Die Kenianerin Margaret Kipkemboi, Vizeweltmeisterin über 5.000 m, und Oscar Chelimo aus Uganda haben den traditionellen Silvesterlauf in Bozen gewonnen. Die Veranstaltung in Südtirol fand als reiner Elitelauf im Verkehrssicherheitszentrum "Safety Park" statt. In vielen Ländern waren Silvesterläufe wegen der Pandemie abgesagt worden, so auch in Österreich jener in Peuerbach und auf der Ringstraße in Wien.