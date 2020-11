Kurz berät mit Macron, Merkel und EU-Spitze über Terroranschläge

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie EU-Ratspräsident Charles Michel beraten am Dienstag über die jüngsten islamistischen Terroranschläge in Europa. Merkel habe dies am Montag in der Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums angekündigt, berichteten mehrere Nachrichtenagenturen am Montag.

Das Bundeskanzleramt hatte bereits am Freitag gegenüber der APA bestätigt, dass für Anfang der Woche eine Videokonferenz von Kurz und Macron zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus geplant ist. Das Thema solle im EU-Innenministerrat am Freitag vorangetrieben und beim nächsten Europäischen Rat besprochen werden. Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Macron sollte ursprünglich Wien am Montag besuchen, der Besuch wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie kurzfristig auf später verschoben.

Stattdessen kommt EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag zu einem Kondolenzbesuch nach Wien und führt mit Kurz Gespräche. Ebenfalls am Montag empfangen Europaministerin Karoline Edtstadler und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) den französischen Europa-Staatssekretär Clement Beaune im Bundeskanzleramt zu einem Arbeitsgespräch.