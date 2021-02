Kurzschluss bei Elektromoped löste in Vorarlberg Brand aus

Zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht

Ein Kurzschluss bei einem Elektromoped soll am Donnerstag in Dornbirn einen Brand in einem Firmengebäude verursacht haben. Zwei Personen wurden nach vergeblichen Löschversuchen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, die Arbeiten wurden allerdings durch im Gebäude gelagerte Autobatterien erschwert. Der Sachschaden am Objekt dürfte erheblich sein, so die Polizei.

Zu dem Brand kam es gegen 7.45 Uhr in einem Abstellraum im Erdgeschoß. Ein Mitarbeiter bemerkte den entstandenen Rauch und alarmierte die etwa 20 Beschäftigten, die das Gebäude sofort verließen. Der Geschäftsführer und ein Mitarbeiter versuchten ohne Erfolg, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen und wurden dabei verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten kam es vorübergehend zu einer Totalsperre der Vorarlberger Landesstraße L190.