Lady Gaga zu Dreh von Kriminaldrama "Gucci" in Rom eingetroffen

Ridley Scott will Film über Gucci-Mord drehen Starregisseur Ridley Scott ("Blade Runner") plant einen Film über den Mord an dem italienischen Unternehmer Maurizio Gucci, Spross des renommierten Modehauses Gucci, der 1995 in Mailand im Auftrag seiner Frau Patrizia Reggiani ermordet worden ist. Die Rolle Reggianis will Ridley Scott der Starschauspielerin Angelina Jolie anvertrauen, berichteten italienische Medien am Mittwoch.