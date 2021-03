Lage der deutschen Autobranche hellte sich auf

Börsianer blicken positiv auf deutsche Wirtschaft Börsenprofis blicken so optimistisch auf die deutsche Konjunktur wie zuletzt vor gut vier Jahren. Das ZEW-Barometer für die Konjunkturerwartungen in den kommenden sechs Monaten stieg im November um 1,8 auf 54,6 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner Umfrage unter 265 Analysten und institutionellen Anlegern mitteilte.