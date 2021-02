Kurz vor Katalonien-Wahl neuer Prozess um Korruption bei Volkspartei

Ex-PP-Schatzmeister Luis Bárcenas kündigte brisante Enthüllungen über die illegale Finanzierung an

Nur sechs Tage vor der Parlamentswahl in der spanischen Krisenregion Katalonien hat am Montag ein weiterer Prozess um Korruptionsvorwürfe gegen die konservative Volkspartei (PP) begonnen. Der Hauptangeklagte, der frühere PP-Schatzmeister Luis Bárcenas, hat brisante Enthüllungen über die illegale Finanzierung der Partei angekündigt. Für die größte Oppositionspartei, die bis 2018 die Regierung stellte, kommt der Prozess äußerst ungelegen.

Laut Umfragen muss sie ohnehin schon fürchten, bei der Wahl in der abtrünnigen Region am kommenden Sonntag von der rechtspopulistischen Vox-Partei überholt zu werden. Dass es jahrzehntelang eine schwarze Kasse der PP gab, hatte die Justiz schon in einem früheren Prozess im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre "Operación Gürtel" festgestellt. Unternehmer und ehemalige Politiker der Volkspartei wurden deshalb zu Haftstrafen verurteilt, auch Bárcenas, der eine 29-jährige Haftstrafe absitzt. Die PP wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Bei dem Fall "Gürtel" ging es um kriminelle Praktiken von Unternehmern, die im Gegenzug für nicht deklarierte Parteispenden öffentliche Aufträge erhielten.

Nun aber hat Bárcenas angekündigt, er werde in dem neuen Prozess, bei dem es um die möglicherweise illegale Finanzierung des Umbaus der PP-Zentrale in Madrid geht, über neue Details der illegalen Parteifinanzierung auspacken. So habe er dem früheren Partei- und Regierungschef der PP, Mariano Rajoy, 2009 die Unterlagen über die schwarze Kasse vorgelegt. Rajoy hat stets behauptet, nichts von den illegalen Machenschaften gewusst zu haben. Rajoy und auch der Ex-Regierungschef José María Aznar (PP) sind als Zeugen vorgesehen.

Ebenso riskant vor allem aus Sicht der heutigen Parteiführung um den Vorsitzenden Pablo Casado ist die Behauptung von Bárcenas in einem Interview mit der Zeitung "El Mundo", es habe mit heute noch aktiven PP-Vertretern vereinbart, zu schweigen. Dafür sei ihm zugesagt worden, dass seine Frau Rosalía Iglesias, die auch in den Fall "Gürtel" verwickelt war, nicht in Haft müsse. Nachdem sie dennoch zu 13 Jahren verurteilt wurde, sei er nicht mehr an den Pakt gebunden.