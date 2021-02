LA: Vojta verbesserte ÖLV-Rekord von Herzog über 5 km

Andreas Vojta hat am Sonntag den österreichischen Straßenlauf-Rekord über fünf Kilometer verbessert. Der Niederösterreicher wurde am Sonntag beim Herculis Monaco Run in 13:49 Minuten Neunter, damit war er um fünf Sekunden schneller als der bisherige ÖLV-Rekordhalter Peter Herzog im Vorjahr in Berlin. Der Sieg ging in 13:13 an Weltrekordler Joshua Cheptegei aus Uganda. Bei den Frauen stellte die Kenianerin Beatrice Chepkoch in 14:43 einen neuen Weltrekord auf.