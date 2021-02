Kunstmesse viennacontemporary findet Anfang September statt

Vorverlegung auf 2. bis 5. September, um Terminkollision mit Art Basel zu vermeiden

Die nächste Ausgabe der Kunstmesse viennacontemporary hat einen neuen Termin: Man habe sich "nach sorgfältiger Überlegung" zu einer Vorverlegung auf 2. bis 5. September entschlossen, um eine Terminkollision mit der Art Basel zu vermeiden, wurde am Mittwoch mitgeteilt. Ursprünglich war der Zeitraum 23. bis 26. September ins Auge gefasst worden. An der Örtlichkeit hat sich hingegen nichts geändert, die Messe wird in der Marx Halle über die Bühne gehen.

Ende vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass Johanna Chromik die Führung der viennacontemporary nach knapp zwei Jahren abgibt. Ihre Nachfolge wolle man noch im ersten Quartal 2021 entscheiden, hatte es zum damaligen Zeitpunkt geheißen.

