Der Diskuswurf kehrt ins Programm der Diamond League zurück. Diese auch für ÖLV-Rekordhalter Lukas Weißhaidinger gute Nachricht gab der Leichtathletik-Weltverband am Freitag im Zuge der Vorstellung des Wettkampfkalenders der Topserie mit 13 Meetings bekannt. "Ich bin froh, dass sich diese monatelange Diskussion endlich erledigt hat, wir wieder auf höchster Ebene mit dabei sind", sagte Weißhaidinger. Der Auftakt erfolgt am 23. Mai in Rabat, das Finale im September in Zürich.