Kurz fordert Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze im EU-Budget

"Jetzt wird Steuergeld in einem noch nie da gewesenen Ausmaß in Anspruch genommen" - Kanzler vom CDU-Wirtschaftsrat mit "Ludwig Erhard in Gold" ausgezeichnet

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze in Europa gefordert. "Da sollten wir sehr klar bleiben. Jetzt wird Steuergeld in einem noch nie da gewesenen Ausmaß in Anspruch genommen, da sollten wir genau hinschauen, dass unsere Werte eingehalten werden", sagte Kurz am Montag in einem virtuellen Auftritt beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU.

Polen und Ungarn haben am Montag ihr Veto gegen die EU-Finanzplanung bis 2027 und gegen den Corona-Aufbaufonds der EU eingelegt. Sie wehren sich dagegen, dass die Auszahlung von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll. In beiden Ländern gibt es Kritik am Umgang der Regierungen mit der Justiz, den Medien und teils auch der Wissenschaft.

Kurz warnte laut einem Transkript seiner Rede erneut vor einer "Schuldenunion" in Europa. "In Hinblick auf die Schuldenpolitik sollten wir eine gewisse Verantwortlichkeit bewahren. Die große Gefahr einer Schuldenunion ist, dass alle Regierungen in Europa den Anreiz verlieren, sparsam zu haushalten und Reformen umzusetzen."

Die EU müsse auch das Thema Wettbewerbsfähigkeit stärker auf die europäische Agenda bringen. "Wenn wir unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verlieren, verlieren wir auch alles andere", warnte Kurz.

Kurz wurde im Zuge des Wirtschaftstags des Wirtschaftsrates der CDU auch die Gedenkmünze "Ludwig Erhard in Gold" verliehen. Der Kanzler erhielt die Auszeichnung nach Angaben des Bundeskanzleramts für Verdienste um die europäische Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit. Zuletzt wurde diese Ehre 2006 einem österreichischen Politiker mit dem damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel zuteil.