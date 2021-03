LA: Walli über 400 m im Hallen-EM-Vorlauf ausgeschieden

Nur noch zwei Länderspiele vor EM-Quali-Start Für das ÖFB-Team ist mit dem Dänemark-Testmatch die erste Standortbestimmung im Hinblick auf die EM-Qualifikation erfolgt. Nach dem Duell mit den Skandinaviern hat Teamchef Dietmar Constantini seine Kicker vor dem Quali-Start am 7. September noch in zwei Spielen zur Verfügung - am 19. Mai in Klagenfurt gegen Kroatien und am 11. August wieder in Klagenfurt, wobei der Gegner noch nicht feststeht.