Lagarde: Wirtschaft trotz Impfstoffaussicht weiter im Bann von Corona

"Weiter gravierende Risiken für die Gesundheit der Allgemeinheit sowie für die Wirtschaft der Eurozone und der Weltwirtschaft"

Trotz der Aussicht auf Corona-Impfstoffe lastet die Coronakrise laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde kurzfristig weiter auf der Wirtschaft der Eurozone. "Die Pandemie stellt weiter gravierende Risiken für die Gesundheit der Allgemeinheit sowie für die Wirtschaft der Eurozone und der Weltwirtschaft dar", so die Chefin der Europäischen Zentralbank am Donnerstag auf der Online-Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss.

Die Nachrichten mit Blick auf Impfkampagnen seien zwar ermutigend, und auch der Aufschwung im dritten Quartal sei stärker als erwartet ausgefallen. Im vierten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zuge der Corona-Eindämmungsmaßnahmen im Euroraum geschrumpft sein.

Großbritannien hatte unlängst dem Corona-Impfstoff der deutschen Firma BioNTech und des US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. In der EU will die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA am 29. Dezember eine Entscheidung über die bedingte Marktzulassung dieses Impfstoffs fällen. Bis 12. Jänner will sie zudem über den Covid-19-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna entscheiden. Dieser hatte ebenfalls bei der EMA einen Antrag auf eine bedingte Zulassung gestellt.