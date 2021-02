Lambrecht wirft Russland Rechtsverletzung bei Demonstrationen vor

Energiekommissar für stärkere Partnerschaft mit Russland Der neue deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger setzt in der Energiepolitik auf enge Kooperation mit Russland. Die strategische Partnerschaft der Europäischen Union mit Russland müsse einerseits die Lieferung von Gas und Öl zu fairen Vertragsbedingungen sichern. Andererseits sei Russland für die Unternehmen in der EU ein wichtiger Absatzmarkt für Hochtechnologieprodukte. "Russland ist ein wichtiger Nachbar und Partner", sagte Oettinger der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview.