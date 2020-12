Kurdische Ex-Abgeordnete Güven in Türkei zu 22 Jahren Haft verurteilt

Wegen angeblicher Mitgliedschaft in Terrororganisation und Verbreitung von Terror-Propaganda

Ein türkisches Gericht hat die kurdische Politikerin und frühere Parlamentsabgeordnete Leyla Güven wegen Terrorismus-Vorwürfen zu 22 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Wie ein AFP-Reporter am Montag berichtete, befand das Gericht in Diyabarkir die Politikerin der pro-kurdischen HDP der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sowie der Verbreitung von Terror-Propaganda schuldig.

Im Juni hatten die Behörden Güven und zwei weiteren Oppositionspolitikerinnen ihre Abgeordnetenmandate entzogen. Güven ist auch Ko-Vorsitzende der zivilgesellschaftlichen Organisation DTK. Anfang Juni war sie schon vorübergehend festgenommen worden. In den Jahren 2018 und 2019 hatte sie einen Hungerstreik gegen die Isolationshaft Abdullah Öcalans, des Gründers der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), durchgeführt.