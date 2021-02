KV-Streit bei der Erfrischungsgetränkeindustrie

Pro-Ge: Werden bei den bisherigen Überstundenzuschlägen keinen Millimeter nachgeben

Die Coronapandemie hat die Kollektivvertragsverhandlungen im vergangenen Jahr deutlich beschleunigt - sogar die sitzfleisch-gestählten Metaller konnten sich in der ersten Runde einigen - doch bei der alkoholfreien Erfrischungsindustrie spießt es sich. Nachdem auch die dritte Verhandlungsrunde der Sozialpartner gescheitert ist, antworten die Arbeitnehmervertreter nun mit Betriebsversammlungen, wie sie heute in einer Aussendung bekannt gaben.

"Die Arbeitgeber beharren nach wie vor darauf, die 2019 ausverhandelte Vereinbarung zu Überstundenzuschlägen von hundert Prozent für die 11. und 12 Arbeitsstunde pro Tag bzw. für die 51. bis 60. Arbeitsstunde pro Woche nicht verlängern zu wollen", so die Begründung der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge. Deren Verhandlungsleiter Anton Hiden will "in dieser Frage keinen Millimeter nachgeben", denn: "Die unter der türkis-blauen Regierung beschlossene 60-Stunden-Woche war ein Anschlag auf die Arbeitnehmer. Auf kollektivvertraglicher Ebene ist es gelungen, hier einen Ausgleich zu schaffen. Wir werden nicht zulassen, dass nun – mitten in der Corona-Krise – versucht wird, die Situation für die Arbeiter zu verschlechtern."

Die vierte Verhandlungsrunde findet am 17. Februar statt. Zur Einordnung: Der überwiegende Teil der Kollektivvertragsverhandlungen seit Ausbruch der Coronapandemie führte zu einem Lohn- und Gehaltsplus von 1,5 Prozent.