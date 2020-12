Kurz und Van der Bellen wünschen coronakrankem Macron rasche Genesung

Spaniens Premier Sánchez wegen Begegnung mit Frankreichs Präsident in Quarantäne

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) haben dem an Corona erkrankten französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron eine rasche Genesung gewünscht. Auch weitere führende Politiker wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und der britische Premier Boris Johnson wünschten ihm gute Besserung.

"Lieber @EmmanuelMacron, ich wünsche eine vollständige und schnelle Genesung! Gute Besserung", schrieb Kurz am Donnerstag auf Englisch auf Twitter. In einem persönlich gezeichneten Tweet Van der Bellens hieß es auf Französisch und Deutsch: "Meine besten Wünsche an Präsident #Macron. Gute Besserung und eine rasche und vollständige Genesung!"

Der Elysee-Palast hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass Macron kurz nach Einsetzen der ersten Symptome positiv getestet worden sei. Premier Jean Castex sei hingegen negativ, hieß es. Kurz selbst hatte Macron zuletzt vor einer Woche, beim EU-Gipfel in Brüssel, persönlich getroffen. Auf APA-Anfrage hieß es dazu am Donnerstag aus dem Kabinett des Bundeskanzlers, dieser werde regelmäßig persönlich getestet.

Spaniens Premier Pedro Sánchez war Macron diese Woche Montag, im Rahmen des 60. Jubiläums der internationalen Wirtschaftsorganisation OECD, in Paris begegnet. Er kündigte am Donnerstag auf Twitter an, dass er sich bis zum 24. Dezember vorsorglich in Quarantäne begeben werde.