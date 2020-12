LA: Kein Valencia-Marathon für Pfeil nach positivem Corona-Test

Erkrankung aber bereits Anfang November, Test in Österreich vor Abreise negativ - CT-Wert angefordert - Derzeit Quarantäne

Vollkommen anders als geplant verlaufen ist der als Olympia-Qualifikation geltende Valencia-Marathon für Österreichs Leichtathleten. Eva Wutti lag bei der Halbmarathon-Marke mit 1:15:29 Stunden knapp eine Minute über ihrer Marschtabelle und beendete wegen muskulärer Probleme ihr Rennen. Valentin Pfeil hatte am Samstag einen positiven PCR-Test abgegeben und durfte wie der als Kontaktperson 1 eingestufte Timon Theuer nicht teilnehmen. Dieser wurde negativ getestet.

Bei Pfeil war die Verwunderung und Enttäuschung enorm. Er hatte bereits Anfang November eine Coronainfektion mit milden Symptomen und ging nicht mehr davon aus, dass er nun nochmals "Stress" mit diesem Thema bekommen werde. Ein PCR-Test in Österreich vor der Abreise nach Spanien war negativ gewesen, jener vor Ort dann positiv. Er forderte von den Medizinern in Valencia seinen CT-Wert an, den er bisher aber noch nicht erhielt. In Österreich ist verordnet, dass Spitzensportler bei einem CT-Wert größer 30 nicht mehr ansteckend sind und wieder am Sport teilnehmen dürfen. Aber nicht alle Länder oder Sportfachverbände regeln dies derzeit gleich.

"Meine medizinische Auffassung ist, dass ich nicht mehr infektiös sein kann. Eine fachliche Diskussion mit dem Mediziner war nicht möglich, es wurde auch kein weiterer Test ermöglicht. Ich soll morgen wieder einen haben", sagte der Veterinärmediziner Pfeil der APA -Austria Presse Agentur. Er sitzt derzeit in seinem Hotelzimmer in Quarantäne und habe noch keine Ahnung, wie es weitergeht. "Es ist extrem bitter für mich. Und es tut mir für Timon extrem leid." Das Jahr habe sehr viele Entbehrungen mit sich gebracht. Er habe versucht, es sportlich zu nehmen und eine gute Einstellung zu haben. "Aber das nagt jetzt sehr."

In Valencia, einem von wenigen Marathons 2020, ging nur ein Elite-Rennen mit knapp 200 Athleten in Szene. Seit 1. Dezember gelten erbrachte Zeiten wieder für die Olympia-Qualifikation und die Weltrangliste. Wutti erklärte, dass ihr die Vorbereitungswettkämpfe gefehlt hatten. "Dass die Form stimmt, zeigt mir aber die Zeit im Halbmarathon. Ich werde sicher in den nächsten Wochen noch einmal versuchen einen schnellen Marathon zu absolvieren." Die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio ist im Marathon noch bis 31. Mai möglich.