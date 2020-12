Brandursache vorerst unklar

In der Nacht auf Sonntag ist ein Laborgebäude am Areal der Technischen Universität Innsbruck in Vollbrand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Flammen bereits komplett über das ebenerdige kleine Holzhaus ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.