my age and the age of the rainbow. Der weltgrößte Regenbogen von Ugo Rondinone" 28.4. Premiere "Wolga" von Werk X-Petersplatz Stephan Langer 28.4.-6.6. Ausstellung "Draft - Künstlerhaus Architekturzeichnungen " 29.4. (geplant) Bekanntgabe Wien Nominierungen