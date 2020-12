Kunstforum Wien zeigt poetische Collagen von Herta Müller

Kleinformatige Text-Montagen der Literaturnobelpreisträgerin von 2009 erstmals in Wien zu sehen

Sie war "die erste Ausstellung, die komplett hybrid geplant ist", und ist seit heute, Mittwoch, doch auch vor Ort zugänglich: Während in den Haupträumen des Bank Austria Kunstforum Wien weiter die Großformate von Gerhard Richter gezeigt werden, ist im darunter liegenden "tresor" Kleinformatiges und Poetisches zu sehen. "wenn man spricht ist immer jetzt - sonst nicht" heißt eine Ausstellung der in Berlin lebenden Autorin Herta Müller, der Literaturnobelpreisträgerin von 2009.

Seit über dreißig Jahren schneidet die Dichterin aus Zeitungen und Magazinen Worte und Bilder aus und arrangiert sie zu poetischen Collagen. Eine Vitrine im Zentrum des Raumes zeigt das "Rohmaterial" aus Schnipseln, an den Wänden sind die zu kleinformatigen Text-Bildern montierten und in Zyklen geordneten Werke zu sehen. Dabei sorgt die abwechslungsreiche Typografie und das stets einbezogene Mini-Bild für mindestens einen genauso starken Eindruck wie der Text, der häufig zum Schmunzeln einlädt. "In der Stadt hat es 10 Tage weiße Kirschen geschneit als ob einer nicht plötzlich verschwunden wäre in der Zeit", liest man da etwa. Oder: "Ach gezacktes Brombeerblatt ich hab es satt dass du jetzt schon wieder fragst, was ich mit meinem Leben mach." Dada lebt, ist man versucht zu sagen.

Die kleine Präsentation, die erste von Müller in Wien, schließt thematisch hervorragend an die Gerhard-Rühm-Ausstellung an, die das Kunstforum 2017 zeigte. "Es gibt nur die Wörter, die es gibt, die hat jeder, und aus diesen Wörtern, wenn man sie so zusammensetzt, wie sie noch nie waren, entsteht Poesie. Das ist eigentlich die Ästhetik", sagt Herta Müller.

Die Ausstellung wird vor Ort mit einem Video ergänzt. Doch man muss nicht unbedingt in den "tresor": Im YouTube-Channel des Kunstforums sind sowohl ein in Berlin aufgezeichnetes Gespräch zwischen Kuratorin Bettina M. Busse und der Künstlerin als auch ein Rundgang durch die Ausstellung mit Busse und ihrer Co-Kuratorin Veronika Rudorfer zu sehen.

(S E R V I C E - Ausstellung "Herta Müller: wenn man spricht ist immer jetzt - sonst nicht", Bank Austria Kunstforum Wien, tresor, bis 14.2.2021, täglich 10-19 Uhr https://www.kunstforumwien.at)