Ladendiebin wurde in Parndorf handgreiflich - Angezeigt

Zwei Angestellte von Verdächtiger weggestoßen - Verletzte Mitarbeiterinnen hielten zwei Verdächtige fest, bis Polizei anrückte

Nachdem man sie beim Stehlen in einer Drogerie ertappt hatte, ist eine Ladendiebin am Montagabend in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) handgreiflich geworden. Die Frau stieß zwei Angestellte, die sie zur Rede stellten, weg und wollte mit einer Komplizin das Weite suchen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Doch die bei der Rangelei verletzten Mitarbeiterinnen schnappten sich die beiden und hielten sie fest, bis die Polizei anrückte.

Die beiden 22 und 34 Jahre alten Frauen hatten Diebesgut im Wert von einigen Hundert Euro bei sich. Sie waren teilweise geständig, beide wurden angezeigt.