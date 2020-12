Kupferhütte Aurubis erhöht nach Gewinnsprung die Dividende

Um 5 Cent auf 1,30 Euro - Vorsteuergewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um 15 Prozent auf 221 Mio. Euro gestiegen

Europas größte Kupferhütte Aurubis hebt nach einem Gewinnsprung inmitten der Coronakrise die Dividende etwas an. Der operative Vorsteuergewinn (EBT) kletterte im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr dank eines starken Recyclinggeschäfts und einer hohen Kupfernachfrage aus China um 15 Prozent auf 221 Millionen Euro, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Zu dem Gewinnplus trug auch das seit einiger Zeit laufende Sparprogramm bei.

"Wir sind im abgelaufenen Geschäftsjahr robust durch die Krise gekommen", erklärte Vorstandschef Roland Harings. Daran sollen die Aktionäre durch eine um fünf Cent auf 1,30 Euro erhöhte Dividende teilhaben.

Für das gerade angelaufene Geschäftsjahr 2020/21 rechnet Aurubis, an der der deutsche Stahlkonzern Salzgitter maßgeblich beteiligt ist, mit einer weltweit wieder anziehenden Kupfernachfrage und prognostiziert einen operativen Vorsteuergewinn in einer Spanne zwischen 210 und 270 Mio. Euro. Für das abgelaufene Jahr hatte das Management ein EBT zwischen 185 und 250 Mio. Euro in Aussicht gestellt.