Lagarde: EZB sorgt sich derzeit nicht wegen Rückkehr der Inflation

EZB: Unruhen in Nahost-Region erhöhen Inflationsrisiken Die Spannungen in den arabischen Ländern drohen die Inflation nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) kurzfristig weiter anzuheizen. Die politischen Unruhen bedeuteten ein "Aufwärtsrisiko für die Preisentwicklung", schrieb die EZB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht.