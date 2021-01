Kunsthaus Bregenz verlängert Scheirl/Knebl-Ausstellung

"Seasonal Greetings" bis Ostern zu sehen - Film zur Ausstellung von Jakob Lena Knebl & Ashley Hans Scheirl

Das seit dem 24. Dezember coronabedingt geschlossene Kunsthaus Bregenz (KUB) verlängert die laufende Ausstellung "Seasonal Greetings" des Kunstduos Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl um drei Wochen bis Ostermontag, den 5. April. Außerdem ist ab heute, Dienstag, ein Vermittlungsfilm online, in dem die in Wien lebenden KünstlerInnen ihre persönlichen Ansichten zur aktuellen Ausstellung in Bregenz teilen. Das KUB ist nach derzeitigem Stand ab 9. Februar wieder geöffnet.

Im Film geben die KünstlerInnen Einblick in die Entstehung ihrer Arbeiten und erklären, was ihre Installationen eines sofabestückten Eismeers, einer grün-leuchtenden Hexenlandschaft oder eines zeichnerischen Labors mit der Gegenwart zu tun haben. Der 15-minütige Vermittlungsfilm ist online auf www.kunsthaus-bregenz.at und in den sozialen Medien zu sehen.

(S E R V I C E - Ausstellung "Seasonal Greetings" von Ashley Hans Scheirl und Jakob Lena Knebl von 12. Dezember 2020 bis 5. April 2021, www.kunsthaus-bregenz.at)