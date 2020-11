Kurz spricht mit slowakischem Premier Matovic über Massentests

Videokonferenz der beiden Regierungschefs

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) spricht am heutigen Montag (8.30 Uhr) in einer Videokonferenz mit seinem slowakischen Amtskollegen Igor Matovic. Wie das Bundeskanzleramt der APA mitteilte, soll es dabei um das Thema Corona-Massentests gehen. Kurz hatte am Sonntag überraschend angekündigt, zum Ende des Lockdowns im Dezember entsprechende flächendeckende Tests durchführen zu wollen.

Kurz sagte am Sonntag in der ORF-"Pressestunde", dass es im Nachbarland gelungen sei, durch Massentestungen zehntausende positive Fälle zu finden, die man dann in Quarantäne schicken könnte. Die Slowakei hatte an den vergangenen Wochenenden die Bevölkerung im Alter von zehn bis 65 Jahren zu Covid-Schnelltests aufgerufen. An der ersten Runde nahmen 3,6 Millionen der 5,5 Millionen Einwohner teil. Wer kein negatives Testergebnis vorweisen konnte, war von einer strikten Ausgangssperre betroffen und durfte nicht in die Arbeit gehen.