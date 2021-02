LafargeHolcim kauft in den Regionen Lyon und Mailand zu

35 Transportbetonwerke

Der Schweizer Zementkonzern LafargeHolcim bleibt seiner Strategie treu, in Bereichen außerhalb der Zementherstellung durch Ergänzungs-Zukäufe zu wachsen. Mit zwei Akquisitionen in Italien und Frankreich will der Konzern seine Position bei Transportbeton und Zuschlagstoffen stärken, wie es in einer Mitteilung am Montag heißt.

Der Konzern gibt die Übernahme der italienischen Edile Commerciale und der französischen Cemex Rhone Alpes bekannt. Angaben zum Kaufpreis oder der Größe der beiden Firmen werden keine gemacht.

Die beiden Anbieter würden über ideal gelegene Standorte in den beiden europäischen Metropolregionen Mailand und Lyon verfügen, wie es weiter heißt. Die 35 Transportbetonwerke würden die Stellung von LafargeHolcim in diesen zwei attraktivsten Regionen Europas stärken.

"Die beiden Übernahmen passen perfekt zu unserer Wachstumsstrategie und schließen nahtlos an unsere acht Bolt-On-Akquisitionen von 2020 an", betont CEO Jan Jenisch in der Mitteilung. 2021 werden zusätzlich weitere Übernahmen erwartet.