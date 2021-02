Lagarde - Europa wohl bis 2022 hinein auf Fiskalhilfen angewiesen

"Mindestens 2021 hindurch und wahrscheinlich darüber hinaus"

Die von der Pandemie gebeutelte Wirtschaft in Europa wird aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde voraussichtlich noch bis in das kommende Jahr hinein auf fiskalische Hilfen angewiesen sein. "Sowohl die Mitgliedsstaaten als auch Europa insgesamt sollten weiterhin fiskalische Unterstützung für unsere Volkswirtschaften liefern - mindestens 2021 hindurch und wahrscheinlich darüber hinaus", sagte sie am Mittwoch auf einer Online-Veranstaltung des Magazins "The Economist".

Dies hänge davon ab, wie stark die Pandemie die Volkswirtschaften treffe, wie schnell die Impfkampagnen anlaufen und das Rennen gegen die Virusvarianten gewonnen werde.

Auch die Geldpolitik müsse weiter ihren Beitrag leisten, sagte die Notenbank-Chefin. Das im März 2020 aufgelegte Corona-Anleihenkaufprogramm PEPP sei in dieser Hinsicht flexibel. Das Programm ist inzwischen auf 1,85 Billionen Euro aufgestockt worden und soll bis mindestens Ende März 2022 laufen. "Wir haben rund 800 Milliarden davon verwendet", sagte Lagarde. Falls alles benötigt werde, so werde dies auch genutzt. "Falls wir mehr brauchen, wird es ausgeweitet." Sollte nicht alles erforderlich sein, werde das Programm auch nicht komplett ausgeschöpft.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte der Wirtschaft im Euroraum während der Viruskrise wiederholt mit Hilfsprogrammen unter die Arme gegriffen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Kreditfluss an Unternehmen und Haushalte während der Pandemie nicht abreißt und die Renditen der Staatsanleihen der Euro-Länder an den Börsen nicht aus dem Ruder laufen. Das Anleihenkaufprogramm PEPP ist zur Zeit eines der wichtigsten Werkzeuge der Euro-Notenbank.